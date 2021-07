Să vezi şi să nu crezi!

Am fost printre primii care s-au vaccinat, în februarie, cu amândouă dozele. N-aș ezita s-o fac din nou. M-au distrat și chiar delectat aberațiile anti-vaccin ale Șoșoacăi – și iată că am aflat ceva temeiuri nu să-i dau dreptate, că-i peste poate, dar, oricum, să apară și un firicel de îndoială. De unde s-ar putea vedea că Șoșoacă va fi fost un rău cumva necesar: a tot răcnit până ce a izbutit să implementeze suspiciunea: vaccinul salveză, ori, pe termen lung, ucide? Chestiunea se cuvine cercetată cu calm, pe argumente, nu prin naive și inflamate apariții operetistice, nici aplicându-se amenzi penale protectoare pentru „zădărnicirea” luptei împotriva pandemiei – asta mai ales de când s-a dovedit o conexiune cu implicarea mai marilor lumii (Bilderberg), din totdeauna susținători ai teoriei potrivit căreia omenirea s-a înmulțit peste măsură, Terra nu ne mai suportă, și singura cale de rezolvare nu-i alta decât recurgerea la o eutanasiere drapată în cele mai înalte considerente umanitare. Alocarea de zeci de miliarde de către societățile lui Bill Gates și ale consoartei pentru vaccinarea împotriva diverselor maladii ce răvășeau continentul african, cum s-o consideri altceva decât un gest de înaltă generozitate? Dar ce te faci cu afirmația aceluiași miliardar american Gates înaintea Forumului Economic de la Davos (2011), prin care declara că „vrea să reducă populația planetei, tot mai numeroasă, cu ajutorul vaccinurilor?” Ce poate să însemne asta altceva decât preschimbarea vaccinurilor dintr-un remediu, într-o absurdă armă de eutanasiere? Toate campaniile finanțate de fondatorul și proprietarul Microsoft, de vaccinări împotriva poliomelitei, paludismului, malariei ș.a., au însemnat eșecuri. Serurile, fără necesara testare preliminară (de fapt, țelul principal al campaniilor din India, Kenya, Ghana, Pakistan, Gabon, Tanzania, Mozambic, Malawi, Burkina Fasso ș.a. pare că ăsta a și fost, testarea noilor seruri.) N-a fost chiar aceea la care magnatul s-a așteptat. Doar că... au murit zeci de mii de copii în Africa și Asia, alte zeci de mii au rămas paralizați. Ceea ce i-au permis lui Gates să declare cu speranță, tot la Davos,: „Dacă facem treabă bună cu noile vaccinuri, cu sistemul de sănătate a reproducerii (avortul), am putea reduce această cifră (n.m: a numărului locuitorilor planetei) probabil cu 10-15 procente.” Am senzația că insistenta susținere a LGBT de către cei care, din umbră, păstoresc „Noua Ordine Mondială”, are același obiectiv, de astă dată, mai puține nașteri: (adepții pot adopta, nu și procrea). Ceea ce se poate obține și prin sterilizare. Câteva țări au și implementat-o, deocamdată benevol! Reducerea numărului locuitorilor pământului ar contribui și la scăderea emanațiilor de dioxid de carbon: mai puține răsuflări, rămâne mai mult oxigen, de unde și amenințarea constantă cu încălzirea planetei. Și amenințătoarea problemă a alimentației încearcă s-o rezolve în stilul său tot Gates: mai puține guri, mai multă hrană disponibilizată pentru redistribuire. Dar, și prin introducerea cerealelor modificate genetic. Activitate în care Miliardarul și soața dumisale sunt implicați prin compania lor, „Monsanto”, în pofida faptului că ONU a dezavuat modificarea genetică, recomandând ferm stimularea agriculturii tradiționale. Iar tatăl lui Bill, William H. Gates sr., a susținut direct gruparea „Planned Parenthood”. Obiectivul: „rasa umană trebuie purificată prin eugenie, adică prin măsuri de genul sterilizării sau al selecției părinților.” Ideologia lui Hitler redivivus!! Informațiile de mai sus le-am cules din paginile gazetelor. Circulă din belșug pe internet, fiind oricând la dispoziția oricui. Îndoiala n-are loc, fiindcă-s fapte absolut verificabile (am comentat doar câteva); ne pot afecta și pe noi, trăitori ai unei Românii în care Bill Gates este privit cu un anume respect și invidiat pentru banii pe care s-a priceput să-i adune? În lumea de azi, a devenit lege nescrisă să domini cu cecul, mai puțin cu moralitatea. Ar fi, însă, o majoră nedumerire: ne-am pus, cu toții, viețile în mâna Domnului, singurul îndreptățit să decidă asupra a ceea ce ne așteaptă. Portofelul puhav îți lasă dreptul la aproape orice, dar nicicum să stabilești destinul unor milioane de suflete nevinovate, care se străduiesc să viețuiască cum și cât pot într-o lume agresivă și adeseori crunt nedreaptă. N-am cerut ajutorul miliardarului, n-am nevoie de el, Bill Gates să-și vadă de-ale lui; oricâți bani ar avea, nu-i Dumnezeu, n-are nici un drept asupra vieților noastre. Cât privește vaccinarea anti-Covid: vreau cred că, în anul de grație 2021, precum și alte tentative ale lui Gates (de astă dată dovada clară a implicării delictuoase în campania de vaccinare anti-Covid n-o avem) nu-și va atinge decât ținta declarată, care, cu siguranță, umană va fi fost, fără regretabile consecințe. Ce se făceau românii fără vaccin? N-a înnebunit subit medicina lumii întru slujirea unor țeluri pe cât de aberante, pe atât de imorale. De va fi să mă vaccinez din nou, o voi face.