Filatelie

Romfilatelia a emis şi pune în circulaţie filatelică începând cu data de 17 februarie a.c. emisiunea de mărci poştale „Muzeul Naţional Brukenthal, 200 de ani de la înfiinţare”.

Alcătuită din patru valori, tipărite în sistem offset la cinci culori pe hârtie cromo-gumată, emisiunea filatelică are un tiraj total de 44.296 de timbre, toate ilustrate cu portretul baronului Samuel von Brukenthal (1721-1803), singurul exponent al comunităţii săseşti transilvănene căruia i s-au atribuit importante funcţii publice în cadrul statului austriac condus de împărăteasa Maria Theresa (1717-1780), cel care, prin colecţiile sale, a creat nucleul instituţiei muzeale de mai târziu.

Timbrul cu valoarea nominală de 2,20 lei prezintă pe întreaga suprafaţăportretul lui Samuel von Brukenthal realizat de Johann Nepomuk della Croce în anul 1766, prima reprezentare a baronului în pictură.

Prezenţa ordinului Sf. Ştefan, a inelului cu monograma împărătesei Maria Theresa, documentul şi călimara din compoziţie sugerează o carieră în ascendenţă, siguranţă de sine, demnitate şi sobrietate.

Timbrul cu valoarea nominală de 2,50 lei ilustrează central faţada Palatului Brukenthal ce poartă amprenta stilului baroc: mansarda în trei trepte, cu numeroase elemente decorative, profiluri orizontale, pilaştri dubli, ghirlande şi casete, executate în piatră. Piesa excepţională ce delimitează intrarea principală este portalul din piatră, flancat de perechi de coloane, opera sculptorului clujean Simon Hoffmeyer.

Blazonul familiei Brukenthaleste reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 8,00 lei. Blazonul marchează impozant portalul din piatră, alături de câteva elemente decorative, precum urnele ce încoronează stâlpii şi ghirlandele susţinute de rozete.

Ceasul de buzunar al baronului Samuel Von Brukenthal, reprezentat pe timbrul cu valoarea nominală de 15,00 lei, constituie simbolul anului bicentenar 2017, deoarece, asemenea muzeului, continuă să funcţioneze de-a lungul secolelor. Realizat în perioada 1780-1800, în atelierul ceasornicarului Jaques Ruegger din Geneva, ceasul are carcasa şi cele două capace din aur.

În interiorul ceasului există două mecanisme independente care sunt încă funcţionale, cel al ceasului şi cel al dispozitivului muzical cu cilindru. Melodia ceasului reproduce variaţiuni din „Carnaval la Veneţia” de Niccolo Paganini.

Muzeul Naţional Brukenthal nu este doar primul muzeu deschis pe teritoriul românesc, ci şi primul muzeu din România distins cu Premiul Uniunii Europene pentru Patrimoniu Cultural „Europa Nostra 2010” şi primul muzeu din România admis în Clubul de Excelenţă The Best in Heritage de European Heritage Association.