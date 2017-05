Ediţia a XXVII-a

Primăria Gura Humorului, Centrul Cultural Gura Humorului, Consiliul Judeţean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina” şi Primăria Mănăstirea Humorului organizează, în intervalul 16 - 18 iunie a.c., cea de-a XXVII-a ediţie a Festivalului Internaţional de Grafică Satirică şi Literatură Umoristică „Umor la… Gura Humorului”.

Secţiunea Grafică satirică - tema „Arta manipulării”

Potrivit regulamentului, la secţiunea Grafică satirică - cu tema „Arta manipulării” - sunt acceptate lucrări create după data de 1 ianuarie 2017, nepublicate şi nepremiate la alte concursuri.

Fiecare concurent va participa cu două lucrări, care vor fi trimise în format digital sau în original, până la data de 31 mai a.c., pe adresa umorlahumor@gmail.com sau pe adresa poştală: Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Piaţa Republicii, nr. 2, cod 725300, Gura Humorului, judeţul Suceava, România.

Condiţii tehnice: minim 1600 x 1200 pixels, format JPG - pentru lucrările trimise prin e-mail; format A 3 - pentru lucrările trimise prin poştă. Tehnica de realizare este liberă.

Lucrările nu se returnează, ele urmând a intra în patrimoniul Festivalului „Umor la…Gura Humorului”, organizatorii rezervându-şi dreptul de a le folosi în materialele editate ulterior (cu menţionarea numelui autorului).

Participanţii trebuie să completeze şi să expedieze, împreună cu lucrările, formularul de înscriere însoţit de un scurt CV şi o fotografie personală sau un portret / autoportret caricatural cu dimensiunea minimă 6 x 9 cm (pe hârtie) sau 710 x 1065 pixeli (în format digital).

Laureaţii vor fi anunţaţi până la data de 14 iunie pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere care va avea loc duminică, 18 iunie 2017.

Cheltuielile de transport vor fi suportate de laureat sau organizaţia/instituţia căreia îi aparţine.

Organizatorii festivalului asigură cazarea şi masa, dar trebuie anunţaţi în acest sens pentru a face rezervările necesare.

Se vor acorda următoarele premii: Premiul I - 500 euro, Premiul II - 300 euro, Premiul III - 200 euro şi Premiul „George Gavrilean” - 200 euro / pentru debutanţii în Bucovina.

Juriul are latitudinea acordării, neacordării sau redistribuirii premiilor. De asemenea, juriul are latitudinea de a stabili lucrările/autorii ce pot fi premiaţi de eventualii sponsori, asociaţii, mass-media, instituţii, societăţi comerciale, persoane private etc., de comun acord cu aceştia. Nu se percepe taxă de participare. Relaţii suplimentare: Biroul de Relaţii cu Presa al Festivalului „Umor la...Gura Humorului” - Prof. Elvira Romaniuc - Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina Gura Humorului (tel - 0740.926.479, e-mail - umorlahumor@gmail.com), Prof. Constantin Logigan - Casa de Cultură Gura Humorului (tel - 0742.925.259).

Secţiunea Literatură umoristică - tema „Încondeiere”

La secţiunea Literatură umoristică, cu tema „Încondeiere”, sunt acceptate numai lucrări în limba română, nepublicate şi nepremiate la alte concursuri.

Toate lucrările vor fi semnate în sistem motto. Se vor trimite cinci epigrame şi/sau trei poezii umoristice.

Lucrările, scrise în Times New Roman CE, dimensiune font 12, spaţiere rânduri 150%, vor fi trimise prin poştă sau în format doc/docx (aceeaşi dimensiune font/spaţiere) prin e-mail.

Participanţii trebuie să completeze şi să expedieze împreună cu lucrările, până pe data de 31 mai 2017 (data poştei), formularul de înscriere însoţit de un scurt CV şi o fotografie personală cu dimensiunea minima 6 x 9 cm (pe hârtie) sau 710 X 1065 (în format digital), pe adresa umorlahumor@gmail.com sau pe adresa poştală Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina, Piaţa Republicii, nr. 2, cod 725300 Gura Humorului, judeţul Suceava, România.

Se vor acorda următoarele premii: Premiul I - 200 euro pentru epigramă / 200 euro pentru poezie umoristică, Premiul II - 100 euro pentru epigramă / 200 euro pentru poezie umoristică, Premiul III - 50 euro pentru epigramă / 50 euro pentru poezie umoristică.

Începând din anul 2013, secţiunea Literatură umoristică se desfăşoară în comuna Mănăstirea Humorului, primăria acestei localităţi fiind partener al evenimentului.

Laureaţii şi invitaţii vor fi anunţaţi până pe data de 14 iunie pentru a fi prezenţi la festivitatea de premiere care va avea loc duminică, 18 iunie 2017.

Cheltuielile de transport vor fi suportate de laureat, invitat sau organizaţia / instituţia de care aparţin. Organizatorii asigură cazarea şi masa. Juriul are latitudinea acordării, neacordării sau redistribuirii premiilor.

De asemenea, juriul are latitudinea de a stabili lucrările/autorii ce pot fi premiaţi de eventualii sponsori, asociaţii, mass-media, instituţii, societăţi comerciale, persoane private etc., de comun acord cu aceştia. Nu se percepe taxă de participare.

Relaţii suplimentare: Biroul de Relaţii cu Presa al Festivalului „Umor la...Gura Humorului” - Prof. Elvira Romaniuc - Muzeul Obiceiurilor Populare din Bucovina Gura Humorului (tel - 0740.926.479, e-mail - umorlahumor@gmail.com), Prof. Constantin Logigan - Casa de Cultură Gura Humorului (tel - 0742.925.259), Prof. Constantin Moldovan - primarul comunei Mănăstirea Humorului (tel. 0758.016.124).