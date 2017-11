Teatru

Sucevenii iubitori de teatru sunt aşteptaţi astăzi, 20 noiembrie, de la ora 19:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor Suceava, la spectacol de teatru „Un bărbat pentru Sara”. Piesa lui Sam Bobrick, un veteran al scenei americane, cu sute de reprezentaţii de succes pe Broadway, este alegerea producătorului Mişu Predescu şi a regizorului Claudiu Goga. Protagoniştii spectacolului sunt actorii Diana Cavallioti, Andi Vasluianu, Emilia Popescu, Constantin Cotimanis şi Andreea Vasile. Biletele costă 80 de lei şi 60 de lei pentru elevi, studenţi şi pensionari şi pot fi cumpărate de la secretariatul Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava, intrare B, etajul 1, tel. 0230 523 718.

Intriga conjugală a piesei, cu replici sclipitoare, situaţiile stranii şi comice în care ajung personajele doar într-un living de apartament din New York le-au permis celor cinci actori crearea unor personaje moderne, pe alocuri extravagante, pline de haz. Cea mai trăsnită mătuşă din New York, Martha Hastings (Emilia Popescu), vrea cu orice preţ să îşi mărite nepoata, pe Sara Hastings (Diana Cavallioti), probabil cea mai singură avocată de succes din New York. Martha apelează la cel mai blajin interlop din New York, Noogie (Constantin Cotimanis), care, "cu o lovitură la mansardă", îi livrează tineri atrăgători Sarei. Ea, dezamăgită de bărbaţi, se trezeşte astfel cu Brandon pe cap. Un Brandon (Andi Vasluianu) care trebuie să treacă de la inconştienţă la bărbatul îndrăgostit sau măcar devotat proaspetei sale logodnice, Heather (Andreea Vasile). Brandon, cel mai logodit consultant financiar din New York are în Heather logodnica perfectă.

„Dar nimeni nu poate anticipa jocurile unei idile în trei, cu respiraţii gură la gură, definiţii sumbre ale căsniciei, devoalări ale celor mai hazoase vicii ale unui posibil partener. Pariul acestei comedii de cinci stele a fost câştigat încă de la premieră: publicul s-a amuzat copios timp de două ore şi a cerut trupei multe ieşiri la rampă pentru aplauze”, spun organizatorii, care îi aşteaptă şi pe suceveni să vină în număr cât mai mare la teatru, pentru a se bucura de un act cultural de calitate.