Elevul Andrei Tofan, din clasa X B a Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, a demonstrat excelență în matematică, reușind să se califice la etapa națională a Concursului de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”. Acest rezultat remarcabil este rodul pasiunii sale pentru matematică, al muncii susținute și al îndrumării oferite de profesoara sa de matematică, Aura Mihaela Doboș.

Concursul „Adolf Haimovici”, ajuns la ediția a XXVII-a în 2025, este organizat de Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, în colaborare cu Inspectoratul Școlar al Județului Iași, sub egida Ministerului Educației.

Competiția se adresează elevilor din clasele IX-XII, atât de la filiera tehnologică, cât și de la filiera teoretică – profil real, specializarea științe ale naturii. Participanții trec prin mai multe etape: locală, județeană și națională.

În acest an, etapa județeană s-a desfășurat pe 8 martie 2025, la Suceava, unde Andrei Tofan, elev la filiera teoretică – profil real, specializarea științe ale naturii, s-a remarcat printr-o rezolvare riguroasă a problemelor propuse, reușind să obțină un punctaj care i-a asigurat calificarea la etapa națională, ce va avea loc în perioada 16-18 mai 2025, la Iași.

În urma acestei realizări, Andrei Tofan a mărturisit cu entuziasm: „M-am bucurat enorm când am aflat rezultatul. Îmi place matematica și mă consider foarte norocos să am un profesor extraordinar, pe doamna dirigintă Aura Mihaela Doboș. A fost o experiență deosebită, iar participarea la etapa națională mă va motiva și mai mult să mă pregătesc. Cred că fiecare dintre noi se naște cu un talent pe care școala ne ajută să-l descoperim, dar la fel de important este efortul personal și sprijinul celor care ne sunt alături.”

Prof. Aura Mihaela Doboș a evidențiat importanța muncii susținute și a pasiunii pentru matematică: „Andrei Tofan este un elev dedicat și pasionat de matematică, iar calificarea sa la etapa națională a Concursului <Adolf Haimovici> este rezultatul muncii sale susținute și al dorinței de a se perfecționa continuu. Sunt mândră de progresul său și de ambiția de care dă dovadă. Sper ca această experiență să-l motiveze și mai mult și sunt convinsă că va reprezenta cu succes liceul nostru la etapa națională.”

Matematica este o disciplină care dezvoltă gândirea logică și capacitatea de rezolvare a problemelor, iar Concursul „Adolf Haimovici” oferă elevilor oportunitatea de a-și testa cunoștințele într-un cadru competitiv și motivant. „Rezultatul obținut de Andrei este o confirmare a talentului său, dar și a muncii depuse pentru a atinge această performanță. Fiecare elev are un potențial pe care școala și profesorii trebuie să-l ajute să-l descopere și să-l valorifice. Andrei a demonstrat că prin perseverență și pasiune se pot obține rezultate remarcabile. Mă bucur că am avut ocazia să-l îndrum și să fiu parte din această reușită a lui. Îi urez mult succes la etapa națională și sunt sigură că va face o figură frumoasă!”, a declarat prof. Doboș Aura Mihaela.

Diana-Maria Poenaru