Teribil de neplăcut să-ți dai seama că, zi de zi, ești luat de fraier! Este tratamentul pe care ni-l rezervă în grad diferit, de la suav la mizerabil, onor televiziunile de toate culorile. Nu-i vorba despre fake-news-uri, de care n-o să scăpăm niciodată; chiar dacă posturile serioase le mai cern, deturnându-le traiectoria puturos-explozivă către coșul de gunoi redacțional, tot s-au contabilizat, în septembrie 2020, peste patru milioane de postări false la nivel european! Dar bântuie și o altă maladie TV – tentativa de înșelăciune calificată prin falsă intitulare. Orice click pe care-l dăm interesați, intrigați ori consternați de ceea ce promite știrea contează în complicatele calcule ale audienței postului, așa că zicerea cu gardul și leopardul rămâne o glumiță blajină prin comparație cu performanțele izvoditorilor de fake… titluri. Care buletin meteorologic să-l urmăresc? Probabil că oricare, fiindcă previziunile ANM sunt unice și egal distribuite televiziunilor de știri. Ba nu, uită-te musai la „Impact ro”, unde predicția banal-obișnuită furnizată de specialiști („Șapte județe vor fi afectate de precipitații moderate”) este coafată cu titlul „E prăpăd în România! Ninsorile au acaparat țara! Avertisment crunt de la ANM.” Zici că mintenaș sosește uraganul, și când acolo… Firesc ar fi să funcționeze, în cazul unor astfel de infracțiuni în formă continuată, soluția auto-protectoare „Niță și lupul”: ai mințit strigând degeaba „săriți, lupul!”, a doua oară, chiar cu lupul în ogradă de vei face-o, nu te mai crede nimeni. Numai că nu ne batem capul cu astfel de mărunte șotii vinovate, să lăsăm buletinele meteorologice, avem probleme cumplite cu Uniunea Europeană! „Rușine gravă! România s-a făcut din nou de râs în Europa!” – titrează „Capital”. Și chiar așa-i: n-am trimis la vreme studiul privind performanțele energetice ale clădirilor. Fie neglijență, fie incompetență – oricum, e vina noastră și-i firesc să avem parte de oprobriul continental. Iar s-a făcut România de rușine, iar e oaia neagră a Europei! Surpriză de citești și știrea, nu numai titlul: în aceeași culpă europeană se află și… Belgia, Grecia, Croația, Bulgaria, Italia, Ungaria, Lituania, Malta, Polonia, Portugalia, Slovacia, Slovenia, Maria Britanie… Ne-om fi făcut iarăși de râs în Europa, numai că de data asta… nu prea are cine râde! De altfel, e răs-cunoscut: știrea bună nu e știre, mult mai atractiv pare a fi cocteilul de catran asezonat cu o doză zdravănă de auto-umilire națională! Adeseori, micul ecran ne tentează și cu postări ceva mai delicate; cu siguranță, persoanele onorabile nu le accesează, dar s-ar putea să tragă nevinovat cu ochiul când sunt singure pe-acasă. La urma urmei, este admirat frumosul în sine, n-o fi așa mare păcat să dăm curs invitației („Telekom sport”) de a o vedea „rămasă goală în fața tuturor” pe Ilari Blasi, „fotomodel și prezentatoare tv., soția fotbalistului Totti.” Vai nouă, păcăleală de doi bani (așa ne trebuie!): în toate ipostazele, frumoasa italiancă este pozată într-un a-toate-acoperitor costum de baie dintr-o singură piesă. Nici măcar bikini! De rămânem (cu buzele umflate) în acest teritoriu rozaliu, păcăleli curg. „Ciao.ro” oferă o deconspirare de senzație: „Ce știe să facă Bianca Drăgușanu în pat! Irinel Columbeanu a dat-o de gol!” Cruntă dezamăgire: singurul lucru pe care nu-l afli după ce dai cuvenitul clic este… taman cel promis în titlu! Frustrare în toată regula, misterul rămâne de nepătruns: oare ce-o fi știind Bianca și noi n-avem habar? La rându-i, „Societatea” ne ispitește și ea cu un titlul atractiv: „Ce a pățit un bărbat după ce a făcut sex de 12 ori într-o noapte.” De 12 ori am citit și recitit textul care preamărește remarcabila performanță sexuală și un singur lucru n-am aflat: care să fi fost… pățania! Nici Pelinel („Libertatea”) nu-i mai explicită, deși a promis revelații în titlul „Pelinel a zis fără rușine cum a rămas gravidă cu Borcea în timp ce el era la închisoare”. Chiar așa: cum? On line? Nu: minunea s-a petrecut într-un răstimp în care viitorul tată se afla în afara pușcăriei. Și atunci, cu titlul incitant cum rămâne? Ca să nu mai vorbim despre intitulările care mint cu zglobie nerușinare, lansând „bombe” neamorsate, fără a le păsa de fâs-ul exploziei ratate. „Ștefan Bănică junior a fost dat afară!” anunță catastrofic „VozBiz.ro”; de fapt, fusese „promovat” de 1 decembrie la emisiunea dedicată zilei naționale, după care a revenit de la „Observator” la „X Factor”. Ori, și mai și („Cancan”): dai clic pe titlul anunțând noutăți în cazul incendiatei din valiză și se deschide… „Ea este eleva poetă care a împăcat literatura cu armata.” Tronc! Păi, chiar așa, fără un minim aport de inteligență, fără pic de efort pentru rotunjirea unei înșelăciuni istețe, barem ca-n cazul „Pelinel a zis fără rușine”? Ileana Vulpescu spunea că „tuturor ne place să fim păcăliți, dar păcăliți frumos, cu efort de imaginație, artistic cât de cât.” Barem atât să avem parte, că-n rest, iarnă și fum tv!