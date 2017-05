Să vezi și să nu crezi!

Excepţiile omoară regula! Fostul fotbalist Claudiu Voiculeţ se află în concediu de paternitate şi, conform legii, încasează 15.000 de euro lunar cu titlul de îndemnizaţie pentru creşterea copilului. Are de gând, după expirarea concediului, să se lase de fotbal: la urma urmei, şi-a făcut suma, l-au ajuns din urmă şi anii, ce-i mai trebuie bătaie de cap? Nici unul dintre fotbaliştii care-şi rup oasele pe teren nu câştigă 15.000 pe lună: Nemec, cel mai bine plătit la noi, încasează 11.000, iar antrenorul Şumudică, campion cu Astra, 12.000. Voiculeţ face haz: „Ha-ha! Mi-e că se face coadă la Minister (al Muncii, n.n.) câţi vor să intre în concediu de paternitate!” Păi, nu? Stând acasă (vorba Chiriţei: „pe tandur”), Voiculeţ „produce” 25 de milioane de lei vechi în fiecare zi – chiar că-i culmea performanţei! Şi, fără îndoială, nu-i singurul: în presă au fost citate nume de avocaţi, executori judecătoreşti, manageri etc. la fel miluiţi de generosul stat român. N-or fi mulţi astfel de tătici cărora le-a pus Dumnezeu (şi Dragnea) mâna-n cap, ei reprezintă excepţia – dar cei care au conceput regula s-ar fi cuvenit să prevadă şi aberantele situaţii prin care o iniţiativă creditată cu impact social pozitiv să se preschimbe într-o neruşinată fabrică de bani storşi de-a moaca dintr-un buget costeliv şi răs-cârpit. Ministrul Muncii ar intenţiona, logic, moral, antiseptic şi bactericid, să plafoneze ciudata îndemnizaţie, dar Dragnea, încăpăţânat, nu acceptă să dea un pas înapoi. Iar statul (adică eu, tu şi ceilalţi) plăteşte. Tăcând mâlc.

*

Acolo vor fi banii dumneavoastră: Camera Deputaţilor a dat curs solicitării ex-preşedintelui Constantinescu, aprobând înfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului – tichia de mărgăritar lipsă din garderoba chelului! Am mai scris; nu credeam că astfel de propunere fantezistă va trece la vot; iată că-s obligat să revin, deoarece, în pofida avizului negativ al Academiei şi al Guvernului, precum şi a rezervelor exprimate de preşedintele Iohannis, după grăbita aprobare a Senatului, Camera votează înfiinţarea unui Institut fantomă, subvenţionat din fondul de rezervă al Guvernului, cel pus de-o parte pentru inundaţii, cutremure şi alte nenorociri. Institutul ar urma să aibă 35 de cercetători, personal auxiliar, un director (ghici, cine!), sediu, buget ş.a.m.d., spre a întreprinde „studii avansate” asupra istoriei şi geografiei Levantului (spaţiu încă vag definit – pare-se, Orientul Mijlociu, nordul Africii, Caucaz, poate şi Balcanii). Iaca marea urgenţă românească!

Levantul pare a fi un simplu hobby al lui Constantinescu, geolog de profesie, nicidecum „istoric al culturilor şi civilizaţiilor”. Absolut de neînţeles rămâne înfiinţarea unui astfel de institut aiuristic într-o ţară în care încă nu-s deplin şi „avansat” cercetate propriile ei bogăţii, tradiţii şi resurse. Iar dl Constantinescu mai primeşte în fiecare an o ciudată şi consistentă subvenţie guvernamentală pentru „promovarea învăţământului românesc” (?), vrea să încaseze „sporul de importanţă naţională” cu care-s miluiţi membrii „Academiei Oamenilor de Ştiinţă”, are şi ditamai îndemnizaţia de fost preşedinte... Levantin, mai vrea şi leafă de director! Cerşetorie cu ştaif!

*

Aici se mistuie banii dumneavoastră: madam Clotilde este miluită cu o sumă imensă de statul român pentru a superviza (?!) desfăşurarea unui contract nu numai reziliat de ani de zile, ci pur şi simplu dispărut, şi a unui şantier inexistent. Cei ce virează banii în contul suspectului bir ezită să-nchidă robinetul hoţiei: cică, dacă-i contract, e lege! Mai mult: au prelungit sinistra ţeapă până în 2020! Ţara lui Papură Vodă!

*

Aici nu-s banii dumneavoastră, deşi s-ar cuveni să fie: este vorba despre fondurile europene. Am căutat, de curiozitate, organigrama Ministerului de pe vremea lui Ghinea. Pur şi simplu incredibilă: un ministru, patru miniştri secretari de stat, un secretar general, 20 de direcţii, servicii şi compartimente (unul dintre ele cu 397 de funcţionari!), în total, 931 de salariaţi, fără a include aici şi demnitarii de la Cabinetul ministrului. Deci, aproape 1000 de lefuri zdravene pentru zero absorbţie de fonduri europene! „Vărsat” în ministerul dnei Shhaideh, fostul aparat monstruos dimensionat, acum binişor subţiat, nu pare mai capabil să aducă în ţară banii europeni care ni se cuvin. Cernâşevski întreba, simplu, „ce-i de făcut?” După câte se vede, în cazul nostru, nimic de făcut. Nu suntem în stare şi gata.