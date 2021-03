Să vezi şi să nu crezi!

Mă-ntreb ce va întreprinde Colțescu după sancționarea pentru „comportament inadecvat”. N-ar avea mai nimic de câștigat contestând decizia UEFA fiindcă, oricum, românii îl scoseseră de mult de pe lista celor ce arbitrează în competițiile europene, iar „acasă” poate fluiera în voia cea bună. Tot scandalul fiind cusut cu „rață” albă, forul european s-a trezit într-o situație în care trebuia să țină seama de intervențiile violent acuzatoare ale unor șefi de stat (Erdogan), ale unor miniștri ai sportului (Stroe – România, Mărăcineanu – Franța), ale unor personalități din lumea fotbalului (jalnic, dacă nu chiar de-a dreptul grețos: în primul rând români!), ale tuturor măcăitorilor gata oricând să facă drepți drapați în culorile political correctness, și, mai ales, de curentul anti-discriminator în numele căruia, mai ales în America, întâi se taie și abia apoi se numără. Pe Colțescu l-au apărat gazete din Ungaria (!), Spania, Germania, în vreme ce bună parte din presa noastră a început prin a-l condamna, a continuat ezitant, spre a se dumiri dincotro bate vântul și, cu vitejia de după război, a ajuns, târziu, să-l susțină răspicat. Ce să faci, am stat sub turci, în ADN-ul nostru încă sălășluiește gena „capul plecat sabia nu-l taie!” Printr-o contestare în justiție, arbitrul nostru ar putea obține reparația totală în locul celei moșmondite, ciunte și îmbrobodite oferită de UEFA, dacă nu și acordarea unor cât se poate de meritate daune morale. Forul european și-a dat destul de repede seama că, menținând și validând acuza de rasism, evident imposibil de demonstrat logic și faptic, se expune unor hotărâri judecătorești descalificante, aducătoare și de eventualitatea desdăunării. Drept pentru care a-ncercat să țină coada-n sus, dând o soluție solomonică: nu-i rasism, da-i… comportament inadecvat. Ce-o fi aia? Să revedem concluziile inspectorului de etică însărcinat de UEFA să cerceteze cazul:„Conform raportului lingvistic, expresiile româneşti „negrul ăla” şi „ăla negru” nu au conotaţii peiorative sau negative (apropo: lingviști de-ai noștri slugarnici și „europeni” s-au repezit imediat să opineze pe… dos! – n.n.) Cele mai relevante dicţionare englezeşti stabilesc explicit că termenul „negru” folosit ca adjectiv, aşa cum rezultă din expresiile româneşti menţionate mai sus, nu este ofensator. Mai mult, cuvântul „negru” este utilizat la scară largă de organizaţiile antirasiste şi de milioanele de adepţi ai acestora tocmai pentru a combate rasismul. Astfel, expresiile „negrul ăla” şi „ăla negru”, deşi ar putea fi considerate drept controversate în contextul în care erau spuse şi din cauza foneticii similare dintre cuvântul „negru” din română şi termenul peiorativ englezesc „negro”, nu pot fi percepute ca discriminatorii sau rasiste. În consecinţă, nu constituie conduită sancţionabilă. În baza celor de mai sus, inspectorul de etică şi disciplină desemnat consideră că investigaţia asupra unui posibil comportament rasist sau discriminatoriu al domnilor Colţescu, Şovre şi Buruk s-a terminat, fără a fi nevoie de luarea unor măsuri disciplinare pentru încălcarea articolelor din legile UEFA”. Deci, asta-i recomandarea oficialilor UEFA. Tot UEFA, și invocând investigațiile aceluiași „inspector de etică și disciplină”, decide adoptarea… de măsuri disciplinare! Cum vine asta? Ori e albă, ori e neagră! (aoleu, am zis bine „neagră”?) Simplu: forul fotbalistic european vrea să țină coada sus și să nu lase impresia că a greșit grav de la începutul și până la sfârșitul poveștii: să-l scoată cumva și pe Colțescu vinovat, altfel chiar se face de râsul râsului! Dar ce-i aia „comportament inadecvat”, cu ce se mănâncă, unde i-s înscrise regulile? Oare nu ne aflăm pe teritoriul bunului plac, unde fiecare decide ce vrea? N-o fi comportament inadecvat dacă arbitrul aruncă bănuțul inaugural al meciului împotriva vântului, ori când fluierașul vorbește cu co-naționalul de la tușă în limba lui, n-o fi inadecvare totală când echipele părăsesc terenul după cum le e cheful? Există vreun îndreptar, vreo listă de abateri condamnabile? L-a văzut cineva? Foarte interesantă este și sancțiunea ce completează decizia UEFA: „Colțescu va participa la un program educațional înainte de 30 iunie 2021.” Unde, probabil, va învăța să nu mai fie rasist. Păi, n-a fost vorba de rasism, după cum se afirmă chiar în comunicatul UEFA! Ce altceva să învețe până la 30 iunie, bunele maniere? Limba turcă? Istoria UEFA? Și cine-l va învăța? FRF, LPF? Amândouă forurile s-au compromis grăbindu-se cu mustrarea de discriminare rasială, așa că ies din discuție. Universitatea „Spiru Haret”, Institutul Levantului? Parcă-l văd pe Colțescu aducând o adeverință prin care este declarat absolvent al unui curs de dans și bune maniere emisă de cine știe ce ONG de pe la Cahul ori Nisporeni – că în Comunicatul UEFA nu este precizat nicicum conținutul „programului educațional”, nici locul „reeducării”.

Dincolo de toate, întreaga poveste poartă învățământ amar: românii sunt primii care se grăbesc să dea în cap românilor!