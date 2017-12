Premieră

„Mariţa”, debutul în lungmetraj al regizorului sucevean Cristi Iftime, cu Adrian Titieni şi Alexandru Potocean în rolurile principale, a ajuns la Cinema Modern şi Cinema City Suceava. Filmul îl are în centru pe Costi, care alege să îl viziteze, în ajunul sărbătorilor, pe tatăl lui, Sandu. Împreună, cei doi ajung să se întâlnească cu restul familiei şi, după un drum lung, petrec o seară în care deapănă amintiri. „Mariţa” a câştigat, la Festivalul Internaţional de Film de la Karlovy Vary 2017, Premiul Juriului Fedeora pentru cel mai bun lungmetraj din competiţia „East of the West". Filmul a primit şi Trofeul Anonimul, la ediţia de anul acesta a festivalului de la Sfântu Gheorghe.

Puteţi urmări filmul la Cinema City – Iulius Mall Suceava, astăzi, 4 decembrie, de la ora 20:10, marţi, 5 decembrie, de la ora 20:10, miercuri, 6 decembrie, de la ora 20:10, şi joi, 7 decembrie, de la ora 20:10. Filmul a rulat şi la Cinema Modern Suceava, vineri, 1 decembrie, şi sâmbătă, 2 decembrie.

Cristi Iftime, „un individ care şlefuieşte, caută, se întreabă, descoperă”

Suceveanul Cristi Iftime a studiat filosofia şi regia de film şi e pasionat de fotografie. A regizat mai multe scurtmetraje şi documentare care au fost selecţionate la cele mai mari festivaluri. „Mariţa”, produs de Ada Solomon (HiFilm Productions) şi de Radu Stancu (deFilm), este filmul său de debut, care a avut premiera la Festivalul de film de la Karlovy Vary în 2017.

Cristi Iftime tocmai a încheiat post-producţia unui scurtmetraj, este în pregătire cu un alt scurtmetraj şi în dezvoltare cu cel de-al doilea lungmetraj. L-am întrebat pe Cristi Iftime cum se împacă filosofia cu filmul, cu regia şi mi-a răspuns că încearcă să nu le amestece, şi reuşeşte. „La preocuparea pentru filosofie am renunţat demult”, a adăugat Cristi, care ne-a povestit pe scurt care a fost drumul până la „Mariţa”: „Am făcut câteva scurtmetraje şi, din 2012, când am finalizat scenariul <Mariţa>, împreună cu Anca Buja, am tot căutat mijloace să-l finanţăm. Am reuşit să o facem începând cu 2014, când am câştigat la CNC, împreună cu Ada Solomon, iar în februarie 2016 am filmat”. Cristi Iftime este „un individ care şlefuieşte, caută, se întreabă, descoperă”, cel puţin aşa mi-a spus, şi nu vrea să ştie răspunsurile de la început.

Şi-a dorit ca „Mariţa” să funcţioneze în primul rând la nivel afectiv. „Nu dozez intensităţile unui film într-un fel anume, după o schemă dramaturgică. Cred că fiecare secvenţă trebuie să aibă adevărul său emoţional, indiferent de importanţa ei narativă”, este de părere regizorul sucevean, care a colaborat foarte bine cu producătorii Ada Solomon şi Radu Stancu, dar şi cu actorii: „Doamna Solomon a adunat toate mijloacele materiale de care a fost nevoie, iar Radu a făcut muncă de teren, în sensul că a fost tot timpul la filmare. Cu ambii am colaborat excelent. Am avut norocul să lucrez cu nişte actori incredibili care erau obişnuiţi cu planuri secvenţă şi cu repetiţii îndelungate, aşa că a fost greu şi foarte plăcut”.

Filmografie

După ce a terminat „Mariţa”, Cristi Iftime a mai făcut un scurtmetraj („Bubiţe pe piept”). „Momentan sunt în pregătire cu un lungmetraj şi cu încă un scurtmetraj. Evident, în paralel merg şi cu <Mariţa> pe la festivalurile unde filmul este invitat”, a completat suceveanul.

În palmaresul filmografic al regizorului Cristi Iftime sunt deja înscrise „Bubiţe pe piept” - ficţiune, scurtmetraj (coscenarist, regizor, monteur), 2018, „Mariţa” - ficţiune, lungmetraj (coscenarist, regizor), 2017 - selecţii: Karlovy Vary, Anonimul, Bosphorus, Alter - Native, Hamburg, Haifa, Luxemburg etc.; premii: trofeul Anonimul, premiul criticii, Fedeora, Karlovy Vary; „Sfârşit de vară în liga a cincea” - documentar, mediumetraj (regizor, monteur), 2015; „Tabăra din Răzoare” - ficţiune, scurtmetraj (scenarist, regizor), 2012 - selecţii: Cinefondation, Cannes; Zinebi, Brest, Drama, Tel Aviv, Vilnius, Timishort etc.; premii: menţiune Timishort, „15 iulie” - ficţiune, scurtmetraj (coscenarist, regizor), 2011 - selecţii: Berlinale shorts, Curtocircuito Santiago de Compostela, Gijon, Vila do Conde, Brest, Psarokokalo, Brussels, Vilnius, Timishort etc. premii: Marele premiu Timishort, Marele premiu Curtocircuito Santiago de Compostela, „Timi” - ficţiune, scurtmetraj (scenarist, regizor), 2009 - selecţii: Tampere, Tel Aviv, Tiff Cluj-Napoca, Drama, Sao Paulo, Ljublijana, Timishort, Bieff, Anonimul etc., „Patru instrumente” - documentar, scurtmetraj (regizor, monteur), 2008 - selecţii: Cinemaiubit, Cinerail.