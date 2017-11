Cultural

„Marița”, debutul în lungmetraj al regizorului sucevean Cristi Iftime, cu Adrian Titieni și Alexandru Potocean în distribuție, a fost inclus în competiția oficială a celei de-a cincea ediții a Bosphorus Film Festival de la Istanbul, care va avea loc în perioada 17 – 26 noiembrie. În competiție au fost selectate alte șapte producții din țări precum Brazilia, Italia și Rusia, care vor fi analizate de un juriu condus de regizorul bosniac Aida Begic. Pelicula lui Cristi Iftime a fost recompensată anul acesta cu premiul juriului FEDEORA pentru cel mai bun film din competiţia „East of the West” a Festivalului Internaţional de la Karlovy Vary și cu trofeul Anonimul. Filmul va avea premiera în cinematografele românești pe 1 decembrie 2017. Cu o imagine semnată de Luchian Ciobanu, pelicula îi are în distribuție pe actorii Alexandru Potocean, Adrian Titieni, Lucian Iftime, Victoria Cociaș, Andrei Huțuleac, Bogdan Dumitrache, Ana Ciontea. Scenariul este semnat de Anca Buja și Cristi Iftime, montajul de Dragoș Apetri, designer de costume este Alexandra Alma Ungureanu, de machiaj s-a ocupat Maria Andreescu, scenografia aparține Mălinei Ionescu, iar sunetul lui Dan-Ștefan Rucăreanu, Alexandru Dumitru și Florin Tăbăcaru. Producători sunt Ada Solomon și Radu Stancu. „Marița” este o producție Hi Film Productions, în coproducție cu deFILM, realizată cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei, Programul MEDIA – EUROPA CREATIVĂ al Uniunii Europene, Băneasa Developments SRL, Zenith Romania, BCR, Bilka Steel, savana, Henkel Romania, Dr. Oetker, Alexandrion Grup România, UNIQA Asigurări, Fashion Days. Filmul a fost dezvoltat în cadrul Transilvania Pitch Stop, Match Me! Locarno International Film Festival, ScriptTeast (Varșovia). Distribuitor în România: microFILM. Pagina oficială de Facebook: https://www.facebook.com/maritafilm/. Trailer oficial: https://www.youtube.com/watch?v=SlI-gXry8Ng. Cei interesaţi pot obţine mai multe detalii la Cătălin Anchidin, Rollercoaster PR, telefon 0746.499.941, catalin.anchidin@gmail.com.