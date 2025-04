Arta de a respira cu Nichita

Colțul cititorului

MOTTO: „Rolul artei nu este în primul rând acela de a exprima idei, ci acela de a exprima tensiunea ideilor” (Nichita Stănescu)

Într-un timp al poeziei în care „sufletul gol se scufundă în abis”, iar „pe marginea tăcerii dansează singurătăți”, „când miroase-a pâine și a timp” și „poezia merge desculță”, tinerii, „cu genunchii juliți și vise în buzunar”, au făcut din poezie „o opțiune pe viață”, pentru că „nu există doar pași cadențați, există suflet”, deoarece „acolo unde foșnește vântul, bat inimile noastre”, iar „ceasurile sunt bisericile noastre de pe pereți”. În plină lună a lui Marte, la îndemnul imaginar al lui Nichita, tânăra generație a scris despre „logica inconsistenței, în dulcea iluzie a unei lumi perfecte”. Acesta este tabloul poetic, în dulcele stil contemporan, al tinerei generații.

În anul majoratului, de la debut, dar la a 16-a ediție, exceptând cei 2 ani de Pandemie, Festivalul Județean de Poezie ”Nichita în luna lui Marte” a adus în prim-plan poezia ca artă a supraviețuirii, pentru că numai poezia poate salva lumea, prin iubire, compasiune, recunoștință, credință în Dumnezeu: „Poezia și arta trebuie să depășească orice tip de granițe și orice tip de luptă” (Isabel Vintilă).

Organizatorii festivalului au fost Primăria Municipiului Vatra Dornei, prin Casa de Cultură „Platon Pardău”, în parteneriat cu Societatea Scriitorilor Bucovineni, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Centrul Cultural „Bucovina”, Biblioteca Bucovinei „I.G. Sbiera”, Direcția Județeană pentru Cultură Suceava și Asociația Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor.

Gazda Festivalului, Violeta Codorean, managerul Casei de Cultură „Platon Pardău” de la Vatra Dornei, ne-a întâmpinat cu optimism – „poate vom crește și vom organiza un Festival Național de Poezie” – „într-un spațiu al întâlnirilor, la un Festival al creației și al sensibilității care va duce tot mai sus spiritualitatea Țării Dornelor” (Grigore Radoslăvescu).

Evenimentul a avut loc la Salonul Alb Al Casei de Cultură „Platon Pardău”, în prezența unui public numeros, încântat de creațiile tinerilor suceveni. Festivitatea a fost completată de recitalurile laureaților, dar și de un moment poetic, prezentat teatral, de dornenii Sara Brașcanu, Mihai Henț și Doru Isac.

Întâlnirea a continuat cu vernisajul Expoziției de Grafică „Respirând cu Nichita”, în prezența maestrului Mihai Pânzaru PIM, criticul de artă Delia Ioana Leizeriuc fiind cea care a vorbit despre lucrările aflate pe simezele Salonului Alb, mărturisindu-ne: „La Vatra Dornei, oamenii mă fac să mă simt ca acasă. E o plăcere să mă aflu, din nou, acasă, la a doua mea casă.”

„Respirând cu Nichita” – sub semnul expoziției grafice a Maestrului PIM – când „ceru-și pune haine curate”, „mai mulți tineri au îndrăznit să se exprime, construind un «pod de tăceri»” (Paraschiva Abutnăriței). Domnia Sa este de părere că „toți sunt premianți, toți au câștigat ceva”, iar îndemnul scriitoarei și jurnalistei, Paraschiva Abutnăriței, ca membru al juriului, a fost următorul: „să-și păstreze frumusețea din suflet, să-și păstreze condeiul”!

Festivalul Județean de Poezie ”Nichita în luna lui Marte” și-a premiat vineri, 28 martie 2025, laureații celei de-a XVI-a ediții. În cadrul festivalului, colonelul, istoricul și scriitorul Ioan Abutnăriței a devenit, oficial, membru UZPR, filiala Iași, după 25 de ani de slujbaș într-ale scrisului, diploma fiindu-i decernată de președintele filialei Iași, UZPR, col. Grigore Radoslăvescu. Emoționat, Ioan Abutnăriței ne-a mărturisit că a purtat, de-a lungul anilor, diplome „în inimă, în suflet și în fapte”, iar acum, când în sfârşit „mă consider calificat, promit că voi continua munca mea de necalificat”.

Juriul festivalului a fost format din: președintele juriului, poetul Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni; prof. Isabel Vintilă, critic literar; scriitoarea Paraschiva Abutnăriței, președintele Asociației Culturale „Pro Basarabia și Bucovina”, filiala „Arboroasa”, Vatra Dornei și vicepreședinte al ASATD; jurnalistul Liviu Clement, directorul cotidianului „Crai Nou”.

Marele Premiu ”In memoriam Carmen Veronica Steiciuc” a fost oferit anul acesta elevei de la CN „Petru Rareș” din Suceava Adela Șulea, prof. coord. Gheorghe Cîrstian, premiu acordat de Asociația Scriitorilor și Artiștilor din Țara Dornelor (ASATD).

La nivel liceal, premianții au fost: Locul I - Hlămagă Iulia Nicoleta, LT „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, prof. coord. Vlad Sibechi; Locul II - Emanuela Nicoleta Dănilă - LT „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, prof. coord. Vlad Sibechi; Locul III - Szekely P. Antonia Mirua - CN Militar „Ștefan cel Mare” C. Moldovenesc, prof. coord. Maria Romaga; Mențiuni: Nițu Ana Medeea - CN Militar „Ștefan cel Mare” C. Moldovenesc, prof. coord. Mihaela Pintilei; Ciobaniuc Ariadna - CN „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, prof. coord. Maria Epatov; Macovei Medeea - CT „Lațcu Vodă” Siret, prof. coord. Andreea Oana Duduman; Dragotă Daria Roua - CN Militar „Ștefan cel Mare” C. Moldovenesc, prof. coord. Ecaterina Dranca.

La nivel gimnazial, s-au acordat următoarele premii: Locul I - Avram Delia - Șc. Gimn. „Doctor Simion și Metzia Hâj” Volovăț, prof. coord. Șuhane Anca Loredana; Locul II - Hăpăianu Rebeca Elizabeth - LT „Mihai Eminescu” Dumbrăveni, prof. coord. Pintilii Niculina; Locul III - Arsinte Ștefania - Șc. Gimn. „Constantin Blănaru” Cornu Luncii, prof. coord. Verdeș Maria, Premiu asigurat de Asociația „Pro Basarabia și Bucovina”, filiala Arboroasa, Vatra Dornei; Mențiuni: Pintilei Ioana - Șc. Gimn. „Teodor V. Ștefanelli” C. Moldovenesc, prof. coord. Țaran Luminița Reveica; Dura Luiza Virghinia – Șc. Gimn. „Academician H. Mihăiescu” Udești, prof. coord. Popovici Valentina Andreea; Anton Karina Mihaela - Șc. Gimn. Nr. 2 Vatra Dornei, prof. coord. Lupașcu Cornelia; Vicol Mihaela - Șc. Gimn. „Doctor Simion și Metzia Hâj” Volovăț, prof. coord. Șuhane Anca Loredana.

Fiecare concurent a primit o carte poștală din partea președintelui Asociației de Numismatică a județului Suceava, Filiala Vatra Dornei, Silviu Aroneț.

Sub „semn de lumină, de pace și de bucurie”, adus de recitatorul Darius Cantimir, „speranțele și neîmplinirile noastre reușesc să fie echilibrate în copiii noștri, copii care sunt pregătiți pentru timpurile care vin.” (Isabel Vintilă) Chiar dacă realitatea este una diversă și ni se propun toate tipurile de lume, „universul propune și un metavers”, este de părere criticul literar Isabel Vintilă.

La final, a avut loc lansarea celui mai recent număr al Revistei „Bucovina literară”, dar și a volumului de poezie „Maki Haku”, de Alexandru Ovidiu Vintilă, despre aceste două publicații vorbind criticul literar Isabel Vintilă, membru al juriului festivalului. Cu sensibilitatea-i caracteristică, de artist până în măduva oaselor, Maestrul PIM a citit din creația poetului Alexandru Ovidiu Vintilă, făcându-ne părtași la căutarea înțelesurilor și invitându-ne să o savurăm pe îndelete: „uite / în lumea aceasta / știm doar că noi semănăm cu elefanții / aflați în captivitate / ca regele david / suntem invizibili / sub fâșia de cer / care ne acoperă.”

La întâlnirea cu Nichita au participat scriitori și oameni de cultură de pretutindeni: Radu Bercea (Gura Humorului), Constantin Bulboacă, Maria și Puiu Crețu, Marinel Dănilă (Fălticeni), Luminița Reveica Țaran, Maria Romaga, Mihaela Pintilei, Alina Andruhovici, Gabriela Braha, Vasile Aioanei (Câmpulung Moldovenesc) și, bineînțeles, gazdele dornene, în frunte cu primarul orașului, Marius Rîpan, care au pus cultura, din nou, la loc de cinste: familia Ioan și Paraschiva Abutnăriței, familia Chiriluș, familia Tirel și Jenica Romanică, Gruia Ungurian, David Croitoru…

Mănușa umoristică a fost aruncată, spre final, pentru a ne vindeca de nostalgiile trecutului, de scriitorul Constantin Bulboacă: „Un visător, o știm. / Este maestrul PIM / Genială-i e ispita, / Stând sub steaua lui Nichita!”

Noua carte a scriitorului Alexandru Ovidiu Vintilă, președintele Societății Scriitorilor Bucovineni, ”Maki Haku”, apărută la Editura Eikon, București, în 2024, cu o concepție grafică de Mihai Burlacu, a fost prezentată de criticul literar Isabel Vintilă ca fiind „o carte de maturitate”, „o lume a interiorității”, „o poezie a adevărului, a vieții, a iubirii genuine”, „o artă a supraviețuirii”. Când „sufletele nu au glas” și sunt prinse în „crize de conștiință”, „viața poate fi trăită așa cum vine”. Alexandru Ovidiu Vintilă, ca „poet singuratic și singular”, devine „un seismograf al stărilor sufletești.” (Matei Vișniec)

„Dans grăbit”, dar și „bestie ireversibilă”, Timpul poate fi transformat în prieten, prin poezia ca autocunoaștere, ca „o permanentă căutare a sinelui.”

Luminița Reveica Țaran