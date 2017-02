Concursul de interpretare instrumentală „Cel mai bun interpret”, competiţie adresată elevilor din clasele III-VIII înscrişi la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, şi-a desemnat câştigătorii vineri, 24 februarie,în sala Auditorium „Ioan Carp Fluerici” a Colegiului de Artă, corp A. Premiul I şi Trofeul Concursului de interpretare instrumentală „Cel mai bun interpret” au fost obţinute de elevul Oliviu Daniel Bobu, din clasa a VIII-a, la secţiunea Pian, profesor îndrumător Johannes Raimund Onesciuc. Pe poziţia a doua ca punctaj în concurs s-a situat elevul Alexandru Raicu - Andreica (Chitară), din clasa a VIII-a, profesor îndrumător Daniel Dragomirescu, care a obţinut Premiul „Cătălina Hapurne”. Elevul Tudor Gabriel Boloca, din clasa a VII-a, care a participat în concurs cu o interpretare la saxofon, îndrumător prof. Constantin Bogdan, a primit din partea cotidianului Monitorul de Suceava un premiu special, el având al treilea punctaj din concurs. Competiţia, la care s-au înscris 40 de elevi, s-a desfăşurat în perioada 22 – 24 februarie.

„Încurajarea, susţinerea şi dezvoltarea talentului”

În deschiderea Galei Laureaţilor, directorul executiv al Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu”, prof. Alexandra Bejinaru, a declarat că în cele trei zile de concurs, „copiii de la clasele III – VIII s-au prezentat în faţa unui juriu competent, pentru a-şi demonstra măiestria artistică. De fapt, acest concurs este conceput pentru a dezvolta competenţele esenţiale ale copiilor în domeniul muzical, a-i familiariza pe aceşti copii cu scena, cu rigorile lumii artistice şi nu în ultimul rând pentru a încuraja competenţa, performanţa. Practic, acest concurs are ca scop principal încurajarea, susţinerea şi dezvoltarea talentului”. Actorii principali ai evenimentului au fost copiii Colegiului de Artă, elevi care au fost premiaţi pentru prestaţia lor din concurs, dar şi profesorii care i-au pregătit, şi părinţii care i-au îndrumat spre acest domeniu al artei şi îi susţin necondiţionat.

Invitaţi

Parteneri ai competiţiei au fost Inspectoratul Şcolar Suceava, Primăria municipiului Suceava şi Muzeul Bucovinei. Sponsorii concursului: Fly Music şi cotidianul Monitorul de Suceava. Din partea Primăriei Suceava a fost prezent la Gala Laureaţilor viceprimarul Marian Andronache, care i-a felicitat pe toţi elevii care au participat la concurs. „Voi sunteţi viitorul a tot ce va însemna noţiunea de <frumos> şi <curat> în Suceava. Felicitări participanţilor, organizatorilor, profesorilor îndrumători, părinţilor, juriului şi nu în ultimul rând sponsorilor acestui minunat eveniment”. Gabriela Scutaru, inspector şcolar general adjunct la Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ) Suceava, a spus că „această şcoală creează şi promovează cu adevărat talente. Tocmai de aceea, îmi exprim reala preţuire pentru echipa managerială actuală, şi pentru cei care până acum au organizat un astfel de eveniment, un eveniment de o calitate cu totul şi cu totul aparte”. Loredana Ceică, inspector de arte IŞJ Suceava, a spus la rândul ei că a ştiut mereu că „profesorii, colegii mei vor duce Colegiul de Artă pe culmile cele mai înalte, deoarece avem copii foarte talentaţi, pe care îi regăsim în facultăţile de renume din ţară şi străinătate”. Prezent la eveniment, managerul Fly Music, Florin Fodor, unul dintre sponsorii Concursului „Cel mai bun interpret”, ediţia a XVIII-a, alături de cotidianul Monitorul de Suceava, a felicitat copiii „pentru că au făcut un efort şi şi-au dedicat timpul pentru studiu individul”, profesorii îndrumători şi conducerea Colegiului de Artă.

Câştigătorul Concursului „Cel mai bun interpret”, ediţia 2016, Samuel Duciuc, a susţinut un scurt recital la chitară, după care cei doi directori ai Colegiului de Artă au împărţit cu generozitate premiile acordate la ediţia din acest an a concursului. La final, marele câştigător de la această ediţie a concursului, secţiunea Pian, Oliviu Daniel Bobu, din clasa a VIII-a, a interpretat „Balada Nr. 1” de Frédéric Chopin, fiind aplaudat la scenă deschisă de tot publicul aflat în sală. Directorul adjunct Johannes Raimund Onesciuc a spus că anul acesta „colegii de la Arte plastice ni s-au alăturat, iar şefa de catedră a acestei secţii, profesoara Camelia Rusu Sadovei, va premia doi elevi care s-au implicat în acest concurs, realizând ilustraţia invitaţiilor, afişelor, diplomelor.” Profesoara Camelia Rusu Sadovei a precizat că este „o iniţiativă extraordinară să ne implicaţi şi pe noi în această activitate. Sper ca anul viitor să fie mai mare concurenţa. Anul acesta vom oferi un Premiu special elevei Irina Grumăzescu, din clasa a XII-a, şi un Premiu I elevei Emilia Constandache, din clasa a IV-a”. Florin Fodor, managerul Fly Music, a oferit premii primilor doi clasaţi, dar a mai acordat încă două premii în plus faţă de graficul iniţial, unei eleve din clasa a III-a, secţiunea Pian, pentru ţinută, şi prof. Daniel Dragomirescu, pentru implicare, având în vedere că a avut trei elevi cu premiul I în Concursul de interpretare instrumentală „Cel mai bun interpret” din acest an.

Rezultatele finale la Concursul de Interpretare Instrumentală „Cel mai bun interpret”

Clasele III-VIII, ediţia a XVIII-a, 22-24 februarie 2017