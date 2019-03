Să vezi şi să nu crezi!

Sătul până-n gât să am parte în fiecare zi de tema Kövesi, reluată şi re-reluată de parcă istoria românilor s-a poticnit aici definitiv şi iremediabil, am încercat o cură terapeutică de presă moldavă veche. Unele dintre „noutăţi” au împlinit aproape 200 de ani, sunt scrise cu imposibilul alfabet de tranziţie, şi ne arată cum trăiau străbunii noştri, care – oroare! – îşi duceau zilele fără telefon, internet, radio, televizor, automobil, tomograf, asfalt, gaz metan, detergenţi, antibiotice, tren, avion, fără UE, NATO, Becali, Prezident, Curte Constituţională, lideri politici ş.a.m.d.

Constatările se cuvin procesate şi în cheie ludică. Iată: pentru voiajuri, ei aveau la dispoziţie diligenţa „Iaşi-Vaslui-Bârlad serviciu zilnic şi retur cu trăsuri învălite, pe arcuri. 20 de bani km la clasa I, 15 bani la clasa a II-a.” Călătoriile externe se puteau face „fie cu pacboul vapor Albrecht, fie cu frate-său, Szecënyi, fiecare având maşine sistem american... Se pleacă din Galaţi vinerea, ajungându-se la Viena în mai puţin de 160 de ore.”

Ziarele anunţă că, în sfârşit, s-a descoperit leacul beţiei: „Într-o jumătate de litră rachiu să se puie două dramuri lemn de kuasia (? – n.n.) şi jumătate dram acrime de pucioasă (acidum sulphuricum concentratum) care, tulburându-se bine, să se dea beţivului câte 4-6 linguri la masă. Doftorul Haurovici zice că asăminea efect produce şi fiertura de cimbrişor...”

Evenimente interne (strămoaşele agresivelor breaking news): „Spătarului Panopulo i s-a răpit fiica, focoasa Ralu, de către cornetul Varlaam, ajutat de locotenenţii Fotino şi Popovici. Gura târgului spune că, de fapt, Ralu l-a furat pe bietul cornet...” Externe: „Un individ înarmat cu ditamai cuţitul de bucătărie l-a rănit pe maiestatea sa (împăratul Austro-Ungariei, n.n.) în partea cerbiciei (in der Gegend des Hinterhauptes). Ucigaşul a fost prins...” Din Iaşi au plecat armatele ruseşti, locul lor fiind luat imediat de trupele austriece („ele au a vă scuti de necazurile rezbelului”), aşa că „În Capitală nu se mai celebrează, la Mitropolie, ziua Împăratului Autocrator rossienesc; slujba se mută la biserica catolică, fiind închinată Majestăţii sale Franz Josef.” Oştile austriece au fost întâmpinate, la Bariera Păcurari, de D. Cracte, mădular al ocârmuirii, care a rostit discursul de întâmpinare refolosind, cu puţine modificări, textul de la venirea ruşilor. La ce bun să-l mai schimbe?

Noutăţi: „La spiţeria împosesită de D. Oros au sosit acum de la Paris de cea mai bună calitate: Rob de Lafector, pudră de roje, sirop de Lamoro pentru tusă, hapurile Valet, feliurite pastile pentru tusă, elicsir şi pravuri de dinţi. Asăminea, se află în vânzare gazo-gen pentru lampe şi sineală foarte bună.” Panamalele vremii: cei ce şi-au cumpărat ranguri boiereşti de la oştile ruse au rămas cu buza umflată: „li s-au făcut înălţările în rang deşi se ştia că schimbarea oştilor va aduce nerecunoaşterea înălţărilor. Păcăliţii, care au trebuit să ungă cum se cuvine rotiţele administraţiei...” Dagherotipistul J.G. Weniger, din Praga, anunţă că „izbuteşte portrete fotografice pe metal după metod nou şi fără lucoarea soarelui; doritorii îl pot apela la Hotelul Missir, camerile 35, 36.” Anunţuri: „Circul Beranek s-a instalat în dosul bisericii Banu. Programe schimbătoare. Începutul la oarele 7 seara.”

Şi o precizare care, azi, sună de-a dreptul bizar. Se referă la alegerile pentru Eforia Capitalei: „Cârmurirea nu doreşte a înrâuri direct ori indirect alegerile municipalităţii.” Ca să vezi adevărata democraţie - la Iaşi, în 1858!

P.S.

Nu ştiu dacă toată lumea este la curent cu performanţele arhivărilor izbutite de inocentului Google, care, urmărindu-ne clipă de clipă telefonul mobil, ştie în amănunt, de-a dreptul terifiant, unde am fost, cât am stat, pe unde ne-am întors ş.a.m.d. Le-am probat prin propria experienţă. Iată: se-ntoarce soaţa zâmbăreaţă din târg tăbârcind ditamai sacoşa cu de toate. Ziceam că, precum face din totdeauna, a venit cu tramvaiul, că-i staţia la doi paşi. Din întâmplare, deschizând Google, dau peste aplicaţia (sau cum s-o fi denumind) care-mi arată, grafic, drumul de azi al consoartei metru cu metru. Linia traseului pornit de la hipermarketul Auchan trece de Târgul Cucului, urcă pe Sărărie... dar stai aşa, ce-i asta, pe Sărărie nu mai circulă tramvaiul de vreo 35 de ani. Deci, soaţa a venit cu taxiul...