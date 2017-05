„Literatură sapienţială”

Monahia Elena Simionovici de la Mănăstirea Voroneţ, scriitoare, vicepreşedinte a Societăţii Scriitorilor Bucovineni, şi-a lansat sâmbătă, 27 mai, în Sala de Artă „Elena Greculesi” a Bibliotecii Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, cartea „Bucuria călătoriilor de suflet – istorie, ţări, oameni, culori, cuvinte”. În prezenţa unui public numeros, care a umplut până la refuz sala de artă a Bibliotecii, înconjurată de flori, de multe flori, fiecare cu miresme binecuvântate, „îmbrăcată” în cuvinte alese, venite de la vorbitori avizaţi, de la oameni care o cunosc şi care i-au citit şi prezentat cartea, monahia Elena Simionovici a reuşit să ne împartă fiecăruia dintre noi bucuria călătoriilor sale de suflet. A fost o sărbătoare a Voronețului, la Suceava. O întâlnire culturală, spirituală, o întâlnire în cuvânt, în miresme, în suflete...

Volumul scris de monahia Elena Simionovici are savoare

Evenimentul cultural de sâmbătă a debutat cu o surpriză, un mesaj prin telefon transmis de scriitoarea Ana Blandiana, care, cu regret că nu a putut fi alături de maica Elena la lansarea cărţii a spus că este cu inima alături de ea, „pentru că o admir”. I-a transmis mult succes cu noua carte, „o carte de călătorii, o carte în care se oglindeşte sufletul ei”. Şi călătoria a început. O călătorie de aproape două ore prin istorie, ţări, oameni, culori, cuvinte, trecută prin filtrul maicii Elena, la care am fost părtaşi şi noi, cei care o preţuim şi credem în puritatea sentimentelor şi cuvintelor sale. Am descoperit savoarea cărţii scrise de monahia Elena prin cuvintele exprimate de dr. Alexandru Ovidiu Vintilă care a spus: „te hrăneşti cu el şi neapărat trebuie să-i prinzi nuanţele, care sunt esenţiale, o carte care merită toată atenţia”. În carte vom descoperi, pe lângă istorie, ţări (Grecia, Egipt, Israel, Italia etc.) oameni, culori, cuvinte, „înseninarea unei lumini blânde, o împărtăşire spirituală cu miez, un miez bun ca pâinea caldă, fără rezerve, o literatură sapienţială din care ieşim schimbaţi”, a mai spus Ovidiu Vintilă. În opinia sa, „Bucuria călătoriilor de suflet” este o carte compusă din poveşti, care alcătuiesc o istorie personală extraordinară şi care ne sunt relatate cu generozitate, cu amănunte, „condimente rafinate şi, în acelaşi timp, de o simplitate care conferă o savoare cu totul şi cu totul aparte”.

Dialogul, o bucurie a minţii, a spiritului

Acţiunea a fost moderată de scriitoarea şi jurnalista Doina Cernica, care a spus încă de la început că ar trebui să ne simţim ca la o „sărbătoare a Voroneţului”. A salutat prezenţa maicii stareţe a Mănăstirii Voroneţ, stavrofora Irina Pântescu, „o prezenţă rară totuşi în afara zidurilor mănăstirii, pentru că aşa se cuvine. Maica stareţă stă de strajă şi apără cetatea”. Tot moderatoarea acţiunii a descris în câteva cuvinte Voroneţul, „o obşte mică şi vitează, 12 monahii, dar faima şi grija pentru Voroneţ este invers proporţională cu numărul lor”. Alături de maica Elena Simionovici la lansarea cărţii „Bucuria călătoriilor de suflet” a fost şi monahia dr. Gabriela Platon, care ne-a destăinuit că între ele există „un anumit tip de dialog”, de 26 de ani, dialog care se reia atunci când pleacă împreună la un drum mai lung. Dialogul cu maica Elena „este o bucurie a minţii, a spiritului” şi este mare lucru să ai parte de cineva care să te ajute „să-ţi creşti mintea”, a spus monahia Gabriela, care i-a mulţumit maicii Elena pentru tot ce i-a dăruit. „Uneori, în călătoriile noastre vedem aceleaşi lucruri, dar este fascinant să citesc în cărţile maicii Elena şi să descopăr o nouă călătorie pe care fizic, cu siguranţă am făcut-o, dar maica, cu darul dumneaei, are capacitatea de a recompune imagini, aşa că sunt şi eu o recălătoare pe meleagurile pe care le-a descris în această carte şi acesta este un nou prilej de bucurie”. Dar călătoriile celor două monahii nu sunt întâmplătoare, sunt cu binecuvântare de la stareţa mănăstirii, de la măicuţa Irina, care a spus că Dumnezeu nu i-a dăruit mulţi copii, referindu-se la maicile de care are grijă ca o mamă la Voroneţ, dar îi mulţumeşte pentru câţi i-a dat, „îi mulţumesc că i-a îndrumat să vină sub ocrotirea marelui Daniil Sihastrul, la Voroneţ, să-şi pună toată puterea lor de muncă pentru a fi împreună urmaşi ai vrednicilor înaintaşi”. Şi bucuria cea mai mare a stareţei Irina Pântescu este ca acei copii de care vorbeşte mereu să meargă să cunoască lumea, „să adune ca albina, din fiecare floare, nectarul”. „Aşa şi maicile mele, mergând prin lume, învaţă, şi venind, împărtăşesc şi altora ceea ce este bun, frumos, ceea ce este pentru zidirea noastră, a tuturor”, a mai spus maica stavrofora Irina Pântescu.

Mozaic... de trăiri

Aşa cum bine a punctat scriitoarea Doina Cernica, „cred că maica Elena nu trăieşte nici o clipă sentimentul depărtării de Voroneţ şi al străinătăţii”. Oriunde ar pleca în lume, inima îi este la Voroneţ. După cum a spus conf. dr. Carmen Cornelia Balan, care a semnat şi prefaţa volumului, „cartea este cel mai frumos mozaic, ce are ca subiect trăirea unei monahii adevărate, a unei scriitoare adevărate”, mozaic compus din mai multe piese: „Sfânta Mănăstire Voroneţ, imaginile ce vin din istoria sa, din vieţuitori, şi apoi maica stareţă, datorită căreia Mănăstirea Voroneţ a renăscut şi în partea spirituală, datorită căreia este astăzi, din nou, un focar de cultură”. Monahia Elena Simionovici a ales să pună pe coperta cărţii sale „Bucuria călătoriilor de suflet” o imagine cu Muntele Tabor (unul dintre principale locuri sfinte din Israel) şi a explicat că noi nu putem ajunge pe Tabor dacă nu urcăm mai întâi Golgota (unde Iisus Hristos a fost răstignit), dacă nu ne ducem fiecare crucea pe care ne-o dă Dumnezeu (crucea căsătoriei, crucea ostaşilor, crucea bolnavilor, crucea călugărilor etc.) „cu mulţumire, cu gândul că Bunul Dumnezeu ne iubeşte şi după osteneala de-o viaţă, dacă ne străduim, intrăm în lumină”.

„Parfumul subtil al fiecărui loc vizitat capătă delicii de floare presată”

Conf. dr. Carmen Cornelia Balan a ţinut să ne amintească tuturor că de aproape 20 de ani, maica Elena ne face părtaşi la bucuriile călătoriilor de suflet ce includ locuri, istorie, oameni, evenimente, cărţi, cuvinte. „Toate acestea se impun prin solida şi aprofundata cunoaştere, prin stăpânirea superioară a argumentelor, dar şi pe surpriza lingvistică. (...) Maica Elena Simionovici este excelentă creatoare de atmosferă, parfumul subtil al fiecărui loc vizitat capătă delicii de floare presată şi rememorează cunoştinţe, impresii, trăiri şi simţiri. Maica Elena este molipsitoare şi această carte este o dovadă că ne aflăm în faţa unui scriitor adevărat, care ne dă bucurie”. Şi ne-a bucurat pe toţi, ne-a „atras în câmpul bucuriei”, iar datorită sufletului şi măiestriei ei, „bucuria se multiplică”.

Cărţile maicii Elena Simionovici, bucurii spirituale

Doctor în istorie, Alis Niculică a completat că bucuriile maicii Elena „sunt transpuse în cuvinte tipărite pe hârtie, pentru a fi cunoscute de toţi cei care îşi vor lua o clipă de răgaz să răsfoiască această carte”.Toate cărţile monahiei Elena, a mai spus Alis Niculică, sunt „bucurii spirituale, pentru că, pe de o parte, sufletul ei este la Voroneţ, şi mănăstirii îi sunt închinate cele mai alese gânduri”. Maica Elena Simionovici vine „dintr-o lume a cuvintelor”, cum singură se defineşte, „cele din rugăciune, cu mireasmă de busuioc, rostite dimineaţa, la amiază şi la miezul nopţii, în biserica Sfântului Ştefan cel Mare”, o lume a cuvintelor rostite cu putere prin care mărturisim credinţa, dragostea, nădejdea, prietenia, amarul şi jalea, o lume a cuvintelor prin care mulţumim, este de fapt acea lume a cuvintelor „care ne face oameni”. Cuvinte. Multe cuvinte. Alese cuvinte. Toate pentru autoarea unui volum cu savoare, cu miez, cu bucurii, cu suflet, toate pentru un om pe care-l preţuim, monahia Elena Simionovici de la Mănăstirea Voroneţ. „Multe cuvinte şi frumoase, de nu ştiu cum o să le duc până acasă. Am să vă rog să duceţi fiecare câte un cuvânt. Vă mulţumesc că aţi venit”, a spus la finalul întâlnirii de sâmbătă scriitoarea - monahia Elena Simionovici, care a oferit cu generozitate celor prezenţi cărţi cu autograf. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I. G. Sbiera” Suceava, Mănăstirea Voroneţ şi Societatea Scriitorilor Bucovineni.