Cultural

Deschiderea Festivalului Internaţional „Primăvara Poeţilor”, ediţia a XII-a, a avut loc ieri, 10 martie, la Colegiul Tehnic „Petru Muşat”, în prezenţa unui public numeros. Coordonatoarea Festivalului Internaţional „Primăvara Poeţilor” este poeta Angela Furtună.

Festivalul din acest an cuprinde mai multe secţiuni. Prima secţiune din festival, „Primăvara Poeţilor – UBUNTU”, s-a desfăşurat la Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, coordonator: prof. Ofelia Ducec, director: prof. dr. Maria Teodoreanu. Prezentarea conceptului african UBUNTU a fost făcută de prof. Ofelia Ducec. În programul de ieri al festivalului s-au mai înscris următoarele activităţi: „Povestea vulturilor aurii”, film realizat de elevii clasei a IX-a C, prof. coordonator Corina Leonte; „Africa, un vis fierbinte”, prezentare PowerPoint, moment poetic din lirica poeţilor francezi de origine africană, coordonatori prof. Titiana Sevaciuc şi prof. Daniela Sandu; „La izvor de cântec”, moment muzical prezentat de grupul vocal „Teens”, coordonator prof. Elena Stănescu; „In Memoriam”, din lirica poeţilor profesori ai Colegiului Tehnic „Petru Muşat”, prezentare PowerPoint, coordonator prof. Adriana Oltean. Poetul Roman Istrati a fost invitatul special al manifestării culturale.

O altă acţiune din prima zi a festivalului a fost şi„When I”m gone – cântecul paharelor”, moment artistic realizat de elevii clasei a IX-a B, coordonator prof. Corina Leonte, urmat de un moment muzical oferit de elevi de la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, coordonator prof. Lizeta Ducec.

Festivalul Internaţional „Primăvara Poeţilor”, ediţia a XII-a, este organizat în acest an de Consiliul Judeţean Suceava - Biblioteca Bucovinei “I.G. Sbiera”, Colegiul Tehnic „Petru Muşat” Suceava, Colegiul Naţional de Informatică “Spiru Haret” Suceava, Colegiul Tehnic „Mihai Băcescu” Fălticeni, Colegiul Naţional „Mihai Eminescu” Suceava, Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava, Colegiul Tehnic “Al. Ioan Cuza”, Colegiul Tehnic „Laţcu Vodă” Siret, Şcoala Gimnazială Nr. 1 Suceava, Societatea Ştiinţifică Cygnus – Centru UNESCO Suceava, Clubul de Iniţiativă Literară – Suceava, Academia de aventură „Pământul viu”, Observatorul Astronomic Suceava, în parteneriat cu instituţiile franceze Le ministère de la Culture et de la Communication via le Centre national du Livre, Le ministère de l'Education nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche şi Comisia Europeană.