De Dragobete

Proiectul „10 pentru folclor”, ediţia a II-a, s-a încheiat vineri, 24 februarie, când românii au sărbătorit Dragobetele, la Căminul cultural din comuna Cornu Luncii, în prezenţa a peste 300 de spectatori. Oficialităţi locale şi judeţene şi zeci de artişti consacraţi şi-au dat întâlnire la Cornu Luncii, pentru a încheia un proiect care are ca scop introducerea folclorului ca obiect de studiu opţional în şcolile din judeţ.

Soliştii vocali Angelica Flutur, Alexandru Brădăţan, Grigore Gherman, Andra Matei şi George Finiş, acompaniaţi de orchestra Ansamblului artistic profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava, au cântat împreună, la începutul manifestării, cântecul „Cui nu-i place dragostea!”, marcând în acest fel „sărbătoarea iubirii populare, sărbătoarea tinereţii şi a dragostei”.

Pledoarie pentru folclor

Cel care a deschis la Cornu Luncii seria pledoariilor pentru introducerea folclorului în şcolile din comună a fost co-organizatorul Proiectului „10 pentru folclor”, care a avut loc în perioada 20 - 24 februarie, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Giani Leonte, care a spus: „Am venit aici pentru a promova folclorul ca disciplină opţională în şcolile din comuna dumneavoastră. E nevoie de o sămânţă pe care trebuie să o sădim în sufletul copiilor noştri, pentru a duce pe mai departe tradiţiile şi obiceiurile noastre.” Inspectorul de specialitate în cadrul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava, Loredana Ceică, în calitate de co-organizator al proiectului, le-a mulţumit localnicilor pentru că au venit într-un număr atât de mare să se întâlnească cu cei care fac parte din caravana folclorului: „Mă bucur că sunteţi astăzi aici într-un număr atât de mare pentru că, după cum bine ştiţi, este datoria morală a bunicilor să deschidă lada de zestre pentru copiii lor, iar părinţii lor au datoria de a-i însoţi pe copii duminica la biserică, îmbrăcaţi în costume populare. Nu în cele din urmă, profesorii sunt datori să îi înveţe la şcoală pe copii ceea ce înseamnă de fapt folclorul. Noi toţi suntem datori să facem aceste lucruri pentru ei.”

Promovarea folclorului prin cântec şi joc

La fel au făcut şi ceilalţi membri ai echipei „10 pentru folclor”, care au încercat să convingă spectatorii din sală, prin discursuri, cântece şi jocuri populare, de utilitatea introducerii folclorului în şcoli. Maestrul coregraf Costinel Leonte le-a vorbit celor din sală despre Dragobete şi tradiţiile legate de această sărbătoare, după care a invitat copiii din sală să joace o horă, alături de dansatorii profesionişti de la Ansamblul artistic profesionist „Ciprian Porumbescu”. Poliinstrumentistul Leonard Zamă a prezentat 11 instrumente tradiţionale la care ştie să cânte, primind ropote de aplauze din partea publicului. Interpreta de muzică populară Angelica Flutur a adus cântecele cele mai îndrăgite în faţa publicului şi le-a povestit copiilor din sală din ce se compune costumul popular pe care îl poartă. Grigore Gherman le-a vorbit copiilor despre importanţa celor şapte ani de acasă, despre credinţă şi tradiţii. Legătura dintre tradiţii şi Biserica Ortodoxă a fost pusă în evidenţă prin cântecul pe care l-a pregătit special pentru închiderea proiectului, „Doamne, ocroteşte-i pe români!” O lecţie de folclor a predat şi trompetistul Constantin Mândrişteanu, care a adus la întâlnire doi tineri interpreţi din comună, pe care îi pregăteşte: Elena Popa şi Gabriel Tetreag. Interpretul Alexandru Brădăţan, student la Conservatorul din Cluj, la clasa profesorului Ioan Bocşa, a pregătit o priceasnă pentru închiderea celei de-a II-a ediţii a proiectului „10 pentru folclor”, mai ales că luni, 27 februarie, începe Postul Paştelui.

Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor sprijină „10 pentru folclor”

Reprezentatul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor în acest proiect, părintele Iulian Florea, a spus că „ar trebui ca din când în când să mai deschidem un manual de istorie şi acolo vom găsi consemnat rolul important pe care Biserica Ortodoxă Română l-a avut în perpetuarea tradiţiilor şi a folclorului. Vă dau un singur exemplu: Simion Florea Marian. Un om între oameni, care a slujit lui Dumnezeu, fiind preot, dar, în acelaşi timp, a fost unul dintre cei mai mari folclorişti şi etnografi din zona Bucovinei”. La eveniment au mai participat preotul Gheorghe Saftiuc, consilierul economic al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, şi preotul Vasile Baltag, consilierul administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, care s-a adresat publicului: „Ne simţim datori să vă mulţumim în primul rând pentru că sunteţi alături de noi. Este o seară atât de minunată, în care se încheie ciclul celor zece întâlniri-spectacol pline de cuvinte ziditoare, jocuri populare, cântece şi credinţă a unor români adevăraţi care ştiu să preţuiască şi să ducă pe mai departe ceea ce au învăţat de la înaintaşii lor.”

Premiere

Înalţii prelaţi au oferit distincţii tuturor celor care au sprijinit proiectul „10 pentru folclor”, fără a avea nici o pretenţie financiară. Printre persoanele premiate la Cornu Luncii s-au numărat: realizatoarea de emisiuni TV Mihaela Bârsan (iniţiatoarea proiectului), preşedintele Alinaţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Giani Leonte, inspectorul de specialitate din cadrul IŞJ Suceava, Loredana Ceică, maestrul coregraf Costinel Leonte, poliinstrumentistul Leonard Zamă, trompetistul Constantin Mândrişteanu, profesorul Constantin Irimia, interpreţii de muzică populară Angelica Flutur, Alexandru Brădăţan, Andra Matei, Grigore Gherman şi părintele Iulian Florea. Premii au mai primit şi partenerii din proiect: Gheorghe Flutur, preşedintele Consiliului Judeţean Suceava, Sorin Filip, managerul Centrului Cultural Bucovina, Călin Brăteanu, directorul CJPCT Suceava şi gazdele din cele zece localităţi în care proiectul „10 pentru folclor” a poposit în acest an: Suceava (Ion Lungu), Ciocăneşti (Radu Ciocan), Bogdăneşti (Traian Rogojină), Fântânele (Vasile Hâj), Soloneţul Nou (Ghervazen Longher), Todireşti (Vasile Avram), Zamostea (Vasile Haliuc), Udeşti (Cristea Ostrovan), Şcheia (Vasile Andriciuc) şi Cornu Luncii (Gheorghe Fron). Printre oficialităţile prezente la eveniment s-au mai numărat prefectul judeţului Suceava, Constantin Harasim, primarul comunei Berchişeşti, Violeta Zenovia Ţăran, primarul comunei Baia, Maria Tomescu, şi administratorul public al comunei Cornu Luncii, Maria Cojocaru.

Diversificare

Evenimentul s-a încheiat cu un moment artistic susţinut de către membrii grupului folcloric din localitate, coordonat de Ioan Ilişescu. Iniţiatoarea proiectului, Mihaela Bârsan, a spus că este foarte mulţumită de felul în care au decurs cele zece întâlniri-spectacol din acest an. „Omenii au venit să se întâlnească cu noi într-un număr mult mai mare decât la prima ediţie. Cred că şi noi am oferit un program artistic mai frumos, deoarece am diversificat programul şi l-am adaptat în funcţie de zona folclorică în care ne-am prezentat. Ţin să îi mulţumesc foarte mult preşedintelui Consiliului Judeţean Suceava, Gheorghe Flutur, pentru că a trimis în acest proiect Ansamblul artistic <Ciprian Porumbescu>. A fost un lucru extraordinar, mai ales că în câteva dintre localităţile în care noi am poposit în acest an Ansamblul artistic <Ciprian Porumbescu> nu mai susţinuse reprezentaţii artistice de dinainte de 1989. Ne străduim să oferim spectacole cu cei mai buni artişti din judeţul nostru, însă mai importantă este latura educativă a proiectului. Ne dorim să sădim în sufletele copiilor dragostea pentru tradiţii şi folclor. Aceasta este o misiune aproape sfântă pentru noi, toţi cei care facem parte din echipa <10 pentru folclor>. Nu în ultimul rând, aş dori să le mulţumesc colegilor mei din acest proiect, Angelica Flutur şi Alexandru Brădăţan, fiindcă m-au ajutat să aducem invitaţi surpriză din Ardeal”, a spus Mihaela Bârsan. Anul trecut, a mai completat iniţiatoarea proiectului, invitat special a fost sălăjanca Vlăduţa Lupău, iar anul acesta hunedoreanul Ovidiu Homorodean. Toţi cei care au participat la proiect, susţine Mihaela Bârsan, au făcut-o fără a fi plătiţi. Proiectul a fost organizat de Televiziunea Intermedia, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în parteneriat cu Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Consiliul Judeţean Suceava, Primăria municipiului Suceava, Uniunea Polonezilor din România şi primăriile din cele zece localităţi în care caravana folclorului a poposit anul acesta: Suceava, Ciocăneşti, Bogdăneşti, Fântânele, Cacica, Todireşti, Zamostea, Udeşti, Şcheia şi Cornu Luncii. Sponsorii ediţiei din acest an au fost Salonul de înfrumuseţare Bellisima, Casa de modă Janice, carmangeriile Udeşteana, Avon Suceava şi Cabana ISA Ilişeşti.