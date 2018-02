Sala de expoziţii temporare

Muzeul de Istorie Suceava găzduieşte, în perioada 25 februarie – 20 martie, expoziţia de grafică „Chipuri ale sfinţeniei”. Seria de lucrări aparţinând artistului plastic botoșănean Aida Şușter Boțan reuneşte portretele unor personalităţi de înaltă trăire ortodoxă ale culturii româneşti, începând din perioada interbelică până în contemporaneitate.

Expoziţia prezintă nu doar portretele unor oameni care au atins deja pragurile sfinţeniei (Părintele Paisie Olaru, Părintele Arsenie Papacioc sau Părintele Justin Pârvu fiind doar câteva exemple), ci şi ale unor personalităţi care, trăitori în lume, cercetători în varii domenii, filosofi de marcă, au dat mărturie despre credinţa în Hristos (Vasile Voiculescu, Petre Ţuţea, Valeriu Gafencu, Mircea Vulcănescu). Artista Aida Şuşter Boțana declarat că „până când am hotărât să fac aceste chipuri, citeam despre jertfă, dar nu reuşeam să trăiesc acest cuvânt. Prin ei am înţeles şi am fost foarte impresionată. Fără această jertfă pe care Dumnezeu a îngăduit-o nu am fi avut atâţia rugători în Cer. Singura <greşeală>a lor a fost că L-au slujit pe Dumnezeu şi nu s-au lepădat de credinţă indiferent de situaţia în care s-au aflat. Erau torturaţi, chinuiţi, dar nu s-au lepădat de credinţă. Acea perioadă a fost unică în istorie şi trebuie amintită tinerilor şi celor care nu cunosc nimic despre aceşti martiri. A fost pentru mine o trezire. Am considerat că nu e suficient doar să aflu despre ei şi am decis să realizez aceste lucrări. Cea mai bună modalitate de a atrage atenţia este arta. Părintele Arsenie Papacioc spunea: <Comunismul a umplut Cerul de sfinţi>. E foarte important ca tinerii să ştie sensul existenţei lor şi cât de importantă este această jertfă. Sunt mii de tineri, de monahi, de martiri în puşcăriile comuniste. Nu le ştim numărul şi probabil că nu îl vom şti niciodată, dar este liniştitor că Dumnezeu îi cunoaşte". Un aspect la fel de emoţionant al acestui demers al Aidei Şuşter este includerea în rândul rugătorilor în Ceruri şi a doi dintre cei care astăzi se află printre noi: Părintele Iulian Prodromitu (duhovnicul românilor de la Muntele Athos, născut în Vorona Botoşanilor) şi Părintele Rafail Noica (fiul filosofului Constantin Noica). Cele 26 de lucrări expuse la Muzeul de Istorie Suceava sunt realizate în cărbune şi pastel, putând fi vizionate de publicul sucevean la etajul II, Sala de expoziţii temporare. Născută pe 23 septembrie 1967, în Botoșani, Aida Şuşter a urmat cursurile Școlii Populare de Artă, dar se consideră un autodidact. Este instructor de ArtTerapie la secția de Ergoterapie a Spitalului de Psihiatrie Botoșani.