Pe 10 aprilie 2025, sala Centrului de Documentare și Informare a Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni a fost martora unui eveniment cultural care a adus împreună elevi și cadre didactice, într-un cadru cald și prietenos, pentru a discuta despre iubirea pentru lectură și beneficiile acesteia. Activitatea „Un ceai, o carte, o prăjitură” a fost un preambul al unei întâlniri literare ce a avut loc pe fondul ediției a VII-a a activității „Dă-ți întâlnire cu o carte!”, organizată în 20 februarie 2025.

Elevii de gimnaziu și liceu au avut ocazia să împărtășească impresii și să discute despre cărțile cu care și-au dat întâlnire de Dragobete. Subiectele abordate au fost diverse, cuprinzând genuri literare variate precum ficțiunea contemporană, aventura, istoria, literatura de dezvoltare personală, fantasy, literatură clasică și multe altele. De la povești pline de mister și crime, precum ”320 de pisici negre”de Rodica Ojog-Brașoveanu, la fabule și istorioare comice din ”Năzdrăvăniile lui Nastratin Hogea”de Anton Pann, fiecare participant a avut ceva de împărtășit despre universul cărților care l-au fascinat.

În cadrul discuțiilor, au fost evocate și povești mitologice și legendare, cum ar fi ”Dragons in the Sky of London”de Arabella McIntyre-Brown și ”The Imaginary”de A.F. Harrold, cărți care transportă cititorii într-o lume fantastică, unde magia și aventurile sunt nelipsite. De asemenea, au fost abordate lucrări mai profunde, precum ”Voyage en Italie”de Th. Gautier, o lucrare de călătorie care descrie peisaje și cultură italiană, sau ”L'Immortelle”de Simone Veil, un memoir despre viața unei femei extraordinare.

Inițiatoarea proiectului, doamna profesor Belciug Ana Maria Briana, director-adjunct al liceului, a subliniat importanța unui astfel de eveniment, spunând: „Ne-am dat întâlnire cu o carte în luna februarie și ne-am reunit pe 10 aprilie pentru a povesti despre cărțile citite. Într-un cadru cald, prietenos, alături de voluntarii Centrului de Documentare și Informare și de doamnele bibliotecare, elevii Liceului Tehnologic <Iorgu Vârnav Liteanu> din Liteni au discutat despre poveștile preferate, beneficiile lecturii, au băut ceai și au mâncat prăjituri.”

Voluntarii Centrului de Documentare și Informare au descris activitatea ca pe o oportunitate minunată de a împărtăși pasiunea pentru lectură: „A fost o ocazie excelentă de a discuta despre cărțile noastre preferate și de a învăța unii de la alții. Ceaiul și prăjiturile au făcut atmosfera și mai plăcută. Este o mare satisfacție să ajutăm la organizarea unor astfel de evenimente, care nu doar promovează lectura, dar și contribuie la dezvoltarea noastră personală. Am întâlnit elevi din diverse clase și am descoperit mulți tineri pasionați de cărți, iar discuțiile noastre au fost extrem de interesante.”

Bibliotecarul Onisii Mihaela Liliana a subliniat impactul pozitiv al evenimentului, afirmând că „<Un ceai, o carte, o prăjitură> a fost o oportunitate excelentă de a reconecta elevii cu lumea literară. Mă bucur că am reușit să oferim un spațiu în care aceștia au avut libertatea de a împărtăși impresii și opinii despre cărțile citite. În calitate de bibliotecar, este o mare satisfacție să văd cum interesul pentru lectură crește în rândul elevilor noștri, indiferent de vârstă. Aceste tipuri de activități contribuie la dezvoltarea lor intelectuală și personală, iar <Un ceai, o carte, o prăjitură> este un exemplu perfect de eveniment care reînvie dragostea pentru citit.”

„Activitatea culturală <Un ceai, o carte, o prăjitură> a fost un succes datorită implicării elevilor și profesorilor. Am creat un cadru prietenos în care elevii au putut împărtăși impresii despre cărțile citite. Lectura rămâne esențială în formarea tinerelor generații, iar astfel de activități contribuie la dezvoltarea lor culturală și intelectuală. <Un ceai, o carte, o prăjitură> nu este doar o activitate literară, ci și o oportunitate de a construi o comunitate educațională unită. Sunt mândră de implicarea voluntarilor noștri, care au făcut posibil acest eveniment. Colaborarea dintre elevi, profesori și bibliotecari sprijină un mediu educațional deschis și stimulativ”, a declarat prof. înv. primar Poenaru Cristina, director-adjunct al liceului.

Prin astfel de întâlniri, elevii nu doar că își dezvoltă abilități de comunicare și gândire critică, dar înțeleg și importanța lecturii ca mijloc de dezvoltare personală și culturală. „Așa cum au știut secole întregi de dictatori, o mulțime analfabetă e mai ușor de stăpânit; din moment ce, odată dobândit, meșteșugul citirii nu poate fi dezvățat, o a doua soluție la îndemână este să-i limitezi întinderea. De aceea, ca nicio altă creație a omului, cărțile au fost pacostea dictaturilor” – spune scriitorul Alberto Adrián Mangue în ”Istoria lecturii”, iar acest citat se potrivește perfect cu spiritul acestei activități, care promovează educația prin lectură.

„Astfel, <Un ceai, o carte, o prăjitură> nu a fost doar o întâlnire literară, ci o celebrare a lecturii ca mijloc de dezvoltare personală, socială și intelectuală, consolidând legătura dintre elevi, profesori și comunitatea școlară. Activitatea a fost un succes și a reamintit tuturor cât de importantă este puterea unei cărți și cât de mult poate să ne îmbogățească viața”, a încheiat doamna profesor Belciug Ana Maria Briana.

Diana-Maria Poenaru