Cultural

Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei “I. G. Sbiera” Suceava, Uniunea Scriitorilor din România – Filiala Iași, în parteneriat cu Societatea Știinţifică CYGNUS – Centru UNESCO – Clubul de Iniţiativă Literară, Colegiul Tehnic “Petru Mușat” Suceava, Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret", Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Naţional „Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul Economic “Dimitrie Cantemir” Suceava, Școala Gimnazială Nr. 1 Suceava, sub egida „France - Centre National De Ressources Pour La Poésie", organizează, în perioada 5 - 21 martie, manifestări culturale în cadrul Festivalului Internaţional „Primăvara Poeţilor", ediţia a XIV-a în Bucovina, ediţia a XX-a în Franţa. Tema din acest an: L’ardeur - Pasiune, Înflăcărare, Impetuozitate. Scriitoarea Angela Furtună a iniţiat, organizează integral și coordonează Proiectul Primăvara Poeţilor - Le Printemps des Poètes la Suceava începând cu anul 2006, sub egida Bibliotecii Bucovinei și a Consiliului Judeţean, în parteneriat cu Uniunea Scriitorilor din România, dar și cu grupuri și organizaţii culturale sau de librari, bibliotecari și scriitori, colegii, gimnazii, studenţi, elevi, profesori, cărturari, oameni de cultură.

Programul festivalului

Agenda Festivalului la Suceava: 5 martie, ora 12.00 - Eugène Ionesco, Un Interviu Document. Killer – 50. Vernisarea expoziţiei de carte “Poezia – Regina Cuvântului”, la Biblioteca Bucovinei; 6 martie, ora 12.00 - Versailles. Poezia artei și a istoriei. Audiţii și video: Dinu Lipatti: Eduard Grieg Concerto in A minor Op. 16, la Biblioteca Bucovinei; 7 martie, ora 12.00, Conferinţă de presă: Festivalul Primăvara Poeţilor - Le Printemps des Poètes, după 14 ani la Suceava – Încotro? Nichita Stănescu: arhive cu poeme și actori celebri. Audiţii și video: George Enescu, Nocturna, Cella Delavrancea, Gânduri despre George Enescu, Cella Delavrancea, Studiu nr. 25 în Fa minor, Clara Haskil, Schumann Kinderszenen Op. 15, la Biblioteca Bucovinei; 8 martie, ora 12.00, Paris, je t’aime. Film, poezie și muzică franceză, la Biblioteca Bucovinei; 9 martie, ora 12:00, Chopin, Le Roi: din Polonia, prin Franţa, către Universul Artei. Video Artă, Fotografie și Poeme vizuale: Catherine Ikam, Doisneau, Hokku (Instants), la Biblioteca Bucovinei; 12 martie, ora 12.00, Gelu Naum: regal în recital de colecţie. Audiţii și video: Olivier Messiaen: Paysage (Poeme por Mi), Olivier Messiaen - Quartet for the End of Time (V. "Louange à l'Éternité de Jésus"), Messiaen, Vocalise; Katherine Weintraub, Saxophone, la Biblioteca Bucovinei, 13 martie, ora 12.00, Călătoriile lui Jean-Yves Conrad prin Parisul românesc. Pe urmele lui Constantin Brâncuși, George Enescu, Benjamin Fondane sau în căutarea Monicăi Lovinescu și a lui Virgil Ierunca. Audiţii și video: Hariclea Darclée - Vai Mândruţo (1926), Hariclea Darclée - Privighetoarea Carpaţilor, Belle, Notre Dame de Paris (Garou, Daniel, Patric), la Biblioteca Bucovinei. Pe 15 martie, la ora 12.00, “ Rêverie de Printemps” - Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret”în spectacol la Biblioteca Bucovinei. Tot pe 15 martie, la ora 12.00 – „Poezia în inima Artei” – La Colegiul Tehnic “Mihai Băcescu” Fălticeni. Pe 16 martie, ora 10.00, “Luceferi ce răsar” – La Colegiul Tehnic “ Petru Mușat» Suceava, împreună cu Școala Gimnazială Nr. 1 și Biblioteca Bucovinei. Pe 17 martie, ora 12.00 - Societatea Știinţifică CYGNUS – Centru UNESCO – Clubul de Iniţiativă Literară: “Primăvara Poeţilor la Clubul de Iniţiativă Literară” – La Observatorul Astronomic al Universităţii “Ștefan cel Mare” din Suceava. Luni, 19 martie, ora 13.00 – „Primăvara Poeţilor în Universul Bibliotecii”- La Biblioteca Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”. Marţi, 20 martie, ora 12.00, Ziua Internaţională a Francofoniei: Autori români și francezi. Interculturalitate și transdisciplinaritate, la Biblioteca Bucovinei. Pe 21 martie, ora 12.00 - Ziua Mondială a Poeziei. Cartea de poezie. Recital de poezie Angela Furtună, din volumele lansate la Salonul Internaţional de Carte Livre Salon Paris, 17 martie 2018, la Standul Institutului Cultural Român: Angela Furtună, Pursânge astral, Editura Vinea, 2017, și Angela Furtună, La ville blanche, Editura Vinea 2017; Audiţii și video: Alexandra Dariescu, Scarlatti, Sonata K 466, Alexandra Dariescu, Schumann, Variaţiunile lui Abegg, Op.1. Paul Jeanjean (1874-1928), Arabesque, la Biblioteca Bucovinei.