Caravana „Zilele Filmului Românesc” va fi adusă la Suceava de Radio AS şi Primăria Suceava

28 – 30 iunie

La împlinirea a 20 de ani de emisie pe 89,9 FM, care vor fi marcați în acest an, Radio AS Suceava aduce tuturor cinefililor suceveni și nu numai, în parteneriat cu Primăria Suceava, Caravana ”Zilele Filmului Românesc”. În perioada 28 - 30 iunie, la Cinema Modern veţi putea urmări filme în premieră şi filme premiate. Biletele se pot procura de pe www.cinemamodernsv.ro şi de la casieria Cinema Modern, începând de joi, 22 iunie, în fiecare zi, de la ora 12:00. Preţul unui bilet este 12 lei şi 10 lei pentru studenţi şi elevi.

Programul de proiecţii este următorul: 28 iunie, la ora 18:00, filmul „Sieranevada” (acțiunea are loc la trei zile de la atentatul din redacția hebdomadarului parizian, Charlie Hebdo, și la patruzeci de zile de la moartea tatălui lui Lary, un medic trecut de 40 de ani, care urmează să își petreacă ziua de sâmbătă însoțit de tânăra lui soție, în sânul familiei, reunite cu ocazia comemorării celui dispărut. Evenimentul, însă, nu se derulează conform așteptărilor); 29 iunie, la ora 17:00, filmul „Aafacerea Est” (acesta se anunţă a fi „o comedie estică”, în care drama este inevitabilă. Este povestea unei prietenii, a unei aventuri pigmentate cu umor negru şi situaţii limită, derulată pe fundalul sărăciei şi al absenţei oricărei perspective. Igor Cobileanski semnează şi scenariul acestui film, „Afacerea Est” fiind produs de Alien Film din România şi Just a Moment din Lituania); 29 iunie, de la ora 19:00, filmul „Inimi Cicatrizate” (acțiunea are loc în anul 1937, când Emanuel, un tânăr de 20 de ani, bolnav de tuberculoză osoasă, se internează într-un sanatoriu de pe malul mării. Din distribuție fac parte actorii Lucian Teodor Rus, Ivana Mladenovic, Ilinca Hărnuț, Șerban Pavlu, Marian Olteanu, Alexandru Dabija, Dana Voicu, Fernando Klabin, Adina Cristescu); 30 iunie, de la ora 17:00, filmul „Fixeur” (este noul lungmetraj regizat de Adrian Sitaru. Feli Donose joacă rolul unei cântăreţe dintr-un restaurant, ocazie cu care o puteţi vedea interpretând „Je ne regrette rien”, piesa lui Edith Piaf, cât şi “Lume, lume” de la Maria Tănase. „Fixeur” spune povestea lui Radu, stagiar la biroul din Bucureşti al Agenţiei France Presse, aspirant la un post de reporter); 30 iunie, de la ora 19:00, filmul „La drum cu tata” (concepție regizorală: „Cel mai mult în această poveste mă preocupă incompatibilitatea dintre responsabilitate şi libertate. Ce este pe primul loc, familia sau libertatea? Mai bine spus: binele celorlalţi sau binele tău? Iar apoi: de câtă libertate trebuie să dispui ca individ pentru a alege libertatea? Cum pot să-mi susţin idealurile, să vreau să-mi păstrez integritatea fără ca aceste dorinţe să nu se afle într-o contradicţie puternică cu răspunderea mea pentru familie?”).