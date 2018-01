Cultural

Împlinirea în acest an a 159 de ani de la Unirea Principatelor Române din 24 ianuarie 1859 va fi marcată, la Muzeul Bucovinei, pe 23 ianuarie, la ora 11:00, în Sala de Conferințe a Muzeului de Istorie din Suceava, printr-o activitate la care vor participa elevi ai claselor a X-a C și a X-a E de la Colegiul Național "Mihai Eminescu" din Suceava, îndrumați de profesor Rodica Cozaciuc. Despre însemnătatea acestui moment, dar și despre personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza și marile lui realizări, va vorbi muzeograful Cristina Slavic. Ulterior, elevii vor face o vizită în expoziția permanentă a muzeului. Reprezentanții Serviciului Relații Publice și Evenimente muzeale au spus că „domnia lui Alexandru Ioan Cuza are o însemnătate primordială, prin aceea că a pus bazele statului unitar, dar totodată şi a statului modern. Cei şapte ani ai domniei lui Cuza reflectă pregătirea de pe poziţiile Unirii dobândite, a înfăptuirii unor noi etape din istoria poporului român, aceea a independenţei și a Marii Uniri din anul 1918".