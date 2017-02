Lansare de carte

Sala “Pictor Aurel Băeşu” din incinta Muzeului de Artă „Ion Irimescu” Fălticeni a găzduit pe 24 ianuarie lansarea celei de-a treia apariţii editoriale din cadrul proiectului “Dimensiunile Timpului”, cu titlul “O incursiune în istoria şi viaţa farmaciilor fălticenene”. Cartea, publicată la sfârşitul anului 2016, la Editura Lidana, este rodul colaborării profesoarei Mioara Gafencu cu farmacista Maria Mitocaru şi este dedicată celor 190 de ani de la înfiinţarea primei farmacii fălticenene şi a 40 de ani de activitate a farmaciei Floris.

Noua apariţie editorială a fost prezentată de scriitoarea Doina Cernica şi profesorul Valeriu Sandovici, cele două autoare fiind prezentate de monahia Elena Simionovici de la Mănăstirea Voroneţ (prof. Mioara Gafencu) şi prof. Luiza Butnaru, fostă colegă de bancă a farmacistei Maria Mitocaru.

O prezentare a preocupărilor celor din Fălticeni în medicina românească

De la scriitoarea Doina Cernica am aflat că noua apariţie editorială este o carte despre istoria farmaciilor fălticenene, care conţine fotografii cu valoare de document şi o mulţime de date interesante privind preocuparea fălticenenilor pentru sănătate. Între coperţile cărţii găsim referiri despre reţeaua spitalicească, învăţământul care pregătea cadre sanitare, lupta zonei cu epidemiile, dar şi o introducere în ceea ce înseamnă medicamentul în viaţa oamenilor din cele mai vechi timpuri, o prezentare a preocupărilor celor din Fălticeni în medicina românească.

Doina Cernica a menţionat: „Cartea conţine documente pline de interes, fotografii extraordinare, are aspectul unei mici enciclopedii pentru că sunt şi fotografii din cele 18 puncte farmaceutice existente în municipiul Fălticeni, sunt prezente colege din alte farmacii, inclusiv cu preocupările extraprofesionale.

Deşi o cunoaştem de la manifestările culturale din Fălticeni şi Suceava, pe doamna Mitocaru am descoperit-o în paginile scrise cu simplitate şi sobrietate ca pe o fetiţă din Dolheşti care şi-a făcut prima bibliotecă din cărţile luate ca premiu la sfârşitul claselor primare şi gimnaziale şi pe care a îmbogăţit-o cu cărţile pe care le cumpăra din bursa de 100 de lei ca studentă la farmacie.

Toţi suntem curioşi, în afară de momentul când înaintăm o reţetă sau primim un medicament, să ştim cum s-a ajuns la acest gest simplu. Nu vreau să supăr medicii, dar am sentimentul puternic că farmacistul are un pic mai mult interes pentru cel pe care îl are în faţă, abia respiră, are nişte pete, este îngrozit de un abces. Farmacistul are mai multă răbdare decât găsim pe sălile de aşteptare ale cabinetelor medicale”.

O carte de tărie şi credinţă, de bucurie şi satisfacţii...

Primul dascăl al farmacistei Maria Mitocaru, profesorul acum pensionar Valeriu Sandovici, a fost cel care a făcut sinteza cărţii „îmbrăcată în haină elegantă, care ne poartă prin lumea de altădată a oraşului Fălticeni, reînviind marii profesionişti rafinaţi în meseria farmaceutică şi care au predat pe rând ştafeta altor generaţii bine pregătite profesional, cu respect, cumpătare, înţelepciune, demnitate, comportament civilizat, dragoste faţă de cei aflaţi în suferinţă.

Călătoria din vechime până în prezent este o reuşită, cu prezentări de chipuri luminoase de farmacişti, de oameni sensibili la suferinţele semenilor, care s-au dedicat cu pasiune profesiei. Cartea are 303 pagini, 11 capitole, o bogată bibliografie şi anexe, este o carte de identitate a unei bresle, a unei profesii alese, o carte de ţinută ştiinţifică, academică, o carte de tărie şi credinţă, de bucurie şi satisfacţii pe care să o ţii la piept aşa cum ţinea cartea domnul Trandafir, în dreptul inimii, şi o citea copiilor cu sete”.

Farmacia şi spitalul sunt elemente esenţiale în ceea ce priveşte viaţa oamenilor

Profesoara pensionară Mioara Gafencu a făcut cunoscut că proiectul acestei cărţi a început în urmă cu şapte ani, când făcea numeroase drumuri la Arhivele Statului din Iaşi şi Suceava pentru a aduna materiale documentare pentru alte monografii.

„În ceea ce priveşte partea mai de aproape a istoriei farmaciei rămăsesem la un moment dat fără alte documente de care să ne putem sluji. Prietenia pe care mi-a acordat-o doamna farmacistă Mitocaru m-a salvat de la acest impas, am adăugat o nouă forţă care era din esenţa evenimentului. Fără contribuţia doamnei farmaciste Mitocaru, lucrarea ar fi avut foarte multe scăpări şi limite. Am pornit ca două călătoare de cursă lungă, am adunat material foarte mult, am adăugat la carte un album foto cu elemente esenţiale pentru istoria farmaciei româneşti, am adăugat buna noastră intenţie de a acoperi un gol din istoria localităţii pentru că sănătatea, farmacia şi spitalul sunt elemente esenţiale în ceea ce priveşte viaţa oamenilor ca atare, încât considerăm că am umplut un gol din istoria localităţii”, a spus prof. Mioara Gafencu.

„Mărturia afecţiunii noastre îndreptate spre Fălticeni”

Farmacista Maria Mitocaru a adus în atenţia publicului iubitor de lectură o parte din tainele meseriei de farmacist, ce însemnă farmacia în prezent şi rolul ei în trecut.

„Am adus date şi mărturii interesante despre farmacie şi meseria de farmacist, o meserie care a avut un destin aparte în oraşul Fălticeni. Cartea, o incursiune în istoria şi viaţa farmaciilor fălticenene, este un amestec dozat de trecut şi prezent, trecutul care ispiteşte şi prezentul care provoacă curiozitate. Nu am încercat să creăm un model de farmacist, ci mai degrabă să aflaţi câte ceva din tainele acestei frumoase şi nobile meserii şi să cunoaşteţi şi o parte din oamenii care o practică. Suntem cu adevărat o profesie aflată în centrul ştiinţelor vieţii. Şi pentru că povestea mea şi a întregii activităţi din domeniul sanitar-farmaceutic am ştiut-o cel mai bine, am redat-o în confesiune, bineînţeles cu rezerve, cuprinzând cele două perioade, înainte de ‘89 şi după ’89, perioadă pe care aş numi-o de la cumpăna de mână la balanţa electronică.

Această experienţă frumoasă şi incitantă alături de distinsa doamnă profesoară Mioara Gafencu, iniţiatoarea acestui proiect, a fost o plăcere. Am învăţat multe împreună, adunând materiale, potrivind cuvintele, dar cel mai mult am învăţat de la doamna profesoară ce înseamnă să ai răbdare la scris, pentru că scrisul pentru doamna este o elaborare aşa cum pentru farmacist preparatul în laborator este tot o elaborare”, a precizat farmacista Maria Mitocaru.

Evenimentul care a adunat iubitorii de carte din Fălticeni, dar şi din împrejurimi, a fost organizat de Primăria municipiului Fălticeni, Muzeul de Artă “Ion Irimescu”, Alevia şi Alma Clinic.