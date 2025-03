Together Through Sport: Incluziune și spirit de echipă prin activități sportive, la Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni

Vineri, 7 martie 2025, în cadrul programului național „Școala altfel”, Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni și Școala Gimnazială Roșcani au fost gazdele unor sesiuni de jocuri sportive organizate în cadrul proiectului Together Through Sport. Activitățile desfășurate au avut ca obiectiv principal promovarea incluziunii sociale și dezvoltarea spiritului de echipă în rândul elevilor, prin metode inovatoare bazate pe mișcare și sport.

· Un proiect pentru coeziune și diversitate

TOGETHER THROUGH SPORT este o inițiativă europeană menită să sprijine incluziunea elevilor refugiați, în special în școlile din Polonia și România, prin activități sportive. Coordonat de organizația Play International Franța, proiectul reunește parteneri, precum Fundația V4Sport Polonia și Asociația Județeană „Sportul pentru Toți” Suceava, fiind finanțat prin Erasmus+ Programme Key Action 2: Partnerships for Cooperation al Agenției Naționale a Franței – Education and Formation.

Chiar dacă în unitățile de învățământ implicate nu sunt elevi refugiați, metodele implementate au contribuit semnificativ la îmbunătățirea relațiilor dintre elevi, consolidând valori, precum cooperarea, respectul reciproc și înțelegerea diversității.

· Formare și implicare la nivel local

Prin participarea la trainingurile oferite în cadrul proiectului, trei cadre didactice și-au dezvoltat competențele privind utilizarea sportului ca mijloc de incluziune socială: prof. înv. primar Lupu Tudorița, prof. înv. primar Șuhan Alina, prof. înv. preșcolar Lupu Măriuța Dumitrița.

În calitate de formator în proiect, prof. Țurcanu Alina Petruța, coordonator de proiecte și programe educative, a facilitat implementarea metodelor și resurselor furnizate prin TOGETHER THROUGH SPORT, creând un mediu educațional mai incluziv și mai interactiv. „În calitate de formator în cadrul acestui proiect, am încercat să aduc în școala mea și să implementez metodele și resursele oferite prin proiectul TOGETHER THROUGH SPORT pentru a promova incluziunea socială și spiritul de echipă în rândul elevilor. Deși în școala mea nu sunt elevi refugiați, activitățile desfășurate au avut un impact pozitiv asupra relațiilor dintre elevi, consolidând cooperarea, respectul reciproc și înțelegerea diversității.”

· Activități sportive pentru toți elevii

Sesiunile de joc desfășurate în sala mică de sport a Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni și în sala de sport a Școlii Gimnaziale Roșcani au antrenat 64 de elevi din ciclul primar și gimnazial, precum și 21 de preșcolari. Activitățile au fost concepute pentru a încuraja participarea activă, colaborarea și dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor, precum comunicarea, empatia și cooperarea.

Aceste sesiuni nu doar că au oferit copiilor momente de mișcare și distracție, dar au contribuit și la crearea unui climat școlar mai armonios. Profesorii implicați au remarcat o îmbunătățire a interacțiunilor dintre elevi și o creștere a gradului de acceptare și susținere reciprocă.

· Un proiect cu impact pe termen lung

Prin inițiativele sale, TOGETHER THROUGH SPORT își propune să ajungă la peste 1.400 de elevi (refugiați și localnici), să instruiască peste 100 de profesori în utilizarea activității fizice ca metodă de incluziune și să pregătească 20 de antrenori capabili să integreze elevii refugiați în cluburile sportive.

Diana-Maria Poenaru