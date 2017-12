Să vezi și să nu crezi!

Curând se împlinesc zece ani de la moartea celui ce a fost poetul Cezar Ivănescu, directorul Editurii ieşene „Junimea”. O moarte stupidă (în urma unei banale operaţii de hemoroizi!) de care n-a fost făcut răspunzător nimeni, fatal grăbită de gravele lovituri morale pricinuite prin inconştienţa unui membru al CNSAS ce l-a acuzat public de colaborare cu Securitatea fără a se urma cuvenitele proceduri de examinare, fără a exista o decizie a CNSAS şi prin flagrantă încălcare a legii. Am comentat nu demult, în această rubrică, apariţia cărţii „Poezia ca act de insurgenţă. Cezar Ivănescu în arhivele Securităţii” (autor, Ioana Diaconescu); probabil că în urma acestui articol, citit pe internet, Clara Aruştei, fiica adoptivă şi legatarul testamentar al dispărutului, mi-a trimis o lungă scrisoare. Citez fragmentar: „În cei aproape zece ani care au trecut, am încercat să fac lumină în ceea ce s-ar putea numi «cazul Cezar Ivănescu», începând cu circumstanţele morţii sale şi continuând cu acuzaţiile lansate de Mircea Dinescu. Parcursul s-a dovedit a fi unul iniţiatic, purtând investitura sacră a celui care duce cu sine sufletul unui alt om. Încet, am trecut de la vehemenţă la o altă înţelegere a lumii şi a realităţii imediate, de la revoltă la compasiune, de la suferinţa generată de nedreptate la bucuria întâlnirii unor oameni adevăraţi...” Cum autorităţile statului nu s-au arătat interesate decât formal şi superficial de lămurirea circumstanţelor bizare în care şi-a pierdut viaţa un scriitor foarte cunoscut şi preţuit, decorat cu „Steaua României”, fiica sa a continuat lupta de una singură, intentând procese Agenţiei de presă „NewsIn” (care a difuzat neautorizat o ştire falsă), lui Mircea Dinescu, şi chiar CNSAS. Iată stadiul proceselor, după scurgerea unui deceniu: „Agenţia de presă NewsIn, intrând în reorganizare, a fost protejată de legea falimentului, procesul stingându-se prin dispariţia entităţii (în fapt, în 2016-2017, prin perimare). Mircea Dinescu nu s-a prezentat la nici o înfăţişare, cu toate că a fost citat de instanţă în repetate rânduri (procesul s-a întins pe mai mulţi ani, aproximativ 5). Dosarul conţine pagini cutremurătoare, în opinia mea: extrase de presă, declaraţii, transcripturi după documentele înregistrate de Cezar Ivănescu pe 15 februarie 2008 (cu scopul de a constitui mărturia sa în cazul morţii subite), interogarea unor martori, şi încă multe altele. Cu Consiliul Naţional al Studierii Arhivelor Securităţii, procesul a durat mult (cinci ani). Și aici chestiunea este dezarmantă din punctul de vedere al legii: Cezar Ivănescu este mort, aşadar nu mai poate fi emis un certificat de colaborare sau necolaborare cu fosta Securitate (un atribut rezervat doar celor vii), acest aspect înseamnă şi că, oficial, instituţional, nu poate fi cerută o expertiză grafoscopică care să certifice sau să infirme autenticitatea dosarului de aşa-zisă colaborare, dosar aflat în custodia CNSAS. Am depus în instanţă o sinteză în care prezint multele hibe ale acestui dosar R122944 (8711), motivele pentru care este un fals în întregime, întocmit probabil de ofiţerul Nuţă Ioan, începând cu date biografice greşite, scrisul lui Cezar Ivănescu, altul decât cel din acea perioadă, continuând cu persoane care ar fi trebuit să realizeze bilocaţia – fiind prezente, conform informaţiilor din dosar în Iaşi, în timp ce acestea se aflau, în realitate, în alte zone ale ţării – şi încheind cu erori de procedură şamd.” (n.n.: cu siguranţă, aceste amănunte n-au fost cunoscute Ioanei Diaconescu; desigur, ar fi fost luate în considerare). Mai departe: „Circumstanţele tragice şi neelucidate încă în care a survenit moartea scriitorului Cezar Ivănescu, profund marcat de greva foamei declarată începând cu 4 februarie 2008 şi de atacurile îndreptate împotriva sa ca urmare a ieşirilor publice, în presă şi televiziune, ale lui Mircea Dinescu (ianuarie-februarie 2008) nu mai cutremură pe nimeni astăzi. Reproduc din interogatoriul CNSAS: «14. Precizaţi dacă Mircea Dinescu a avut vreun mandat din partea CNSAS pentru a prezenta public date referitoare la Cezar Ivănescu? Răspuns: Nu, Mircea Dinescu a fost absent la şedinţa din 29.02.2008; 17. Dacă Mircea Dinescu nu a acţionat în baza unui mandat din partea CNSAS, arătaţi ce măsuri aţi luat faţă de acesta şi dacă i-aţi aplicat vreo sancţiune? Răspuns: Domnul Mircea Dinescu a acţionat în nume personal, nu împuternicit de CNSAS.» Și cu asta, basta. Nu mai comentez şi decizia Colegiului Medicilor, care a constatat că poetul a murit fiind prea bolnav şi a fost anesteziat general fiind prea sănătos. Cum se spune, operaţia reuşită, pacientul mort. Ca la noi, la nimenea!

P.S.

