Manifestare

Miercuri, 14 decembrie 2016, în aula Colegiului “Alexandru cel Bun” din Gura Humorului, s-a desfăşurat activitatea Tradiţii româneşti, organizată de cei şase elevi ambasadori Global Confederation of Romanian Students din clasele 10 A, 10 C, 11 B.

Coordonaţi de doamnele profesoare Maria Vrânceanu şi Angela Moroşan şi îmbrăcaţi în costum popular, elevi din clasele 9 A, 10 A, 10 B, 10 C, 10 D şi 11 B au fost aşteptaţi, conform tradiţiei, cu colac şi sare, de către elevii Victoria Ureche, 10 C, şi Gogdan Brădăţan, 11 B, ambii ambasadoriGlobal Confederation of Romanian Students, într-un decor cu elemente populare autentice: ol de lapte, oală de lut pentru sarmale, scafă de usturoi, linguri de lemn, căni pentru ţuică, vase din zonă.

Cuvântul de deschidere a fost pregătit de eleva Georgiana Covaliu, 10 A, iar desfăşurarea activităţilor a fost prezentată de eleva Alexandra Marcu, 10 A, ambele ambasadoriGlobal Confederation of Romanian Students. Participanţii şi-au prezentat portul popular specific bucovinean – Daniela Balan, 11 B, şi Daniel Rusu, 10 C, au recitat poezii din literatura română (elevii din clasele 9 A, 10 A şi 10 B), au colindat Roxana Oţet, 10 D, Gabriel Tanul şi Ilinca Sahlean, 10 A, Daniela Balan, 11 B, Sînziana Moroşan şi Diana Rusu, 10 C, au cântat (băieţii din 10A), au participat la concursul de regionalisme pregătit de Diana Puiţău, 10 C, şi Iuliana Niga, 11 B, şi au fost premiaţi cu mere şi covrigi. În final, toţi cei prezenţi au dansat o horă bucovineană, interpretată de Ilinca Sahlean, din 10 A.

Jucăriile şi ciocolata cu rom care au reprezentat taxa de intrare la activitate (100), adunate în coşărci tradiţionale, au fost donate copiilor de la Centrul de Plasament din oraş, prin amabilitatea doamnei Mihaela Pintilie. Urmează şi alte activităţi în cadrul acestui proiect, dar până atunci organizatorii doresc să mulţumească doamnei director Liliana Condur, domnului profesor George Checheriţă pentru filmarea activităţii şi tuturor celor implicaţi.

Profesor Luminiţa Cîmpan

Profesor Raluca Dragomirescu

Colegiul „Alexandru cel Bun”

Gura Humorului, Suceava