Activitate

La Biblioteca Județeană a Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava a avut loc vineri, 16 martie, activitatea cu tema „O mișcare eficientă pentru o postură corectă”, la care au participat cursanții Școlii Postliceale FEG Education Suceava, sub coordonarea directorului, prof. Mihaela Drob, în parteneriat cu elevii claselor a XI-a și a IX-a de la Colegiul Tehnic ,,Petru Mușat” Suceava, sub coordonarea prof. Filip Valentina și prof. Filip Andreea, și prof. Alfred Alexandru Antonesi, reprezentant al SC Ortoprofil Prod România Suceava. Tema acestei activități a apărut din dorința cursanților şcolii postliceale de a trage un semnal de alarmă atât în rândul tinerilor din școli, cât și adulților care deja lucrează, asupra faptului că meseriile moderne prin tehnologia avansată pe care o folosesc ne ușurează munca, dar ne fac să devenim sedentari, lipsiți de energie și, în timp, bolnavi. Ileana Dutciac, cursantă a Școlii Postliceale FEG Education Suceava, specializarea Asistent medical balneofizikinetoterapie și recuperare, anul II, sub îndrumarea prof. Cojoc Beniamin Laurențiu, a pregătit și prezentat un material bine documentat în care prezintă consecințele sedentarismului și a posturii incorecte a corpului asupra stării generale de sănătate. „Sedentarismul trebuie combătut prin mișcare, dar și printr-o dietă adecvată”, a spus Ileana Dutciac. O suită de dansuri populare a creat o atmosferă de bună dispoziție. Dansatorii, elevii Colegiului Tehnic “Petru Mușat”, pregătiți de Dorin Moroșan și Diana Cîrneală, au demonstrat că sedentarismul poate fi învins prin exerciții fizice sau dans. Prof. Alfred Alexandru Antonesi, reprezentant al SC Ortoprofil Prod România Suceava, a prezentat în cadrul activității o serie de dispozitive medicale cu rol în corectarea posturii corpului, utile pentru cei care sunt nevoiți să petreacă mult timp la serviciu stând pe scaun. La activitate au participat elevi ai celor două școli, cadre didactice și reprezentanți ai bibliotecii, întreaga activitate fiind coordonată de prof. Valentina Filip, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava, prof. Andreea Filip, Colegiul Tehnic „Petru Mușat” Suceava.