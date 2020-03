Se-ngroașă gluma! Și, desigur, apar exagerări, absurdități, naivități, istericale, abuzuri – întreg cortegiul paroxistic care continuă să însoțească pas cu pas evoluția contaminării cu virusul ucigaș. Deși, afirmă specialiști reputați în domeniu, de fapt n-ar fi chiar atât de primejdios cum se spune, mai periculoase fiind consecințele pe termen lung ale măsurilor profilactice exagerate adoptate de autorități! Dar, mai întâi, o scurtă tele-cronică: pur și simplu m-a uimit tonul și vehemența, amintind de procurorii din procesele staliniste, ale unei gazetărițe de la B1 TV, Sorina Matei. Până acum cel puțin, i-am urmărit prestațiile tv cu interes și cu o anume simpatie, mai ales pentru realul curaj gazetăresc dovedit nu o dată; iat-o însă rățoindu-se bizar la toată lumea, acuzând supramodulat, în adevărată transă vituperantă, mai întâi sistemul sanitar, dar și întreg contextul politico-administrativ al acestei nefericite primăveri. Nu știu dacă încalc ori confirm ceea ce se numește „politica editorială” a „Monitorului”, dar îmi iau îngăduința să-mi spun punctul de vedere în „cazul” tele-condamnat de instanța Matei și intrat deja în atenția procurorilor (!) – testarea „peste rând” (dar medical motivată) a președintelui Flutur. În ordinea priorităților, inclusiv în cea „actualizată” și re-așezată, Președintele Consiliului Județean Suceava n-ar putea fi testat niciodată! Sau, mă rog, dacă el și boala au răbdare, undeva la coada cozilor. Cum n-am identificat nici testarea repetată a lui Orban ca fiind legal prioritară, mă-ntreb de ce procurorii bucureșteni întârzie deschiderea „in rem” a anchetării evidentului abuz „la vârf”! Las de-o parte ridicolele și penibilele justificări de la Suceava, fiindcă nu motivațiile copilărești („N-am știut cine-i”, „Credeam că dr. de la «doctorand» înseamnă doctor” etc.) contează acum, ci chestiunea în sine, aceea a protejării tuturor celor care acționează decisiv împotriva pandemiei, inclusiv deținătorii unor importante responsabilități administrative. Crede cineva că doar personalul medical luptă împotriva COVID-19? Total greșit. Orban conduce Guvernul țării, Flutur, un județ; și într-un caz, și-n celălalt, potrivit rigorilor impuse de ordonanțele militare, ori erau testați clandestin amândoi (!), ori deloc! Nu-i mai mare daraua decât ocaua? Din câte știu, Flutur a demonstrat pricepere administrativă, are lungă experiență și destule uși deschise la Guvern; n-ar trebui să se afle printre cei admiși cu grăbire la test? Sigur că, români fiind, am lăbărța lista exceptaților până la nivelul șefului de scară la bloc, așa că nu știu zău cum s-ar putea lărgi prevederile Ordonanței fără a ghionti principiile democrației – dar ceva-ceva trebuie întreprins, altfel, dacă Doamne ferește se-ntâmplă o nefericită infestare, nici testarea lui Iohannis n-ar fi legală! Cât privește marșul triumfal al virusului și eforturile generale de stăvilire a pandemiei, iată că apar voci tot mai autorizate ce contestă utilitatea măsurilor luate în toată lumea! Prof. Bakdi, fostul director al Institutului de Microbiologie din Mainz deplânge grava alterare actuală a serviciilor medicale acordate celor ce suferă de alte boli, unele mai înspăimântătoare decât COVID-19, golirea clinicilor și reducerea drastică a personalului, toate măsurile luate până acum „ducând la auto-distrugere colectivă pentru nimic altceva decât o nălucire”. (Gripa ucide mult mai mult decât COVID-19, iar acum a apărut și Hantavirusul, pare-se, imposibil de stopat printr-un vaccin grabnic obținut.) Dr. Katz, de la Universitatea Yale: „Consecințele (n.m.: modului de acționare actual) vor fi de durată și catastrofale, probabil mai grave decât bilanțul direct al virusului.” Iată și recomandarea prof. dr. Osterhorm, de la Universitatea Minnesota: „Cea mai bună alternativă ar fi de a-i lăsa pe cei care prezintă un risc minim să continue să muncească, să se țină în viață afacerile și producția, recomandându-se celor cu riscuri mari să se protejeze pe ei înșiși prin distanțare socială”. Dr. Yanis Rousel și echipa de cercetători din Marsilia atrag atenția că „2,6 milioane de oameni mor anual din cauza infecțiilor respiratorii, comparativ cu cele nici 4.000 de decese cauzate de Sars-Covid 2”. Dr. Ioannidis (Univ. Stanford) susține că „Oricine crede că statele vor opri virușii se înșeală. În fiecare țară mor mai mulți oameni din cauza gripei obișnuite decât din cauza coronavirusului.” Iar dr. Goetzche, de la Universitatea din Copenhaga, propune drept concluzie a discuțiilor pe temele „ce va fi după?” și „mult zgomot pentru nimic” o înțeleaptă pildă, că glumă nu pot să-i zic. Iat-o:

De ce sufli în trompetă?

Ca să țin departe tigrii.

Dar aici nu sunt tigri.

Păi, vezi?