Şcoala ”Ion Creangă” Suceava

Proiectul "10 pentru folclor", ediţia a II-a, a debutat luni, 20 februarie, de la ora 12:00, în sala de sport a Şcolii Gimnaziale ”Ion Creangă” Suceava, în prezenţa unui număr mare de elevi, profesori şi părinţi care au urmărit întregul eveniment din gradene. Alături de cei „10 pentru folclor” din acest an: Grigore Gherman, interpret de muzică populară, Andra Matei, interpretă de muzică populară, profesorul Constantin Irimia, reprezentantul Consiliului Judeţean Suceava, inspectorul de arte Loredana Ceică, reprezentantul Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, poliinstrumentistul Leonard Zamă, realizatoarea de emisiuni TV Mihaela Bârsan, iniţiatoarea proiectului, maestrul coregraf Costinel Leonte, profesorul Giani Leonte, preşedintele Alianţei Sindicatelor din Învăţământ Suceava, interpreta de muzică populară Angelica Flutur şi preotul Iulian Florea, reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, la prima întâlnire-spectacol din cadrul proiectului au fost prezenţi şi alţi invitaţi, oficialităţi (Constantin Harasim, prefectul Sucevei), oameni de cultură, interpreţi etc.

Corul bărbătesc din Bosanci, Ansamblul „Ciprian Porumbescu” şi interpreţi cunoscuţi publicului s-au ocupat de partea artistică a evenimentului, spre încântarea celor prezenţi. Leonard Zamă, de numele căruia se leagă şi cele 11 instrumente la care interpretează piese folclorice vechi, autentice, mai ales din zona de interferenţă Liteni – Dolhasca, a făcut şi de această dată o demonstraţie de virtuozitate. Chiar dacă evenimentul s-a desfăşurat într-o sală de sport, unde acustica nu este cea mai potrivită pentru un act artistic, interpreţii şi instrumentiştii au oferit momente frumoase de folclor autentic.

Promotori ai folclorului

Moderatoarea evenimentului a fost iniţiatoarea proiectului „10 pentru folclor”, Mihaela Bârsan, care a apreciat că şi în acest an „oamenii s-au organizat exemplar şi sunt alături de noi. Echipa noastră s-a mărit considerabil în acest an. Mă bucur mult că am reuşit să aducem interpreţi din zone folclorice diferite ale ţării. Marţi şi miercuri va fi alături de noi Ovidiu Humorodean, iar de miercuri şi până vineri inclusiv ne va încânta tânăra şi talentata interpretă de muzică populară mehedinţeană Olguţa Berbec”.

Organizatorii au acordat, la începutul întâlnirii-spectacol, distincţii artiştilor şi primarilor din cele zece localităţi în care a fost organizat proiectul anul trecut: Suceava, Bosanci, Berchişeşti, Dolhasca, Mănăstirea Humorului, Câmpulung Moldovenesc, Şerbăuţi, Satu Mare, Mălini şi Moara. Preot paroh Iulian Florea, de la Biserica „Sf. Dumitru” din municipiul Suceava, reprezentantul Arhiepiscopiei Sucevei şi Rădăuţilor, ne-a spus că „este o bucurie şi o onoare pentru noi să fim parteneri în acest proiect, care a ajuns la a doua ediţie, un proiect de anvergură în care s-a investit mult suflet. Dacă deschidem un manual de istorie, putem vedea că Simion Florea Marian, marele folclorist, a fost slujitor al lui Dumnezeu, slujitor al Sfântului Altar şi al oamenilor, prin activitatea sa prestigioasă în materie de folclor şi etnografie”.

După ce a urmărit cu mare interes prima ediţie a proiectului „10 pentru folclor”, interpreta de muzică populară din Bucovina Andra Matei ne-a spus: „Mi-am dorit foarte mult să fac parte din acest colectiv, pentru că îmi place să cred că aş putea fi un exemplu pentru copiii care îşi doresc o carieră în domeniul muzicii şi nu numai. Folclorul nu înseamnă numai muzică populară şi dans. Folclorul înseamnă şi basme, zicători, proverbe, tradiţii şi obiceiuri. Copiii trebuie să le cunoască pe toate acestea, pentru că, dacă nu ne ştim trecutul, nu vom putea să ne formăm în viitor”.

Proiectul continuă în zilele următoare

Prezent la evenimentul de ieri, inspectorul şcolar general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Suceava, Gheorghe Lazăr, ne-a spus că „Bucovina este o zonă turistică foarte frumoasă, bogată în mănăstiri, peisaje nemaipomenite, dar turistului trebuie să-i arătăm şi altceva. Să-i arătăm tradiţiile, să-i arătăm ceea ce se întâmplă şi ce s-a întâmplat în Bucovina din totdeauna. Asta înseamnă să implementezi de la grădiniţă şi până la terminarea liceului opţionalele în care să se studieze tradiţiile foarte frumoase ale bucovinenilor. Prima ediţie <10 pentru folclor> a făcut ca în peste 40 de şcoli să se introducă opţionale legate de folclor. Peste 120 de opţionale, ceea ce înseamnă că prima ediţie a avut un efect foarte bun asupra copiilor, elevilor, părinţilor, profesorilor, directorilor de şcoli”.

Fiecare dintre invitaţi a argumentat necesitatea introducerii folclorului ca obiect de studiu opţional în şcolile din judeţul Suceava. Unii prin scurte discursuri, alţii şi prin joc şi cântec popular.

Aseară, după ora 18:00, a avut loc, la Casa de Cultură ”Florin Gheucă" Ciocăneşti, cea de-a doua întâlnire din proiectul „10 pentru folclor”. Proiectul continuă în zilele următoare după următorul program: 21 februarie, la ora 12.00, în comuna Bogdăneşti, iar de la ora 16.30, la Fântânele; 22 februarie, la ora 13.00, în comuna Cacica (Soloneţu Nou), iar la ora 16.30, la Todireşti; 23 februarie, de la ora 14.00, la Zamostea, de la ora 18.00, la Udeşti; 24 februarie, de la ora 13.00, la Şcheia (Sf. Ilie), iar la ora 16.30, la Cornu Luncii.

Proiectul ”10 pentru folclor” este organizat de Televiziunea Intermedia, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Uniunea Polonezilor din România, Asociaţia ”Plai străbun” şi primăriile din localităţile în care au loc cele zece întâlniri-spectacol.