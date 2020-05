O zi el, o zi ea!

Din Bogota, nepotul Bogdan mă înștiințează că autoritățile columbiene au găsit și o altă cale de a lupta cu Covid 19 (sper să nu-i dau idei lui Vela!). Vă mai amintiți zilele în care Ceaușescu hotărâse circulația alternativă a mașinilor, o duminică doar cele cu soț, în următoarea cele fără? Soluția alternanței se aplică acum și-n țara drogurilor, numai că nu de automobile-i vorba, ci despre… înregimentarea sexului în campania anti-Coronavirus: o zi au dreptul să iasă din izolarea la domiciliu femeile, o zi bărbații! Cum ar arăta la noi o stradă populată cu mascați unisex? Și cum ar constata polițistul realitatea? De neimaginat! Ca să nu mai vorbesc despre dilema transsexualilor: ei când circulă? Oricând?

N-aș crede că autoritățile de la Bogota vor fi anticipat rezultatele noilor cercetări ale chinezilor din Wuhan, care au constatat recent că virusul se poate transmite și pe cale sexuală. Prin stăvilirea noilor contacte fizice directe (oricum, și cele aseptice de la domiciliu s-ar mai rări: când e el acasă, nu-i ea și viceversa) împiedicându-se astfel noi virusări. Se pare că, deocamdată, asta i-a scăpat lui Arafat, altfel mai apărea și obligativitatea altui tip de mască…

Mi-ar plăcea să trăiesc, fie și o zi da, o zi nu, într-un oraș numai al femeilor… Care „sex slab”? Credeți că o mare manifestație antiguvernamentală exclusiv feminină ar fi mai pirpirie? Nici vorbă! S-a văzut că-n astfel de situații contestatare sexul slab nu-i deloc mai firav și mai puțin contondent. Dimpotrivă! Asta-i la față de cortină, mai tulburător și mai impresionant este ceea ce-i ascuns. Periodicul „Il Giornale”, care publică rezultatele unei amănunţite investigaţii prin dosarele „complicelor fascinante ale puterii”, avertizează asupra faptului că „în spatele tuturor tiranilor se află femei ambiţioase, capricioase şi crude”. Nu-i nevoie să cercetăm alte orizonturi, câtă vreme istoria recentă a românilor încă-i oripilată de amintirea sinistrei „academician doctor inginer de largă recunoaştere internaţională”.

Cât despre restul lumii... Soţia lui Saddam, Sajida, azilantă în Qatar continuă să uneltească din umbră, finanţând formaţiuni paramilitare ale fostului partid Baas. Consoarta lui Pinochet a fost aceea care l-a determinat să iniţieze lovitura de stat. Pinochet n-a asasinat „decât” vreo 3.000 de adversari politici, dar „jumătatea” sa, Lucia, nu se sfieşte să declare: „dacă eram eu la conducere, aş fi fost mult mai dură decât soţul meu”. Un antimodel celebru: soţia ex-preşedintelui peruan Alberto Fujimori, Suzana. Ea l-a făcut preşedinte, ea l-a distrus: l-a denunţat că-i corupt şi a candidat ca rivală la cea mai înaltă funcţie în stat. Soţul iubitor a maltratat-o şi a torturat-o oribil (500 de electroşocuri – ajunsese în pragul comei!), promulgând chiar o lege prin care consoarta n-avea voie să candideze la preşedinţie, dar, prin jocul sorţii şi, mai ales, datorită dârzeniei femeii, ea a ajuns în Parlament şi el, în exil. Să-l mai crezi pe Shakespeare care, în „Hamlet”, a scris faimoasa replică „O, slăbiciune, numele tău e femeie!”?

Cine nu-şi aminteşte de frumoasa frumoaselor, Imelda, soţia fostului dictator filipinez Ferdinand Marcos? La o adică, fuge peste graniţă cu 32 de valize burduşite cu 10 milioane de dolari, başca celelalte milioane ascunse în conturile din străinătate. A trebuit să lase acasă cele 182 de Mercedesuri, 42 de avioane, 15 şalupe, yahtul de 85 de metri şi, mai ales, vestita colecţie de pantofi cu 3.000 de exponate. Poreclită „trandafirul carnivor”, Imelda obişnuia să asiste la torturarea opozanţilor lui Marcos. După dispariţia dictatorului, n-a vrut să se lase învinsă: „Am fost mama acestei ţări şi vreau să continui să-i fiu” (dar țara o fi vrând?). Fiica nelegitimă a lui Tito, Mira Marcovici, a fost soţia lui Miloşevici: se zice că era „braţul înarmat” al preşedintelui Serbiei, care nu făcea nici un pas fără sfaturile ei. Fiica lui Saddam, Raghad, finanţează organizaţii teroriste. Keiko, o „dură”, fata lui Fujimori, susţine că „tata a fost prejudiciat de acuzaţii false”. Moştenitoarea lui Pol Pot, Sar Patchata, îi aduce elogii publice sceleratului şef khmer. Marija Miloşevici a tras cu revolverul în noaptea în care i-a fost arestat tatăl; tribunalul din Belgrad o consideră „pericol public”.

Cum se vede, femeia să n-o atingi c-o floare... că te trăsneşte c-o scatoalcă! Al. Dumas, cel care a inventat îndemnul „cherchez la femme!”, mai zicea că „în orice afacere este implicată o femeie; de fiecare dată când mi se aduce un raport, le spun: căutaţi femeia!”… Dar uite unde am ajuns pornind de la bizara alternativă anti-virus din Columbia! Ca să vezi ce fugă de idei poate pricinui carantina! Scuze!