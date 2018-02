Franz Jaschke Festung Suczawa 1810

Pictorul silezian Franz Jaschke (1775, Glatz – 06.11.1842, Viena) a călătorit prin Bucovina, în 1807, însoțindu-l pe arhiducele arhiducele Ludovic, și în 1810, împreună cu arhiducele Rainer. Într-una din cele două călătorii, a poposit la Suceava, realizând două acuarele cu același titlu, „Ansicht von Szutzawa in der Bukowina”, dar numai una a fost publicată în albumul „National-Kleidertrachten und Ansichten von Ungarn, Croatien, Slavonien, dem Banat, Siebenburgen und der Bukowina, / Costumes nationaux et vues d’Hongrie, de Croatie, d’Esclavonie, de Bannat, de Transilvanie et de Bukowine. / Nact der Natur gezeichnet und gestochen von Franz Iaschke, Wien 1821.

Acuarela pe care v-o prezentăm a apărut doar pe „cartoane” (litografii), și din această pricină nu a fost cunoscută în Bucovina, până în acest an, când a fost digitalizată de Ȍsterreichische Nationalbibliothek și, astfel, răspândită în întreaga lume, inclusiv în Bucovina.