Cultură

Sucevenii iubitori de teatru au ocazia să vadă un nou spectacol pe scena Auditoriumului ”Joseph Schmidt”, astăzi, începând cu ora 19.00. Este vorba despre “Cyrano de Bergerac, poate…”, construit pe povestea actorului Albu din “Larry Thompson sau tragedia unei tinereţi” de Dusan Kovacevic. Potrivit organizatorilor, acest text are cea mai mare pondere în spectacol. Regia este semnată de Adrian Iclenzan. Distribuția: Cătălin Ștefan Mîndru. Spectacolul mai cuprinde monologuri din “Sexul femeii ca un câmp de luptă în Bosnia”, de Matei Vişniec, “Ursul” şi “Cântec de lebădă”, de A.P. Cehov, “Regele Lear”, de William Shakespeare, şi “Cyrano de Bergerac”, de Edmond Rostand.

„Un one man show tragi-comic în care îl aşteptăm pe Ştefan, împreună cu actorul Albu, care devine ad-hoc şi spontan un entertainer ce ne face să uităm că, de fapt, am venit la alt spectacol. Poate fi considerat şi ca un manifest împotriva oamenilor ce nu se mai bucură de teatru şi îl consideră un job chinuitor, dar nu este un manifest, ci îşi are puterea tocmai în bucuria lui Albu (veşnicul figurant) de a juca”, informează Casa de Cultură a Studenților din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava, organizatorii evenimentului. Prețul unui bilet este de 5 lei pentru studenți, elevi și pensionari. Biletele pot fi achiziționate de la sediul Casei de Cultură a Studenților Suceava. Prețul unui bilet întreg este de 10 lei și se poate achiziționa și online de pe ccs-sv.ro.