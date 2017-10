Premii

În perioada 27-29 octombrie, la Gura Humorului s-a desfăşurat cea de-a XXXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film, Diaporamă şi Fotografie „Toamnă la Voroneţ”, manifestare organizată de Primăria oraşului Gura Humorului, Consiliul Judeţean Suceava şi Centrul Cultural „Bucovina”, în parteneriat cu Uniunea Cineaştilor din România, Asociaţia Culturală „Lira de Aur”, Societatea Ştiinţifică ICPE, Bucureşti, Castel Film şi Vertical Entertainment.

La Festivalul Internaţional de Film, Diaporamă şi Fotografie „Toamnă la Voroneţ” s-au înscris în competiţie aproape 80 de filme româneşti şi străine, din care 31 au trecut de faza preselecţiei pentru a intra în finala concursului la secţiunile film documentar de scurt şi mediu metraj, film studenţesc de scurt metraj şi film turistic. Ca în fiecare an, organizatorii şi-au adus aminte de începuturile festivalului din anul 1981, ocazie cu care Marcela şi Emil Butnaru au prezentat cu ajutorul diaporamelor realizate de ei un „Remember Constantin Cojocar”.

„Cambodgia, călător într-o lume care mai există”

Pentru pasionaţii de fotografie, cunoscutul artist fotograf Marius Vasiliu a prezentat jurnalul fotografic de călătorie „Cambodgia, călător într-o lume care mai există”, expoziţie cu care s-a deschis ediţia din acest an a festivalului.

„În anotimpul secetos în care s-a desfăşurat aventura noastră în Cambodgia, cerul lipsit de orice norişor şi pâcla inestetică, omniprezentă, ne-au restrâns mult bucuria apusurilor şi răsăriturilor. Pe de altă parte, principalul subiect, în toată Cambodgia, pe oriunde ne-am dus noi, s-a dovedit a fi omul. Celor mai dragi mie, dintre voi, le doresc să aibă şansa să întâlnească această lume. Altfel, cum aţi putea să mă înţelegeţi când mă apuc să spun că există locuri pe Planetă unde, cu un ceas înaintea răsăritului, copiii, nu unu, doi, trei, ci copiii, cum zic, se joacă în drum toate jocurile din lumea asta, văzute şi nevăzute, unii cu un tricoaş pe ei, alţii în puţa goală, făcând să răsune satul, oricare ar fi satul ăla, de cea mai faină hărmălaie pe care ai putea s-o auzi?”, a precizat artistul fotograf, Marius Vasiliu.

Fotografiile au fost realizate în anul 2014, zilele petrecute în Cambodgia fiind cadoul făcut fotografului de regretata lui soţie, la împlinirea vârstei de 50 de ani.

„În concurs au fost numai filme foarte bune”

De la an la an calitatea producţiilor cinematografice prezentate în concurs este din ce în ce în ce mai bună. Anul acesta, în competiţia finală au intrat şi multe filme realizate de studenţii de la universităţile de artă teatrală şi cinematografică. Au fost filme istorice, filme de societate, dar şi filme care au pus în valoare tradiţiile şi obiceiurile populare sau arhitectura ţărănească.

Preselecţia filmelor aflate în competiţia finală a fost făcută de Ioan Pavel Azap, critic de film şi poet, vechi gazetar clujean, şi prof.univ.dr. Laurenţiu Damian, preşedinte al Uniunii Cineaştilor din România.

Criticul de film Ioan Pavel Azap ne-a declarat: „Este pentru a doua oară când particip la acest festival şi fac preselecţia. La ediţia din acest an s-au primit foarte multe filme, au fost zeci de ore de vizionări care au trebuit reduse la 10 ore de proiecţie în concurs. Au fost trei secţiuni, cele mai multe titluri fiind la filmul documentar, secţiune la care au fost şi unele filme foarte lungi, care durau o oră şi 20 de minute, o oră şi jumătate. A trebuit să elimin aceste titluri, au fost 6-7 titluri de filme lungi care meritau să participe în concurs, dar nu s-a putut din cauza numărului de ore de proiecţie în cele trei zile ale festivalului. Limita a fost de la 30 de minute în jos pentru fiecare film. Nu ar fi fost drept să introduc un titlu din cele 6-7 care meritau să intre în competiţie în defavoarea celorlalte. S-a găsit o soluţie de compromis, astăzi au fost proiectate două din aceste filme în afara concursului. Sper ca pe viitor să crească numărul de zile ale festivalului pentru a fi proiectate mai multe filme, fiind astfel şi o ofertă mai bogată şi mai diversificată ori să se reducă prin regulament durata acestor filme. În concurs au fost numai filme foarte bune şi ceea ce aţi vizionat în aceste zile nu v-a dezamăgit”.

Filmele premiate reprezintă calitate şi se pot încadra în acte artistice remarcabile

Laurenţiu Damian, preşedinte al Uniunii Cineaştilor din România, vine cu drag la acest festival pentru că este una dintre puţinele competiţii din ţară care s-a remarcat prin calitatea producţiilor cinematografice înscrise în concurs.

„Pentru mine festivalul are o cu totul altă semnificaţie, am aici prieteni de suflet. Era o stare de spirit, nu ştiu dacă această stare de spirit este prezentă astăzi, dar sunt convins că va reveni. Este un festival care a crescut an de an, numărul filmelor s-a mărit, calitatea lor s-a mărit, eu am îmbătrânit odată cu festivalul, am aproape 10 ediţii la care am participat, deci pot să capăt un premiu de fidelitate. Vreau să vă rog să vă aduceţi copiii, să vă aduceţi nepoţii, să vă aduceţi prietenii să vadă film documentar, să vadă film turistic, să vadă diaporamă, să vadă un lucru frumos care îi va dezvolta în acest noian de impostură şi de ignoranţă. Este un festival şi un oraş care are un alt prieten drag mie şi care este un primar atipic, este un primar recitator de o dezinvoltură extraordinară şi care doreşte continuitate în cultură.

Juriul a deliberat nici foarte mult, dar nici foarte puţin, şi a ales nişte filme care din punctul lui de vedere, şi sunt convins că şi din punct de vedere al publicului, reprezintă calitate şi se pot încadra în acte artistice remarcabile. Vă mulţumesc că m-aţi primit, vă rog să mă socotiţi prietenul vostru şi Uniunea Cineaştilor un partener în fiecare an”, a precizat Laurenţiu Damian, preşedintele juriului.

Un film după o idee de Matei Vişniec a întrunit toate voturile juriului

Juriul alcătuit din prof.univ.dr. Laurenţiu Damian - preşedinte al Uniunii Cineaştilor din România, Diana Cavallioti - actriţă, Igor Cobileanski - scenarist, regizor, conf.univ.dr. Doru Niţescu - regizor, Mihai Orăşanu – producător a decis ca premiul pentru cel mai bun film să fie acordat peliculei „Provenţa, Paradisul posibil”, regia Andreea Ştiliuc, imaginea Relu Tabără, editor de imagine Dragoş Brehnescu. Este a treia producţie TVR Iaşi din seria de filme realizate împreună cu cel mai important dramaturg român contemporan, scriitorul Matei Vişniec, „Parisul lui Matei” şi „Vişniec, rege la Avignon”.

Jurnalista Andreea Ştiliuc ne-a spus: „Este o mare surpriză şi o mare bucurie pentru că nu întâmplător am trimis la acest mare festival pentru prima dată filmul <Provenţa, Paradisul posibil>. Este un film creat după o idee de Matei Vişniec şi este practic un film despre Bucovina pe care o poartă în suflet, în Franţa, scriitorul născut la Rădăuţi. Îi mulţumesc în primul rând lui Matei Vişniec pentru că a avut încredere în mine şi lui Relu Tabără pentru că am putut să realizăm un al treilea documentar împreună cu Matei Vişniec. Pentru mine a fost o călătorie minunată, o călătorie culturală, o călătorie în care am câştigat un extraordinar de bun prieten, Matei Vişniec”.

Premiu de Excelenţă în managementul cultural

Amfitrionii Galei de închidere a Festivalului, actorii Diana Cavallioti şi Dragoş Huluba, pe care consumatorii de televiziune îi cunosc de la emisiunea de divertisment „Gala umorului, TVR”, au acordat un Premiu de Excelenţă în managementul cultural primarului Marius Ursaciuc. După ce a primit premiul, primarul Marius Ursaciuc a declarat: „Este un premiu pe care îl merită humorenii, şi acesta este singurul motiv pentru care l-am primit eu. Sunt încântat, este greu şi stabil şi va face iarna în faţa primăriei pentru a se putea bucura fiecare cetăţean de el. Sunt fericit că s-a mai încheiat o ediţie şi sunt şi mai fericit că de mâine va începe următoarea. Nu pot să închei fără să vă mărturisesc că sunt primar de 15 ani, dar înainte de asta la Casa de Cultură am lucrat 17. Nu sunt jumătate – jumătate, de aceea mă simt mai acasă la Casa de Cultură decât la primărie. Şi dacă tot vorbim de management cultural şi de un nou început, directorul coordonator al Centrului Cultural, dl prof. Sever Dumitrache merită mai mult decât mine acest premiu, pe care i-l ofer”.

Mihai Mardare, filmolog-teatrolog, directorul festivalului, a precizat că cea de-a XXXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film, Diaporamă şi Fotografie „Toamnă la Voroneţ” continuă pe tot parcursul anului prin difuzarea tuturor filmelor valoroase prezentate în concurs la posturile de televiziune private şi pe canalele postului public.

Premii acordate la a XXXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Film, Diaporamă şi Fotografie „Toamnă la Voroneţ”

Premii de excelenţă:

Camelia Rusu Sadovei, preşedinte Asociaţia Culturală „Lira de Aur”

Elena Sabina Roman, vicepreşedinte Asociaţia Culturală „Lira de Aur”

Marius Vasiliu, artist fotograf

Premiul de fidelitate: Laurenţiu Damian

Filmele laureate ale festivaluluisunt:

· la secţiunea Film Documentar

Premiul pentru cel mai bun film documentar – „Tauromaquia”, Spania, regia şi imaginea Jaime Alekos;

Premiul pentru cea mai bună regie – „Nobody Dies Here”, Franţa, regia Simon Panay;

Premiul pentru cea mai bună imagine – „La saison du silence”, Belgia, imaginea Camille Sultan;

· la secţiunea Film Studenţesc

Premiul pentru cel mai bun film – „Disorder”, Polonia, regia Julian Talandziewicz, imaginea Maciej Kwasniewski;

Premiul pentru cea mai bună regie – „Curtea şcolii”, România, regia Alexandru Mironescu;

Premiul pentru cea mai bună imagine – „Pipa, sexul şi omleta”, România, imaginea Tudor Platon;

Premiul special al juriului – „The Match”, România, regia Mihai Pîrcălabu, imaginea Adrian Drăgan Hasu;

· la secţiunea Film Turistic

Premiul pentru cel mai bun film – „Provenţa, Paradisul posibil”, regia Andreea Ştiliuc, imaginea Relu Tabără.