Teatru

Spectacolului „Fierarii”, regizat de Horaţiu Mălăele după un text semnat de Miloš Nikolić, este o poveste care transformă o situaţie aparent absurdă într-o credibilă felie de realitate. Trei fierari, un ungur, un român şi un rus ajung să afle după 40 de ani că fiecare este tatăl copilului altuia dintre ei. Pare complicat şi telenovelistic, dar calitatea textului şi a interpretării actoriceşti spulberă orice apropiere. Umorul inteligent, savoarea replicilor, multiplicarea graduală şi clară a poveştii iniţiale menţin fără nici o dificultate spectatorul pe firul epic, ţesut pe războiul din fierăria lui Grigorie (Horaţiu Mălăele). Aici se strecoară prin întuneric fierarul ungur Peter (George Mihăiţă), întors după aproape 40 de ani la locul unde a iubit-o pe Matilda (Maia Morgenstern), soţia lui Grigorie, pe când acesta din urmă era în război pe frontul rusesc. Privindu-l mai bine pe Peter, Grigorie remarcă asemănarea cu fiul său şi brusc are revelaţia că tatăl băiatului este, de fapt, Peter. Lovit de adevăr, Grigorie se prăbuşeşte pe un scaun rezemat de un perete, nodul sforii care ţinea atârnată o pereche de coarne de cerb se slăbeşte şi simbolul încornoratului îi ajunge deasupra capului. Supărarea provocată de adulterul Matildei este accentuată de faptul că cel cu care l-a înşelat e ungur. Dramatismului situaţiei este anulat de dinamica vivace a replicilor, din întretăierea cărora rezultă un comic irezistibil.

Peter: „De ce plângi?”

Grigorie: „Pentru că sunt român, bre!”.

Intrarea în scenă a Matildei amplifică umorul scânteietor cu care absurdul este adus la scara normalităţii. După ce Grigorie îi reproşează că „ăsta (n.n. Peter) are mutra fiului nostru”, Matilda îl convinge să vadă partea plină a paharului: „Dacă tu mureai pe front, fără el ai mai fi avut acum copil?”. Mai mult, adulterul în cadrul breslei, tot cu un fierar, face trădarea dezirabilă.

Povestea lui Grigorie, multiplicată cu trei

Drama trăită de Grigorie este comună cu cea a lui Peter, care înainte de a reveni în România, la fierăria unde a cunoscut-o pe Matilda, a aflat şi el că fiul lui nu este fiul lui, ci al unui soldat rus care în timpul războiului a trecut prin Ungaria. Și aşa cum pentru Grigorie lovitura a fost dublă, pentru că amantul Matildei a fost ungur, pentru Peter gravitatea infidelităţii a accentuat-o înşelatul cu un rus.

Care rus, Ivan, intră şi el în scenă, dând buzna în fierărie în căutarea românului care în urmă cu 40 de ani, pe când el era în Ungaria, s-a culcat cu soţia lui şi i-a făcut un copil. Și aşa se închide cercul: copilul românului are ca tată un ungur, copilul ungurului are tată rus, iar copilul rusului are tată român. Cauza internaţionalizării relaţiilor extraconjugale a fost războiul, dar legăturile ereditare dezvoltate de aici fac caducă orice ulterioară discuţie pe teme etnice. Toţi sunt o mare familie, indiferent de etnia căreia îi aparţin.

Povestită, piesa poate să pară seacă şi complicată. Văzută, însă, nu are nevoie de ghidaje sau explicaţii. De la început până la sfârşit „Fierarii” te ţin într-un râs sănătos, urmărind cu curiozitate şi duioşie slalomul celor patru personaje, atât de absurd reale, printre prejudecăţi, principii, interdicţii, cutume şi pasiuni.

Minunatul dar oferit de marii actori Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern, George Mihăiţă şi Valentin Teodosiu a fost primit de publicul sucevean, care a umplut până la refuz sala mare a Casei Culturii, cu aplauze îndelungi şi ovaţii.

Distribuţia piesei „Fierarii”: Grigorie: Horaţiu Mălăele, Matilda: Maia Morgenstern, Peter: George Mihăiţă, Ivan: Valentin Teodosiu; Regia: Horaţiu Mălăele; Scenografia: Maria Miu; Muzica: George Marcu.