Activităţi culturale

La Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava s-a desfăşurat vineri, 16 martie, acţiunea culturală „Luceferi ce răsar”, ce se înscrie în programul Festivalului Internaţional „Primăvara Poeţilor", ediţia a XIV-a, în Bucovina, sub sigla „L'ardeur - Pasiune, Înflăcărare, Impetuozitate”. Programul acestei manifestări a fost generos şi variat prin implicarea profesorilor şi elevilor liceului. Cuvântul de deschidere i-a aparţinut directorului Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera”, Gabriel Cărăbuş, care a dat citire şi unui mesaj venit din partea poetei şi organizatoarei festivalului, Angela Furtună. Tot în deschiderea activităţii a vorbit şi profesoara Ofelia Ducec. Programul cultural de la „Petru Muşat” Suceava a cuprins următoarele activităţi: „La definition de l’amour par Mihai Eminescu”, moment poetic susţinut de elevii clasei a XI-a C, coordonator - profesor Daniela Sandu de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava; „Mihai Eminescu - Cuplul mitic”, proiect realizat de elevii Dorin Moroşan şi Samuel Petrescu din clasa a XII-a A, coordonator - profesor Ofelia Ducec de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava şi profesor Lizeta Ducec de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava; „Je suis malade”, moment muzical realizat de elevii Andrei Stoica şi Tamisa Pintilie din clasa a X-a B, coordonator profesor Titiana Sevaciuc de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava; „Oile Domnului”, adaptare dramatică după piesa lui Valeriu Butulescu realizată de elevii claselor a XI-a B şi D (Silvestru Gradinariu, Diana Gherasim, Larisa Hapenciuc, Mihaela Costea, Narcis Horghidan, Iosif Jişcă, Paula Iamniţchi), coordonatori profesori Andreea Filip de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Valentina Filip de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava şi Ofelia Ducec de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava; „Dor de dor”, moment muzical susţinut de grupul vocal „Româncuţele”, coordonator profesor Elena Stănescu de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava; „De primăvară”, moment poetic susţinut de elevii clasei a IX-a C, coordonator profesor Mihaela Ţiculeanu de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava; „Colţul tinerilor poeţi”, moment poetic susţinut de Ioana Covaliu, eleva Şcolii Gimnaziale Nr. 1 Suceava, coordonator profesor Daniela Sandu; „Toată liniştea din Univers”, moment liric susţinut de elevii Sebastian Djurj, clasa a IX-a C, Ioana Jugariu, clasa a XII-a B, Stoica Andrei, clasa a X-a B, coordonator profesor Mihaela Neacşu de la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava. După cum ne-au spus coordonatoarele activităţii „Luceferi ce răsar”, prof. Ofelia Ducec şi prof. Valentina Filip, „această manifestare se înscrie în calendarul activităţilor culturale ale liceului care, cu sprijinul directoarelor Maria Teodoreanu şi Niculina Ciosnar, contribuie la educaţia estetică a elevilor de la Colegiul Tehnic <Petru Muşat>Suceava”.