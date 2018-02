„Metamorfoze”

La Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina - Gura Humorului a avut loc joi, 15 februarie, în prezenţa iubitorilor de artă din municipiul Gura Humorului, vernisajul primei expoziţii personale de pictură semnată de Carmen Laura Ohmt, intitulată „Metamorfoze". Cuvântul de deschidere l-a avut dr. prof. Sever Dumitrache, directorul Casei de Cultură din Gura Humorului, care a avut cuvinte de laudă la adresa artistei, fiind impresionat de lucrările expuse, „simbioza culorilor suferind o adevărată metamorfoză". Carmen Laura Ohmt este de profesie economist. A absolvit Facultatea de Știinţe Economice şi lucrează ca expert evaluator ANEVAR, „încă o dovadă că ştiinţele exacte fac casă bună cu arta". „Am cochetat cu pictura din adolescenţă, fără să expun public. Am fost alături de prof. Ioan Bodnar la organizarea ultimelor şase ediţii ale Taberei internaţionale de pictură Bucovina - trecut, prezent şi viitor, unde am avut ocazia să observ tehnici diferite de pictură. Prima expoziţie colectivă am organizat-o împreună cu seniorii picturii bucovinene, Radu Bercea şi Ioan Bodnar, care mi-au fost mentori şi m-au încurajat mereu. Tehnica folosită este pictură în acrylic cu pouring - tehnică, mai puţin folosită la noi în ţară, însă des întâlnită în Regatul Unit şi Turci", a spus pictoriţa.

Expoziţia „Metamorfoze” va ajunge şi la Rădăuţi

La vernisaj, Carmen Laura Ohmt a vorbit despre tehnica de lucru folosită şi nu a uitat să adreseze cuvinte de mulţumire celor doi mentori ai ei, artiştilor plastici Ioan Bodnar şi Radu Bercea. Ea a fost alături de artistul plastic Ioan Bodnar în organizarea taberelor de pictură, „unde am avut posibilitatea de a vedea pe viu tehnici de lucru folosite de pictori consacraţi din Europa". Radu Bercea şi Logigan Constantin au felicitat-o pe autoarea expoziţiei de pictură „Metamorfoze", urându-i succes şi activitate artistică bogată. Pictoriţa le-a mulţumit tuturor pentru participare şi a promis că va reveni în curând cu o nouă expoziţie. Expoziţia „Metamorfoze" va ajunge pe 1 martie la Galeriile de artă din municipiul Rădăuţi.