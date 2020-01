Să vezi şi să nu crezi!

Un studiu doct, doldora de cifre, grafice şi trimiteri la subsol n-ar avea şansa să coloreze mai convingător ilustrata tinereţii noastre decât înşiruirea de cuvinte aparent fără legătură între ele (unele, de mult uitate), capabilă să definească fizionomia, dar şi soarta unei generaţii. Astfel de liste circulă pe internet. Dacă le-ar citi un elev ori un student de astăzi, pariez că n-ar pricepe nimic. Motiv pentru care avertizez că, în cele ce urmează, tableta de faţă este destinată exclusiv vârstnicilor. A căror tinereţe a inventariat cuvintele expirate, care, cu siguranţă, au girul valabilităţii, fiindcă suntem cine suntem şi suntem unde suntem (şi) datorită acestei liste pe care fiecare a înţeles-o şi a tratat-o diferit.

Ascultaţi tic-tacul verbului amintirilor: magnetofonul TESLA, „Timur şi băieţii lui”, Dialog la distanţă, remaiem ciorapi, Carpaţi fără filtru, formularele mici, formularele mari, „Macarale râd în soare argintii”, Ciulei, Ţiriac, Năstase, ,,tacâmuri’’, zahăr şi ulei pe cartelă, Tanţa şi Costel, Zizi Şerban, repartiţie la ţară, Toma Caragiu, sirop de 50 de bani, fuste din tergal, penare din lemn, ţigări Mărăşeşti, păr pe moaţe, plute pe Bistriţa, tocul cu peniţă, galoşi, portocala anuală adusă de Moş Gerilă, televiziunea alb-negru, cu două ore de emisie, creion chimic, pantofi cu talpă de crep, malagambişti, sugative pe birou, şoşoni, ciorapi de mătase cu dungă, Ion Dacian, căciuli ruseşti cu clape, fâş, cicoare, parfum bulgăresc, sifoane, cazanul de fiert rufe, moda dinţilor de aur, teracota fierbinte, statuia lui Lenin, cişmeaua de la colţ, soba cu lemne, mătuşi cu pălării, Celentano, defilarea de la 23 august, scrobeala de rufe, bocanci cu blacheuri, Alo, aici e Stroie /Şi vă roagă să-i daţi voie..., Schmoll pasta, coafura Alida Vali, nechezol, fraţii Petreuş, „Steaua fără nume”, „Floarea din grădină”, Popeşti-Leordeni, Bumbeşti-Livezeni, Salva-Vişeu, Avaramu, taxiurile Pobeda, ceasurile Pobeda, Aici Radio Europa Liberă, Rita Pavone, FGMA, autobuz Mao Tze Dun, laleleee... lalele, când la trap, când la galop, Dorina Drăghici, Maria Lătăreţu, Sergiu Malagamba, la canal, la stuf, Calboreanu, Fory Etterle, miliţia economică, Jean Marrais, „Scânteia pionierului”, Luigi Ionescu, Arta Florescu, ţigări Naţionale, minţi ca o gazetă americană, penicilina uleioasă, Noel Bernard, Lica Gheorghiu, Simon Templar, pantofi Guban, tangoul de demult, trandafirii tăi, Deliah, telefoane cuplate, program de apă caldă, carpete cu Răpirea din serai, tovarăşa dirigintă, aspiratorul Buran, Matrosov, Stahanov, Budionâi, Ceapaev, „Zboară cocorii”, „Fata cu părul cărunt”, „Alarmă în munţi”, duba neagră, baia comunală, stambă, pânză ,,muncitorul”, săpunul Cheia, staţia de radioficare, patefonul cu ac, fotbal cu nasturi, Ramona, Miluţă Gheorghiu etc., etc., etc.

Dacă, peste o jumătate de veac, cineva ar alcătui un astfel de ,,inventar” definitoriu pentru anii cu pricina, se ivește o falie imensă. Probabil că înşiruirea ar arăta cam astfel: punctul de pensie, Becali, „Din dragoste”, Ponta președinte, Boc, salarii și pensii tăiate, Tornero, Cristoiu, Golden Blitz, Mari români, factura la gaze, dosariada, SRI, internetul, Guţă, Mona Muscă, Copilul Minune, Dragnea, coada la medicamente, mita și iar mita, salam fără soia (şi fără carne), Misa lui Bivolaru, România mare, NATO, „Surprize, surprize”, Uniunea Europeană, Marko Bela, Steaua, căpşunarii, C.T. Popescu, ţigări LM, Haissam, bere Bürger, termopane, Băsescu, Patriciu, Năstase...

Dar iată și o listă „la zi” (răposatul 2019): anticipate, pensii nerușinate, alegeri europene, pensii, pensii, pensii, guvernul meu, „Las Fierbinţi”, Viorica, Orban (București), Orban (Budapesta), Băsescu, Iohannis, nu-s bani, nu-s bani, nu-s bani, buget, prorogare, restructurări, Caracal, Dincă, Becali, Ciolacu, Hagi, autostrăzi, Halep, Cristina, SIIJ... Și cam atât.