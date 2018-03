Zilele Francofoniei

Miercuri, 14 martie, de la ora 12.00, în sala „Dimitrie Leonida” (corp D) a Universităţii „Ştefan cel Mare” va avea loc conferinţa "Du roman au théâtre”, susţinută de scriitorul Paul Emond, în cadrul tradiţionalei manifestări a Zilelor Francofoniei. În aceeaşi zi, la ora 18.00, Biroul Francez va găzdui conferinţa „Parcours d’un écrivain”, a prestigiosului invitat.

După cum menţionează prof. dr. Elena Brânduşa Steiciuc, responsabilul acestui proiect susţinut de Délégation Wallonie Bruxelles şi de Centrul de Reuşită Universitară, această primă vizită a scriitorului Paul Emond la Universitatea „Ştefan cel Mare” şi la Biroul Francez le va oferi tuturor francofonilor şi francofililor suceveni prilejul de a cunoaşte una dintre cele mai interesante personalităţi ale culturii belgiene şi europene contemporane, de a reînnoda dialogul cu fenomenul multiform al literaturii francophone.

Membru al reputatei „Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique”, Paul Emond este unul dintre cei mai emblematici autori contemporani belgieni. Romancier, autor dramatic, eseist, acesta a urmat studii de litere la Universitatea catolică din Louvain. La aceeaşi universitate a susţinut doctoratul în literatură, cu o teză despre autorul francez Jean Cayrol. În anii '70 a fost lector de limba franceză în Cehoslovacia, unde a fost puternic marcat de viaţa culturală - şi în special teatrală - din Praga. Aici descoperă şi citeşte cu mult interes opera unor autori cu care are afinităţi profunde: Kundera, Kafka, Hrabal sau Karel Čapek.

Tot în această perioadă Paul Emond începe redactarea primului său roman, „La danse du fumiste”, care apare în 1979, fiind distins cu Prix triennal de la communauté française de Belgique. Vor urma alte romane şi ficţiuni narative, precum: Plein la vue; Paysage avec homme nu dans la neige; Tête à tête; La visite du plénipotentiaire culturel à la basilique des collines; L'homme aux lunettes blanches et autres récits; Les vingt-quatre victoires d'étape du peintre Belgritte; Les aventures de Mordicus. O altă importantă direcţie din creaţia autorului francofon belgian începe în 1986, când, la sugestia lui Philippe Sireuil, director al teatrului Varia, scrie prima lui piesă, Les pupilles du tigre. În anii următori, Paul Emond va publica peste douăzeci de piese originale sau adaptări dramatice, multe dintre ele prezentate pe diverse scene ale lumii, în limba franceză sau în traducere: Inaccessibles amours; Malaga; Caprices d’images; À l’ombre du vent; Il y a des anges qui dansent sur le lac; Tristan et Yseut; Nous sommes tous des K.; L’écume des jours. Ca eseist, Paul Emond abordează o tematică vastă, reflectând asupra artei în contextul contemporan, asupra condiţiei scriitorului şi a creaţiei în general: La Mort dans le miroir; Le théâtre et le froid; Lettre à l’acteur au pied de nez; Une forme du bonheur.

Distins cu premiul Herman Closson acordat de prestigioasa "Société des auteurs et compositeurs dramatiques" pentru totalitatea operei sale dramatice, Paul Emond continuă cu acelaşi entuziasm activitatea care l-a consacrat: colaborarea cu diverse companii teatrale; creaţia literară constantă; conferinţe în spaţii academice şi culturale din vastul univers francofon.