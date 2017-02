Femei care aleargă cu lupii. Poveşti şi mituri ale arhetipului femeii sălbatice

Autor: Dr. Clarissa Pinkola Estés

BESTSELLER NEW YORK TIMES

VÂNDUT ÎN PESTE 2 MILIOANE DE EXEMPLARE



În fiecare femeie se ascunde o creatură puternică, înzestrată cu instincte bune, pasionată, creativă şi înţeleaptă. Adesea, însă, cultura şi societatea au sufocat această „Femeie sălbatică”, au redus-o la tăcere, încercând cu obstinaţie să o „civilizeze", forţând-o să-şi asume roluri rigide, care-i înăbuşă elanurile. Psihanalistă şi povestitoare, fascinată de mituri şi legende, Clarissa Pinkola Estes ne invită să recuperăm această parte adânc îngropată în noi, vibrantă, generoasă, plină şi dătătoare de viaţă. Prin săpături psihoarheologice în ruinele subpământeanului feminin şi făcând apel la vechi tradiţii, mituri şi poveşti, ea ne deschide drumul şi ne arată că stă în puterea fiecăreia să regăsească, înăuntrul său, „Femeia Sălbatică”.



„Îi sunt recunoscătoare acestei cărţi şi Clarissei Pinkola Estes. Lucrarea îi arată cititorului ce minunat este să ai curaj şi să fii femeie. ”

Maya Angelou,

scriitoare şi poetă



„O carte absolut unică... O efervescentă şi încântătoare proză... Va deveni cu certitudine o Biblie a femeilor dornice să înfăptuiască lucrarea profundă. Este o hartă a tuturor capcanelor, obişnuite sau groaznic de neaşteptate, pe care le întâlneşte o femeie pe drumul înapoi la sinele său instinctual. ”

LosAngeles Times



„O lucrare profund spirituală. Onorează ceea ce este neîmblânzit la o femeie, tenacitatea ei, inteligenţa. Venerează sufletul feminin. ”

The Washington Post Book World

Ghidul superfemeii. Strategii pas cu pas pentru o viaţă împlinită şi echilibrată

Autor: Dr. Jaime Kulaga

„Lucrarea de debut a dr. Jaime Kulaga este un ghid practic şi optimist pentru găsirea echilibrului şi a împlinirii. Este conceput cu mult profesionalism, pentru a ajuta femeile ocupate să rămână concentrate asupra obiectivelor lor, dar resimţind mai puţin stres. Aşa cum explică dr. Kulaga, echilibrul în viaţă nu înseamnă să înveţi cum să jonglezi cu mai multe sarcini deodată, ci să te concentrezi asupra lucrurilor cu adevărat importante.”

Patricia Spadaro, autoarea cărţii

Honor Yourself: The Inner Art of Giving and Receiving



„Kulaga ţese firul mai multor concepte, creând astfel un spaţiu de inspiraţie, încurajare şi sfaturi realiste pentru femeile care nu şi-au făcut o prioritate din ele însele. Ghidul superfemeii îmbină relatarea unor exemple indezirabile cu scenarii optimiste şi realizabile pentru o viaţă echilibrată. Având informaţii şi exerciţii practice, relevante, lucrarea îţi arată cum să te eliberezi de sarcinile care trebuie îndeplinite, pentru a trăi o viaţă împlinită. O recomand cu încredere!”

Paula Renaye, autoarea cărţii

Living the Life You Love: The No-Nonsense Guide to Total Transformation



Din această carte, vei afla cum să:

• identifici rolurile principale ale vieţii tale şi să le prioritizezi;

• înveţi să spui „nu" şi să ai grijă de tine fără a te simţi vinovată;

• stabileşti scopuri inteligente, să ceri ajutor şi să iei decizii importante;

• reinterpretezi trecutul pentru a-ţi fi de folos în prezent.

Bărbaţi ● Femei. Trăiască diferenţa!

Autor: Pilar Sordo

De ce femeile se simt vinovate dacă îşi alocă timp doar pentru ele, pe când bărbaţii se ocupă de ei fără să aibă vreo remuşcare? De ce femeile simt nevoia să se lamenteze şi să rezolve un conflict prin dialog, în timp ce bărbaţii îl rezolvă rapid în forul lor interior? De ce femeile au, mai degrabă, tendinţa să se întristeze, iar bărbaţii, să se înfurie? De ce bărbaţilor le place încă să se joace, în timp ce femeile renunţă la joc foarte devreme? De ce bărbaţii vor să vadă lumea, pe când femeile vor să o simtă? Ce este specific bărbaţilor? Dar femeilor?



Combătând ideea conform căreia bărbaţii şi femeile sunt egali, psihologul Pilar Sordo ne propune, în această carte, soluţia de „a trece dincolo de genuri”, afirmând că bărbaţii şi femeile sunt complet diferiţi. Graţie acestei viziuni – care presupune necesitatea de a accepta condiţia noastră de bărbaţi sau de femei cu toate implicaţiile ce decurg de aici –, este posibilă evitarea competiţiei care s-a instaurat şi se dezvoltă progresiv între sexe şi care a dus la o vizibilă masculinizare a femeii.



BĂRBAŢI • FEMEI. Trăiască diferenţa! invită la echilibru şi complementaritate între laturile masculină şi feminină care există în fiecare dintre noi, oferindu-ne o serie de sugestii practice, menite să ne conducă la obţinerea autonomiei de care avem nevoie pentru atingerea echilibrului psihic şi a plenitudinii.



„Nu este adevărat că bărbaţii şi femeile sunt la fel; dimpotrivă, sunt total diferiţi! Trebuie să învăţăm să ţinem seama de ceea ce ne diferenţiază pentru a putea construi o relaţie de complementaritate cu celălalt sex.”

(Pilar Sordo)

Totul despre femei. Ghid pentru bărbaţi

Autor: Dr. John Gottman, Dr. Julie Schwartz Gottman, Douglas Abrams, Dr. Rachel Carlton Abrams

Rezultatele obţinute în „Laboratorul iubirii” de John Gottman, expert de renume mondial în probleme de cuplu, dovedesc un adevăr incredibil: bărbaţii pot face sau desface o relaţie. Lucrarea Totul despre femei, bazată pe o cercetare întinsă de-a lungul a patruzeci de ani, dezvăluie misterele atracţiei, satisfacerii şi cuceririi unei femei pentru întreaga viaţă. Aflăm, pentru prima dată, răspunsul dovedit ştiinţific la întrebarea pe care ne-o punem de atâta vreme: Ce-şi doreşte cu adevărat o femeie de la un bărbat? Acest ghid fundamental pentru bărbaţi răspunde şi altor probleme ale acestora, de la cum să abordezi o femeie şi să ai o relaţie cu ea, până la cum să-ţi dai seama dacă acea relaţie se află pe calea cea bună.

Totul despre femei este un ghid esenţial pentru a afla cum să joci şi să câştigi în jocul iubirii.



„Nu vreau să vă impun, domnilor, să citiţi această carte, dar ea ar putea să vă ajute să ne conduceţi pe toţi spre o stare de armonie deplină.”

ALANIS MORISSETTE,

cântăreaţă şi compozitoare



„Dacă vrei să înveţi cum să fii un bărbat şi un partener ideal, Totul despre femei este exact ce-ti trebuie!”

LEWIS HOWES,

autorul cărţii The School of Greatness

Limbajul corpului. Atenţie, gesturile vorbesc pentru noi

Autor: Isabelle Duvernois

Ştiaţi că aproape 70% din comunicarea noastră are loc prin mijloace nonverbale: prin gesturi, mers, privire?



Piciorul care se leagănă, o privire aruncată pe furiş sau o strângere de mână moale sunt adesea mult mai grăitoare decât cuvintele însele. Cu ajutorul acestei cărţi, bogat ilustrate, care conţine numeroase sfaturi practice şi mărturii, veţi învăţa să decodaţi toate gesturile corpului: înroşirea feţei, încrucişarea braţelor sau a picioarelor, postura trunchiului, mângâiatul părului, gâtului sau mâna dusă la spate; toate aceste gesturi pe care corpul nostru le schiţează, cel mai adesea involuntar, nu vor mai avea secrete pentru dumneavoastră. Veţi învăţa, de asemenea, să depistaţi minciuna sau trădarea, să treziţi simpatia, să seduceţi pe cineva ori să îi atrageţi atenţia persoanei de care vă place. Amintiţi-vă că trupul dumneavoastră este un instrument minunat cu ajutorul căruia puteţi obţine succesul la locul de muncă, permiţându-vă să vă sporiţi puterea de convingere şi de negociere, să vă maximizaţi potenţialul sau, pur şi simplu, să comunicaţi mai eficient.



ISABELLE DUVERNOIS este psiholog clinician, psihoterapeut individual, de familie şi de cuplu şi specialistă în comunicare, cu o vastă experienţă în terapiile de scurtă durată, în terapiile de grup, precum şi în decodarea limbajului corpului şi în managementul stresului ocupaţional. Predă la Institutul de psihologie al Universităţii René Descartes din Paris. De asemenea, Isabelle Duvernois este consultant pentru site-ul revistei Psychologies.

10 sfaturi pentru o mamă fericită

Autor: Dr. Meg Meeker

Mamele sunt cele care trebuie să le facă pe toate: să crească nişte super-copii, să arate mereu trăsnet, să menţină casa imaculată, să fie soţii perfecte. În această carte, dr. Meg Meeker se foloseşte de experienţa sa de pediatru şi consilier parental pentru a arăta care sunt motivele pentru care mamele suferă din cauza presiunii tot mai mari a aşteptărilor celorlalţi, precum şi efectele pe care le are această presiune asupra sănătăţii lor emoţionale, fizice, mentale şi spirituale. Cuprinzând un set de instrumente şi exerciţii utile pentru atingerea stării de bine, această lucrare oferă cele mai sigure şi eficiente 10 sfaturi pentru o mamă fericită şi împlinită, printre care:

• cultivarea prieteniilor cu adevărat importante;

• identificarea lucrurilor care pot fi achiziţionate cu bani (dar şi a celor care nu pot fi obţinute astfel);

• reducerea suprasolicitării – cum să faci mai puţine lucruri şi să te relaxezi mai mult;

• descoperirea credinţei şi cum poate aceasta să-ţi fie de ajutor;

• cum să petreci momente de singurătate pentru a te reface fizic şi emoţional.

Folosind strategiile autoarei, poţi fi o mamă fericită şi optimistă şi îi poţi învăţa pe copiii tăi să fie cât se poate de buni – nu este aceasta cea mai preţioasă recompensă pentru o mamă?



„Cartea oferă modalităţi practice care să vă ajute să vă eliberaţi de complexul vinovăţiei materne si să deveniţi o persoană mai fericită şi mai sănătoasă. ”

Parent & Child



„O discuţie plină de compasiune despre bucuria de a fi părinte şi despre cât de frumos, dar şi complicat este să iubeşti.”

Kirkus Reviews

