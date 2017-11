„Titanic vals”

Două săli pline şi aplauze la scenă deschisă la Suceava după piesa „Titanic vals”, de Tudor Muşatescu, regizată de Dan Tudor, care a adus şi ineditul în acest spectacol, jucând, alături de actorii Teatrului „Mihai Eminescu” Botoşani, un rol feminin. În prima seară, pe 21 noiembrie, publicul, deşi foarte numeros, (a fost nevoie de scaune suplimentare) şi în majoritate tânăr, s-a comportat impecabil, bucurându-se de un spectacol plin de emoţie, dar şi de haz, „un spectacol care vorbeşte despre lumea de ieri şi de azi, despre felul în care unii oameni pun pe primul plan al vieţii lor doar interesul material, uitând de suflet”, răsplătindu-i pe actori cu aplauze îndelungi. În cea de-a doua seară, pe 22 noiembrie, printre spectatori s-au aflat şi persoane care, prin comportamentul lor, făcând gălăgie, au deranjat atât actorii, cât şi pe spectatorii de bună credinţă. Dan Tudor s-a adresat publicului, la finalul piesei, spunând că „rolul publicului este să asculte, iar al actorului să joace”.

Moravurile vremii

Acţiunea piesei are loc în perioada interbelică, reflectând moravurile vremii, iar spectacolul vine să arate că de fapt lumea nu s-a schimbat prea mult. „Un singur personaj – Spirache – rămâne de neatins de această patimă nestăvilită de a acumula bunuri materiale. Şi, prin această renunţare la averile pământeşti, personajul capătă o conduită de apostol. Mesajul este limpede: nu uitaţi de bucuriile sufletului, de dragoste!”, după cum spune şi regizorul piesei. Alături de Dan Tudor, care a interpretat-o pe Chiriachiţa, soacra lui Spirache, ”doamna fiind foarte credibilă”, pe scenă au urcat Spirache - Cezar Amitroaei, Dacia - Crenola Muncaciu, Sarmisegetuza – Petronela-Lorena Chiribuţă, Gena - Silvia Răileanu, Traian - Petruţ Butuman, Decebal - Dragoş Radu, Petre Dinu - Răzvan Amitroaei, Stamatescu - Bogdan Horga, Nercea - Bogdan Muncaciu, Procopiu - Florin Aioniţoaei, Vecinul - Traian Andrii. Scenografia: Mihai Pastramagiu. O echipă care a funcţionat şi care dincolo de replici, de recuzită, de decor, a transmis emoţie, mesaj recepţionat de majoritatea spectatorilor din sală.

Dan Tudor: „Eu vreau să fac teatru cu oameni cu care aş vrea să stau la masă"

Regizorul intenţionează să meargă cu spectacolul „Titanic vals”, săptămâna viitoare, la un festival la Bistriţa, după ce a fost cu el şi în capitală, şi, anul viitor, în luna mai, s-ar putea să plece într-un turneu în Irlanda. „Actorilor botoşăneni nu le lipseşte nimic omenesc pentru a se bucura de întâlnirea asta. Spectacolul este făcut cu dragoste, pentru că eu vreau să fac teatru cu oameni cu care aş vrea să stau la masă. Vreau de la actorii din Botoşani să se revalorizeze, să-şi recapete conştiinţa că ei pot să facă asta, pentru că au aceleaşi instrumente la îndemână care orice alt actor: propriul corp şi o scenă”, a spus Dan Tudor.

Mircea Albulescu şi Valeriu Moisescu, adevăraţi mentori

Dan Tudor a absolvit „Actoria” la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din Bucureşti, la clasa Mircea Albulescu. A urmat un doctorat şi „Regia de teatru” cu profesorii Valeriu Moisescu, Alecu Croitoru şi Alexa Visarion, mentori care i-au modelat viziunea asupra a ceea ce ar trebui să facă un regizor. Dan Tudor a avut spectacole în Irlanda, Germania, Canada şi Noua Zeelandă, iar în ţară la teatre renumite precum „Naţional”, „Nottara”, „Metropolis” şi la „Comedie”. Artistul a încheiat cu Teatrul „Mihai Eminescu” Botoşani un contract care presupunea să regizeze două piese. Primul spectacol a fost „Muzicanţii din Bremen”, după care a urmat „Titanic vals", ca o recompensă pentru actorii care au jucat în spectacolul de copii şi pe care, în majoritate, regizorul i-a distribuit şi în al doilea spectacol. Experienţa pe care a acumulat-o în atâţia ani de actorie şi regie l-a ajutat pe Dan Tudor şi în realizarea acestui spectacol. Ne-a povestit că şi azi îi vin în minte flashuri cu ”chipuri uluitoare”, cu actori de geniu. „Sinteza pe care o face actorul de geniu îţi face viaţa uşoară. Indicaţia e simplă, explicaţia e simplă, întrebarea este justă, pertinentă. Când am avut unele probleme cu unii, cu alţii, tot timpul m-am gândit la acele întâlniri care m-au format pe mine, care m-au făcut să am răbdare, pentru că fiecare are o zestre diferită şi, până la urmă, eu sunt cel privilegiat că i-am întâlnit şi că pot povesti din experienţa asta şi altora”, a spus Dan Tudor.

Regizor în travesti

Referitor la rolul pe care l-a jucat în piesa „Titanic vals", Dan Tudor ne-a povestit că nu s-a gândit iniţial să interpretez personajul Chiriachiţa, „dar am fost nevoit". A devenit singura opţiune şi nu ştia că va funcţiona până când nu l-au văzut şi actorii şi până când nu au acceptat şi ei travestiul. „I-am întrebat: voi puteţi să credeţi asta? Când m-au văzut prima dată pe scaun au crezut că este o femeie. La premieră, un domn din sală mi-a adus flori şi mi-a pupat mâna ca unei doamne. Era un domn în vârstă şi i-am pupat şi eu mâna. Era cea mai bună confirmare”, a spus regizorul. Pentru toată lumea, inclusiv pentru trupa de actori de la Botoşani, faptul că regizorul a intrat în piesă în rol de femeie a electrizat, a adus ineditul piesei şi a adus curiozitatea publicului şi nu numai.

Dan Tudor are vocaţia comediei

Profesorul şi actorul Mircea Albulescu, regizorii Valeriu Moisescu şi Alexa Visarion sunt mentorii lui Dan Tudor. „Mircea Albulescu a fost maestrul meu în actorie şi Valeriu Moisescu mi-a dat curajul şi m-a identificat între regizorii de astăzi. El mi-a spus că nu a avut nici un student până la mine cu vocaţia comediei. Înnăscută, nu făcută”, ne-a spus Dan Tudor. Prin construcţie, spune artistul, el nu este neapărat un actor de comedie, şi, dintr-o dată, s-a trezit că face foarte multă comedie, nu numai în regia lui, ci şi în regia multor regizori importanţi.

„Trebuie să trăieşti o viaţă în două ore”

Dan Tudor iubeşte actoria şi regia deopotrivă. În actorie, spune Dan Tudor, terenul este destul de limitat. „Universul este mai interiorizat, trebuie să asimilezi, să devii altcineva. Drumul actorului până la repetiţie este acela de a se lăsa pe el în urmă. Cu cât eşti <mai tu>, cu atât înseamnă că nu poţi deveni altcineva. Este dificil acest drum, dar este cel mai important. Trebuie să trăieşti o viaţă în două ore. De aceea se şi spune că adevărul de pe scenă este mai mare decât adevărul din viaţă, pentru că este viaţa, dar viaţa comprimată. Pare simplu, dar nu este”, ne spune Dan Tudor, care completează că meseria de actor cere o umilinţă fantastică. „Tu primeşti partitura. Nu alegi. Dirijorul – regizorul este cel care face totul şi tu trebuie să te integrezi în ceea ce vrea dirijorul. El este acela care conduce ostilităţile. Regizorul are puterea asta, aproape de Demiurg, are în primul rând puterea opţiunii. El alege. Din milioanele de piese de pe lume, eu am putut să aleg Titanic Vals. Puteam să aleg orice”, a spus regizorul.

„În teatru ai nevoie de un maestru"

Tot Dan Tudor a spus că actoria este o meserie de vocaţie în care ai nevoie de un maestru. „Este ca în artele marţiale. Te raportezi la maestrul pe care ajungi să-l divinizezi şi pe care-l asculţi, care ca printr-o pâlnie imaginară îţi spune ţie ce trebuie să pui acolo, în rol, în personaj. Cu cât actorii au mai multă şcoală, studiază mai mult, se informează mai mult, cu atât mai mult vor fi crezuţi pe scenă”, a spus interlocutorul meu. Lucrul cu actorul, a completat artistul, este atât de fragil, „ca şi cum ai ţine de picior o vrăbiuţă, dar o laşi şi să zboare. Să se ducă unde vrei tu, dar s-o laşi şi liberă într-un fel. Și, mai mult, actorii trebuie să simtă şi că-i iubeşti”.

Spectatorul trebuie să se regăsească în ceva

Dan Tudor a ales, pe lângă actorie şi regie, pentru că în regie terenul de exprimare este mult mai mare. Dacă actorul este cel care trăieşte, este obligatoriu ca regizorul să fie cel care gândeşte, care se detaşează şi poate să aşeze fiecare lucru din spectacol în cantităţile necesare. ”Tu, ca actor, trebuie să fii în permanenţă receptiv şi într-un dialog extraordinar cu regizorul, pentru că numai el poate şi numai cu încredere în el poţi să faci cât trebuie şi cum trebuie”, spune regizorul. Spectatorul trebuie să se regăsească în ceva. În "Titanic Vals" poţi să te regăseşti în forma de parvenire a personajelor, în oamenii din jur, dar îţi regăseşti şi propriile porniri care te depărtează de la spirit şi îţi dai seama că de fapt cauţi mereu ceva şi te depărtezi de suflet. Fiecare proiect, spune Dan Tudor, ar trebui să fie o formă de căutare. Crede mult în piesele de repertoriu şi crede că teatrul adevărat este cel capabil de emoţie. Teatrul trebuie să emoţioneze râzând, plângând... Și râsul poate să emoţioneze. „Mie mi se pare că, alături de <O scrisoare pierdută>, <Gaiţele>, <Take, Ianke şi Cadîr>, <Titanic vals> este o piesă care şi peste o sută de ani va fi descoperită în sensul sufletesc şi caracterologic şi nu îşi va schimba valoarea”, este de părere regizorul.

„Teatrul îţi sporeşte obiectivitatea legată de clipă"

Satisfacţia actorului, spune Dan Tudor, este în momentul jocului, pe scenă, atunci când simte că 500 - 1.000 de oameni îl privesc şi sunt un instrument de căutare al momentului. „Teatrul îţi sporeşte obiectivitatea legată de clipă, de trecerea timpului. Mai este şi memoria spectatorului. Peste 20 de ani, spectacolul din această seară nu se va degrada. Noi rămânem acolo. Teatrul este un muzeu al emoţiilor. Orice artist, de oriunde, trebuie să emoţioneze. Actor e una şi artist este alta. Artiştii sunt generoşi. Ei s-au născut aşa. Pe ei nu-i face ceva aşa cum sunt. Mai mult, teatrul este un crâmpei de viaţă adevărată, nu este fabricat. Fiecare spectacol are viaţa lui în nişte parametri aproape chirurgicali”, este de părere Dan Tudor.

Maestrul Radu Beligan: „Eşti bun, mă, dacă eşti bun, ce pot eu să-ţi mai zic?!”

„Cu câţiva ani în urmă, voiam să joc pe tânărul revoltat, şi-i spuneam maestrului Radu Beligan că relaţiile dintre oameni se denaturează, că teatrul este agresiv şi el a zâmbit, m-a ţinut de după umăr şi mi-a spus: <Eşti bun, mă, dacă eşti bun, ce pot eu să-ţi mai zic?!>. Mi-a spus omul acela, care era Zeus, şi a adăugat: <Dane, roagă-te numai de ăştia să fie şi ce pâine bună vei mânca! Nu schimba drumul tău, pentru că lumea este avidă de normalitate>”, ne-a împărtăşit Dan Tudor.