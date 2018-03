La Shopping City Suceava

La Shopping City Suceava, în spațiul dedicat special evenimentelor culturale, a avut loc marți, 27 februarie, vernisajul expoziției (grafică și pictură) și festivitatea de premiere a Concursului Național de Artă Plastică "Ion Irimescu", ediția a XI-a, eveniment organizat sub egida Consiliului Judeţean Suceava de Centrul Cultural „Bucovina” - Școala de Arte „Ion Irimescu” Suceava. Vernisajul expoziţiei a avut loc în prezenţa managerului Centrului Cultural „Bucovina”, Vasile Sorin Filip, a directorului Școlii de Arte „Ion Irimescu” Suceava, Ion Băiţan, a juriului, a iubitorilor de artă.Membrii juriului au ținut să precizeze: „calitatea lucrărilor prezentate în concurs a crescut de la an la an, ceea ce ne bucură foarte mult”.Directorul Școlii de Arte"Ion Irimescu", Ion Băițan, a apreciat și el că ediția din acest an a fost una foarte reușită. „Această ediție dovedește, încă o dată, că, în materie de frumos, de sensibil și de formidabila poezie a culorii, publicul se întoarce la stilurile consacrate de timp, iar experimentele, fără anestezie, într-o zonă a clivajelor creatoare par să se fi limitat drastic. Asta spre binele unei generații care știe ce vrea", au spus reprezentanțiiȘcoliide Arte "Ion Irimescu" Suceava.

Premianți

Deschiderea vernisajului a debutat cu un microrecital instrumental (cafe – concert) susținut de profesori ai Școlii de Arte Suceava (Nuțu Nicolae - orgă, Leancă Trifon - saxofon și Costea Ciprian – vioară). Juriul, alcătuit din artiști plastici profesioniști (lect. univ. dr. Oana Ruxandra Hrișcă, prof Camelia Rusu Sadovei, prof. Iulian Asimionesei, grafician Mihai Pânzaru PIM și Ion Băițan – directorul Școlii de Arte Suceava), a acordat, în urma evaluării celor 82 de lucrări (49 de pictură și 33 de grafică), următoarele premii: Secţiunea Pictură: Marele Premiu – „Structuri dunărene” - Carmen Anca Ciutacu – Galați; Premiul I – „Peisaj” - Ana Maria Ceară – Constanța; Premiul II - „Muzică” - Ștefan Mugurel Ionescu – Galați, Premiul III –„Timp 1” - Genoveva Bogdan – Suceava; Secţiunea Grafică: Premiul I – „Bolta naturii”- Maria Pascariu – Botoşani; Premiul II –„Vase cu flori” - Micsandra Vraci – Suceava; Premiul III – „ Amurg” - Cristina Dobre – Brăila. Expoziția va putea fi vizionată până pe 15 martie 2018.

51 de concurenți, elevi ai școlilor de arte din 26 de județe ale țării

La ediția din acest an a concursului organizat, ca de fiecare dată, sub egida Consiliului Județean Suceava, de Centrul Cultural „Bucovina” prin Școala de Arte „Ion Irimescu”, au participat 51 de concurenți, elevi ai școlilor de arte din 26 de județe ale țării. Cu acest prilej, în deschiderea vernisajului, pe lângă aprecierile personale față de talentul participanților, managerul Centrului Cultural Bucovina, Sorin Vasile Filip, a mulțumit Consiliului Județean Suceava, de al cărui sprijin se bucură necondiționat toate direcțiile componente ale Centrului Cultural Bucovina. La rândul său, directorul Școlii de Arte, profesor Ion Băițan, a mulțumit juriului, profesorilor, managerului Centrului Cultural Bucovina, Consiliului Județean, tuturor școlilor de profil din țară care au trimis lucrări la această ediție.