Succes peste aşteptări

Mii de suceveni au ieşit din case sâmbătă seara pentru a lua o porţie de cultură, mare şi gratuită. Noaptea Muzeelor, eveniment organizat de Muzeul Bucovinei, care a căpătat o amploare tot mai mare de la un an la altul, a atras, în câteva ore, aproape 10.000 de vizitatori, în mai multe locaţii: Cetatea de Scaun, Hanul Domnesc, Muzeul de Ştiinţele Naturii şi Muzeul Satului Bucovinean.

Intrarea la toate obiectivele a fost gratuită începând cu ora 18.00 până la ora 24.00, cu excepţia Muzeul Satului Bucovinean, care s-a închis la ora 20.00.

Cea mai vizitată locaţie a fost Cetatea de Scaun a Sucevei, care a avut aproape 4.300 de vizitatori nocturni.

Muzeul de Istorie a fost de asemeni în topul preferinţelor, înregistrând 2.727 de vizitatori.

La Muzeul de Ştiinţele Naturii au fost înregistraţi 1.600 de vizitatori, la Muzeul Etnografic Hanul Domnesc - 570 de vizitatori, iar la Muzeul Satului Bucovinean, care a avut program scurt, 440 de vizitatori. În fiecare din aceste locaţii au fost organizate şi diverse manifestări cultural-artistice, precum un spectacol instrumental şi de poezie, unul folcloric, recital de nai, dar şi unul pirotehnic.

Dar cei mai mulţi vizitatori au venit pentru a descoperi colecţiile din muzee, exponatele lor, pentru a vedea cum arată Cetatea de Scaun pe timp de noapte, cum aceasta a prins viaţă, animată de expoziţiile interactive, cu holograme, dar mai ales de numărul mare de oameni, de toate vârstele, care se foiau peste tot, cuprinşi de o frenezie care se transmitea în jur cu rapiditate.

„Foarte interesant, nu am mai vizitat Cetatea, nici nu am avut timp, dar acum, fiind sfârşit de săptămână, am luat şi copiii cu noi. Este o iniţiativă chiar foarte bine-venită. Cu ocazia asta mulţi suceveni sunt sigur că descoperă istoria Bucovinei”, a spus

Dorin, care a venit cu întreaga familie.

Un grup de tineri entuziasmaţi, unii din Suceava, alţii aflaţi în vizită, se remarca prin efervescenţă. „Ne-am plimbat, a fost foarte frumos! Au pus suflet în ce au făcut aici, se vede... În sfârşit s-a făcut ceva fain în Suceava”, a spus Ligia, care a participat pentru prima dată la Noaptea Muzeelor.

„Chiar mă bucur că s-a făcut ceva atât de frumos în Suceava, prin reabilitarea Cetăţii. Am fost în seara asta şi la Muzeu, am rămas impresionat de cum este amenajat acolo”, consideră Robert.

„Sunt a treia oară săptămâna aceasta la Cetate, am mai fost cu un grup din Timişoara şi le-a plăcut foarte mult, au spus că este una dintre cele mai frumoase cetăţi în care au ajuns. Muzeul, la fel, foarte frumos, se vede că s-au investit foarte mulţi bani, dar se merită, sunt două atracţii turistice pentru Suceava”, a afirmat Eduard Costan.

„A fost foarte frumos, chiar suntem încântaţi. Deşi locuiesc în Suceava din 2007, niciodată nu am avut timp şi curiozitatea de a venit pe timp de noapte la Cetate. Este extraordinar, o idee foarte bună, sperăm să revenim şi la anul, cu mare drag”, consideră şi Alice Sauciuc.

Ediţia din acest an a Nopţii Muzeelor s-a remarcat şi printr-o colaborare interesantă a muzeelor din Suceava cu cele din Fălticeni, în baza unui parteneriat încheiat între Muzeul de Artă „Ion Irimescu” şi Muzeul Bucovinei, un autocar fiind pus la dispoziţia celor care doreau să facă vizite reciproce – din Suceava spre Fălticeni şi invers.