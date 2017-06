„Trasee eminesciene”

La Mănăstirea Putna s-au desfăşurat joi festivitatea de premiere şi recitalul laureaţilor Concursului de recitare a liricii eminesciene „La Putna”, concurs circumscris celei de-a IV-a ediţii a evenimentului cultural cu genericul „Trasee eminesciene”.

În prezenţa reprezentanţilor organizatorilor (Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina” - Centrul pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Suceava, Mănăstirea Putna şi Primăria Putna) şi ai juriului, câştigătorii concursului au intrat în posesia diplomelor şi premiilor, care le-au fost înmânate în faţa bustului lui Mihai Eminescu, realizat de sculptorul Oscar Han, amplasat pe soclu în incinta Mănăstirii Putna.

Participanţii s-au închinat apoi în biserica mănăstirii la mormântul Sfântului Voievod Ştefan cel Mare şi au vizitat muzeul ghidaţi de protos. Dosoftei Dijmărescu.

Laureaţii ediţiei din acest an sunt următorii: Premiul I - Andreea Cioban (clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Şerbăuţi - prof. îndrumător Roxana Dragomir), Premiul II - Marian Alin Munteanu (clasa a VIII-a, Şcoala Gimnazială „Ioan Ciurea” Fălticeni - prof. îndrumător Ermolania Dan), Premiul III - Raluca Calancia (clasa a X-a, Colegiul Naţional „Ştefan cel Mare” - prof. îndrumător Isabel Vintilă), Menţiune - Vasile Babir (clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială Nr. 4 Vatra Dornei - prof. îndrumător Ancuţa Voievod), Ana Gavrilescu (clasa a VI-a, Şcoala Gimnazială „Miron Costin” Suceava - prof. îndrumător Carmen Radu), Gabriela Perijoc (clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială Negostina - prof. îndrumător Alina Cozariuc) şi Vasilica Gabriela Carpiuc (clasa a VII-a, Şcoala Gimnazială „Petru Comarnescu” Gura Humorului - prof. îndrumător Elena Mihalcea), care a primit Premiul „Mihai Eminescu”.