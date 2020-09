Hocus pocus preparatus!

Să vezi şi să nu crezi!

Printre responsabilitățile asumate de Compania UNIFARM se numără și „transmiterea de informații corecte către consumatori”. Să înțelegem că ar fi vorba doar despre propriile informații difuzate de Companie? Dar cele care provin din alt surse și au năpădit în ultima vreme internetul și paginile gazetelor n-o interesează? În cotidiene cu largă difuzare națională apar aproape zilnic reclame ale unor „suplimente alimentare” ascunse de „farmaciștii criminali” care, cu premeditare, spre a-și vinde produsele tradiționale bănoase și ineficiente, barează calea remediilor farmaceutice apte să fericească omenirea și, în două-trei săptămâni, să vindece miraculos maladii făr-de leac. De-ar fi pe piață, adio cancer, diabet, afecțiuni ale coloanei, prostatei, aparatului gastro-intestinal, articulațiilor, erecției, sistemului nervos și circulator etc.etc. – cam toate bolile ar putea fi pur și simplu eradicate în timp record dacă asasinii din farmacii ar prelua în vânzare marfa suspectă insistent (și de-a dreptul iresponsabil) promovată de niște entități misterioase făr-de nume și alte date de contact și de identificare. Există acte normative și decizii ministeriale care reglementează acest gen de publicitate, totul pare a fi în ordine la nivel legislativ, numai că, de fapt, nimeni nu le ia în seamă, drept pentru care „Gazeta sporturilor” îi acordă aproape zilnic pagini întregi. Nu spun că astfel de preparate ar fi total ineficente – poate, cine știe, oferă o anume ameliorare, greu de crezut că în gradul promis și cu eficiența trâmbițată. Dar una-i una și alta-i alta. Nu-i de acceptat să faci reclamă comparativă unui medicament declarându-le pe toate celelalte (prevedere prioritar prezentă în actele normative în vigoare) ineficiente și „apă de ploaie”, dar mai ales să acuzi în bloc, citez, „funcționarii români corupți pentru care contează doar banii, nu viața și sănătatea milioanelor de oameni”. Acuza o face (poză gânditoare cu mâna la falcă – vezi GSP din 4 sept. 2020) „fostul reprezentant al unei rețele farmaceutice populare românești, domnul Marcel P”. Caută-l pe dl. Marcel P. ca să-i verifici competența, dacă nu și existența! Din ditamai pagina de gazetă afli cum „proprietarii famaciilor au ascuns de oameni cel mai bun preparat care poate ajuta în cazul prostatei”. Medicamentul a fost testat „în Centrul nostru medical din California.” I-auzi! Centrul cui? Este făcut public un singur număr de telefon din România, destinat doar... vânzărilor „cu reducere”... Dacă UNIFARM s-ar decide să apere prestigiul farmacistului român, nici n-ar avea pe cine să cheme în instanță! Din aceeași gazetă, pe care n-o citesc doar Ciocâldău și Becali, ci mii și mii de iubitori ai sportului (9 sept.) afli că, în 72 de ore, scapi de varice! Eficiența produsului Varisept o certifică declarațiile entuziaste ale „Rodicăi, 36 de ani, Maramureș: Câteva capsule și venele au revenit imediat la forma lor normală. Joi am început tratamentul, iar duminică nu mai am nici urmă de varice!” Minunea resteului! Reumatismul este tratat în numai 14 zile, vestea minunată pentru milioane de suferinzi o pune în pagină GSP din 11 sept. Este susținută de „Valeria P., 65 de ani, Azuga: Nimic nu m-a ajutat până acum (...) Sunt încântată!” și de „Dragomir J., 69 de ani, Calafat: din fericire, am descoperit la timp produsul.” Alți pacienți, nici atât nominalizați, confirmă: „Am scăpat de degenerarea articulațiilor în 12 zile!” Măi, să fie! Medicina românească, în bloc, este primejduită de faliment! Dați un simplu telefon, plătiți (gras) la livrare, și veți fi fericit cu produsele unor firme fantomă, testate nu se știe unde și cum (că, din acest punct de vedere, nu pot fi luate în seamă genul de declarații ale ipoteticei june Rodica, 36 de ani, din Maramureș). Paginile de reclamă sunt ticluite convingător-șmecherește, cu invocarea numelor unor specialiști cunoscuți din întreaga lume (mă tem că implicați fără știrea și acordul lor într-o astfel de campanie publicitară), mizând-se – o spun de-a dreptul și fără ocolișuri – pe naivitatea și prostia omenească. N-aș crede că farmaciștii sunt chiar ușă de biserică, dovadă mult prea înfloritoarea dezvoltare a sistemului, cu câte trei farmacii lipite una de alta, dar nici așa, să pui pe un talger al balanței competența și probitatea unor specialiști școliți în universitățile de medicină, iar în celălalt șamanismul unor nevăzuți-necunoscuți dornici să ne mântuiască contra-cost, peste noapte, de toate bolile pământului. Și revin la UNIFARM, care tace și înghite, de parcă nu i-ar păsa. Barem să se sesizeze și să ceară nimic altceva decât respectarea normelor publicității!