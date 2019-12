Să vezi şi să nu crezi!

Cu Justiția, mereu o încurcăm, spre eterna nemulțumire a supraveghetorilor UE: era rău cu Recursul compensatoriu, acum e și mai rău fără! Comitetul Delegaților Miniștrilor (ce for o mai fi și ăsta?) care veghează, la Consiliul Europei, respectarea drepturilor omului se arată „îngrijorat cu privire la faptul că Parlamentul român a decis abrogarea Recursului compensatoriu.” Deocamdată, am obținut o amânare și, pentru moment, s-a evitat sancțiunea, dar nu văd „rezolvarea urgentă”, fiindcă de era posibilă aflarea unui alt sistem acceptabil de remedii compensatoare, era de mult aplicat.

Pușcăriile moderne nu se construiesc peste noapte – și ce altceva poți oferi deținutului decât o scurtare a pedepsei, doar n-o să-i ostoiești amarul oferindu-i plachete inscripționate cu regrete și scuze guvernamentale! Iar cu suma destinată eventualelor desdăunări bănești mai degrabă s-ar edifica penitenciare onorabile... Ne lipsesc, iată, acut, pușcăriile, deși trăim într-o țară cu mult mai multe libertăți decât aproape oriunde! Marile şi respectabilele democraţii de pe mapamond nu-s decât biete glumiţe pe lângă evantaiul românesc al libertăţilor cetăţeneşti; dom’le, în ţara mea, dacă vreau să fluier, fluier! Dacă vreau să mă sinucid în Palatul Parlamentului, nu mă opreşte nimeni (în Anglia, e interzis). Vrei să molfăi gumă, nu-s oprelişti, poţi să mesteci până-ţi cad dinţii (în Singapore, legea nu îngăduie). Timbrele româneşti le lipeşti aşa cum vrei (în Marea Britanie, dacă, Doamne fereşte, aşezi cu capu-n jos timbrul ce-o reprezintă pe regină, e jale!). La noi, sari cu paraşuta când ai chef (în Florida, femeile nemăritate ajung la închisoare dacă sar cu paraşuta sâmbăta). Nimeni nu mă opreşte, în spaţiul mioritic, să-mi iau nevasta la giugiulit când am chef (în Minneapolis, dacă răsuflarea unui bărbat miroase a usturoi ori a ceapă, legea îi interzice orice fel de contact sexual cu propria-i soţie, iar în statul american Iowa, dacă un bărbat sărută o femeie mai mult de 5 minute încheiate, este pasibil de închisoare). În Nevada, legea nu permite unui bărbat cu mustaţă să sărute o femeie.

Elevii români chiulesc de la şcoală pe ruptelea (în Bangladesh, orice elev prins în afara orelor de curs intră la pârnaie). Nimeni şi nimic nu ne împiedică să dăm căţeilor, porcilor, mâţelor ce nume ne trece prin cap. Un amic are un cihuahua pe care-l cheamă Boc (pe teritoriul Franţei, intri la pârnaie dacă dai unui porc numele Napoleon).

Simplific în continuare şi doar enumăr câteva dintre legile profund nedemocratice în vigoare pe alte meridiane; contrastul cu generoasele şi exemplarele realităţi româneşti pur şi simplu sare-n ochi. Iată: în Elveţia este ilegal să trânteşti portiera maşinii. În Myanmar, te pândeşte ocna dacă accesezi internetul. În statul american Florida este interzis orice act sexual cu un porc spinos (în Liban, bărbaţii pot avea raporturi sexuale cu animale femele; dacă n-a fost capră, ci ţap, sunt pasibili de pedeapsa capitală). În Carolina de Nord, n-ai voie să înjuri în prezenţa morţilor. În Ohio, intri la zdup dacă îmbeţi un peşte. În statul Vermont, orice femeie care vrea să poarte o proteză dentară are nevoie de acordul scris al soţului. În Afganistan, femeile n-au voie să poarte şosete albe – talibanii le consideră prea excitante. În Missouri, n-ai voie să salvezi o femeie dintr-o casă în flăcări dacă sinistrata e îmbrăcată în pijama. În Bahrein, legea nu permite bărbaţilor ginecologi să examineze direct „obiectul muncii”, organele genitale ale pacientei le pot vedea doar reflectate într-un sistem de oglinzi. În statul Oregon sunt total interzise înjurăturile şi blestemele în timpul actului sexual – dar numai bărbaţilor, iar în Wisconsin, nu-i voie să tragi cu puşca atunci când partenera se apropie de orgasm.

Nu suntem, totuşi, chiar perfecţi, fiindcă, din inerţie legislativă şi din pricina sinistrei moşteniri, la noi se mai practică şi interdicţii pe care alţii le-au abandonat de mult. De pildă, în Danemarca legea permite deţinuţilor să evadeze (în caz că izbutesc, nu li se măreşte pedeapsa). În Marea Britanie, o femeie însărcinată are dreptul să urineze când şi unde doreşte, inclusiv în cascheta unui poliţist. În 24 de state americane, femeia câştigă automat divorţul dacă dovedeşte că soţul este impotent (indiferent de vârstă). Etc., etc. Am mai avea, deci, câte ceva de completat şi remediat, dacă tot imităm cu osârdie subalternă ceea ce vine de „afară”...