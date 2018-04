O urmă de lumină

Pictorul David Croitor a expus miercuri, 11 aprilie, la Muzeul de Istorie Suceava, 36 de lucrări, ulei pe pânză de in, intitulate generic ”Stări”. Artistul care s-a născut la Suceava, a copilărit la Liteni şi a devenit dornean prin adopţie a expus din nou la Suceava după şapte ani. Recent a împlinit 60 de ani şi a considerat că locul în care s-a născut este cel mai potrivit pentru a expune o parte din ”stările” sale adunate în ultima vreme, puse pe pânză. „Mi-am împachetat stările şi le-am adus la Suceava. Sunt 36 de lucrări. Puteau să fie şi mai multe, dar mai am nişte stări lăsate acasă şi nişte stări în stare latentă”, a spus artistul, completând că ce a expus miercuri la Muzeul de Istorie sunt câteva stări care i-au rămas, „pentru că multe sunt plecate prin lume, deci m-am risipit".

„Caută poezia, pune-o în culoare şi arat-o oamenilor"

La 60 de ani, artistul se identifică cu lucrarea ”Dimineaţă la Vatra Dornei", o vedere de pe fereastra dormitorului său, o revărsare, o risipă de lumină printre case, care l-a fascinat. Artistul asta face, scoate la lumină bucuria şi o împarte cu ceilalţi şi ea se înmulţeşte. „Bucuria şi lumina se înmulţesc. Şi asta este o minune. Eu pun nişte culori pe paletă, le amestec cu pensula şi le trec pe pânză. Culori de ulei bune. Lucrez doar pe pânză de in. De acolo rezultă poezie...”, ne-a povestit artistul, care se consideră un pictor pasionat de ceea ce face. „Sunt îndrăgostit de natură şi, pe zi ce trece, mă îndrăgostesc şi mai tare. Lucrul acesta mă motivează. Dragostea de natură este motorul care mă ţine. Pun pe pânză ceea ce simt. Nu am puterea şi talentul să pun chiar totul, dar atât cât am reuşit am pus. Am făcut-o pentru că sunt şi eu om şi simt nevoia să mă exprim. Dar am făcut-o şi pentru ceilalţi oameni, pentru că trăim într-o lume în care este atât de mult întuneric, încât oamenii uită să vadă lumina", este de părere David Croitor. Acesta ne-a povestit că pentru el contează foarte mult legătura cu Dumnezeu, „care-i concretizată într-un fel de credinţă". El a simţit că este iubit de Dumnezeu, pentru că nu toţi oamenii simt asta, deşi toţi sunt iubiţi. Când a conştientizat că este iubit de Dumnezeu, a spus că nu trebuie să tacă, trebuie să-i răspundă într-un fel. Şi atunci, parcă Dumnezeu i-a spus „caută poezia, pune-o în culoare şi arat-o oamenilor".

„Trăiesc din pictură. Este viaţa mea. Este modul meu de a fi"

Viaţa artistului David Croitor este o poveste combinată cu poezia, e un poem. Ține foarte mult la poveste. De fapt, lucrările sale sunt nişte poveşti. ”Dimineaţa la Vatra Dornei”, „Interiorul casei mele", ”Un deal de la Cacica", ”Valea Şomuzului” (inspirat din satul Liteni, unde a copilărit) etc. În principiu, el pictează în fiecare zi. A renunţat la toate celelalte meserii ale sale ca să poată picta. Şi-a vândut şi casa, şi-a deschis un atelier pentru a-şi urma pasiunea. „Trăiesc din pictură. Este viaţa mea. Este modul meu de a fi. Nu aş putea să fac altceva. Scriu poemul vieţii mele..., o urmă de lumină".

Prezent la vernisaj, artistul plastic Constantin Severin şi-a amintit că a fost printre primii care l-a introdus pe David Croitor publicului iubitor de artă din Suceava, cu o expoziţie care a avut loc acum 10 ani la Biblioteca Bucovinei, expoziţie care s-a bucurat de un mare succes. „David Croitor este un mare artist, aproape un clasic în viaţă, este cel mai mare colorist al Bucovinei, cel mai mare pictor figurativ din Bucovina. Ne bucurăm de paleta sa cromatică exuberantă, plină de candoare şi emoţie", a spus Constantin Severin, care a remarcat că David Croitor „este mult mai bun ca mine în pictura figurativă. Eu am alt stil, altă nişă. Mă bucur sincer pentru el, mai ales că nu a terminat academia de arte şi a ajuns la acest nivel".

”David Croitor este un generator de amintiri"

Expoziţia a fost prezentată de criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc. Ea a vorbit despre David Croitor ca fiind o personalitate marcantă în arta contemporană românească. Culorile lui sunt fluide, emană candoare, căldură, transfigurează lumina într-un mod cu totul aparte, ceea ce-i defineşte stilul, care l-a consacrat deja. Este doar una dintre opiniile criticului de artă. „Cu toate că tratează subiecte comune pentru marea majoritate dintre artişti, nu neapărat subiectul în sine este important, ci maniera cu care acesta îl tratează pe pânză. David Croitor este un generator de amintiri. Stârneşte în noi amintiri, cu preponderenţă din copilărie. Este fascinantă această expoziţie, <Stări>, pentru că ne transmite emoţie, bucurie, entuziasmul de a împărtăşi cu noi starea de bine, de iubire, de apreciere a lucrurilor mărunte şi esenţiale, modeste, umile, care chiar contează în viaţă”, a declarat criticul de artă.

La vernisaj, alături de artistul plastic David Croitor s-au aflat prieteni dragi, iubitori de artă care-i apreciază mult tablourile. Artistul, „un poet al culorii”, geolog la bază, are la activ peste 20 de expoziţii personale. El spune că pictura l-a găsit pe el. De mic a simţit această chemare, dar el nu putea să conştientizez ce înseamnă pictura, jocul cu lumina, cu culorile, cu bucuria. I-ar plăcea ca lucrările sale să fie privite cu bucurie de oameni. I-ar plăcea ca oamenii să se bucure de ”stările” sale de pe pânză şi să găsească răspunsuri la unele întrebări pe care nici nu ştiau că şi le-au pus. David Croitor scrie poveşti, apoi le colorează şi pentru câteva momente simte că a evadat şi s-a simţit mai bine. Asta am simţit şi noi, cei care-i admirăm tablourile. Expoziţia poate fi vizitată până pe 30 aprilie, la Muzeul de Istorie Suceava.