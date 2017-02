Pe 20 februarie

Proiectul "10 pentru folclor", ediţia a II-a, va debuta luni, 20 februarie, la ora 12:00, la Şcoala Gimnazială ”Ion Creangă” din municipiul Suceava. Tot în aceeaşi zi, dar de la ora 18:00, Caravana "10 pentru folclor" se va afla la Ciocăneşti. Proiectul "10 pentru folclor" se va desfăşura anul acesta în perioada 20-24 februarie şi se doreşte a fi un eveniment de succes, cu impact în rândul publicului.

Iniţiatoarea proiectului "10 pentru folclor", Mihaela Bârsan, ne-a spus că s-au definitivat pregătirile pentru evenimentele cuprinse în programul proiectului, întâlnirile-spectacol, după următorul program: 21 februarie, la ora 12.00, în comuna Bogdăneşti, iar de la ora 16.30, la Fântânele; 22 februarie, la ora 13.00, în comuna Cacica (Solonețu Nou), iar la ora 16.30, la Todireşti; 23 februarie, de la ora 14.00, la Zamostea, de la ora 18.00, la Udeşti; 24 februarie, de la ora 13.00, la Şcheia (Sf. Ilie), iar la ora 16.30, la Cornu Luncii.

Cei „10 pentru folclor” din acest an sunt: Grigore Gherman, Andra Matei, Constantin Irimia, Loredana Ceică, Leonard Zamă, Mihaela Bârsan, Costinel Leonte, Giani Leonte, Angelica Flutur, Iulian Florea. "10 pentru folclor" se adresează în mod special elevilor, de aceea a avut în vedere cei trei factori decisivi din viaţa fiecărui copil: familia, şcoala şi biserica.

De Dragobete, la Cornu Luncii, final de proiect 2017

Cele zece întâlniri-spectacol din 2017 vor fi la cel mai înalt nivel. „Caravana folclorului” se va opri de Dragobete, pe 24 februarie, în ziua în care se sărbătoreşte dragostea, în comuna Cornu Luncii, unde organizatorii pregătesc închiderea ediţiei din acest an a proiectului. Urmează ca în luna septembrie a acestui an să fie organizată gala în care se vor anunţa oficial rezultatele obţinute în urma ediţiei din acest an a proiectului „10 pentru folclor”. Mihaela Bârsan ne-a spus că pe parcursul celor zece întâlniri vor fi şi multe surprize, vor fi invitaţi şi alţi artişti consacraţi.

La fel ca şi anul trecut, Ansamblul Artistic Profesionist „Ciprian Porumbescu” Suceava va participat cu tot efectivul la proiect, pe baza unui parteneriat încheiat între iniţiatorii proiectului „10 pentru folclor” şi Consiliul Judeţean Suceava. Proiectul „10 pentru folclor” este organizat de Televiziunea Intermedia, Alianţa Sindicatelor din Învăţământ Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Suceava, Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor, Primăria municipiului Suceava, Uniunea Polonezilor din România, cărora li se alătură Primăria Ciocăneşti, Primăria Bogdăneşti, Primăria Fântânele, Primăria Cacica, Primăria Todireşti, Primăria Zamostea, Primăria Udeşti, Primăria Şcheia, Primăria Cornu Luncii, Asociaţia „Plai străbun”.

120 de ore opţionale de folclor, în 40 de şcoli din judeţ, după prima ediţie

După prima ediţie a proiectului, organizatorii se declară mulţumiţi că au reuşit să obţină 120 de ore opţionale de folclor, în 40 de şcoli din judeţul Suceava. Aceste rezultate le aparţin, în egală măsură, artiştilor care au acceptat să susţină „această cauză nobilă”, fără a avea vreo pretenţie financiară, primarilor, directorilor de şcoli, elevilor şi părinţilor lor, care, în final, au fost de acord ca în aceste şcoli să existe un opţional de folclor. Chiar dacă o parte dintre artiştii care au participat anul trecut la proiect (George Sârbu, Constantin Mândrişteanu şi Alexandru Brădățan) nu se mai regăsesc pe afiş, ei sprijină în continuare iniţiativa proiectului şi sunt alături de organizatori.