Miercuri, 5 martie 2025, în sala mică de sport a Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni s-a desfășurat activitatea educativă „Prim ajutor de la om la om”, în cadrul programului național „Școala altfel”, având ca scop dezvoltarea abilităților elevilor în acordarea primului ajutor în diverse situații de urgență. Activitatea a fost coordonată de prof. înv. primar Șuhan Alina, prof. înv. primar Lupu Tudorița și de prof. Țurcanu Alina Petruța, coordonator de proiecte și programe educative.

În contextul în care accidentele, bolile și incidentele neprevăzute pot surveni oricând, intervenția promptă și corectă este vitală. Lipsa unei educații medicale adecvate constituie o problemă semnificativă în societatea actuală, iar activitatea organizată la Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” a reprezentat un prim pas în direcția schimbării mentalității și a formării unei culturi bazate pe responsabilitate și solidaritate.

„Citându-l pe Voltaire: E bine să te înduioșezi de nenorocirea prietenilor, dar e mai bine să le vii în ajutor și pe Dalai Lama: Scopul nostru principal în viață este de a ajuta pe alții. Și dacă nu-i poți ajuta, cel puțin nu le face rău, activitatea noastră a avut rolul de a dezvolta nu doar cunoștințele practice despre primul ajutor, ci și valori fundamentale, precum respectul, devotamentul și responsabilitatea socială”, a declarat prof. înv. primar Alina Șuhan.

Cei 64 de elevi participanți, din clasele a II-a B, a IV-a B și a VII-a C, au fost implicați activ în sesiuni teoretice și practice privind intervențiile în caz de fracturi, arsuri, înțepături, insolație, electrocutare, înec și alte situații critice. Astfel, elevii și-au consolidat cunoștințele despre măsurile preventive și despre tehnicile corecte necesare acordării primului ajutor.

Potrivit prof. Alina Petruța Țurcanu, „Obiectivul central al activității a fost consolidarea solidarității umane și implicarea elevilor în activități ce promovează colaborarea și aplicarea practică a cunoștințelor teoretice. Am urmărit dezvoltarea capacității de cooperare, conștientizarea importanței primului ajutor, însușirea regulilor esențiale în situații de urgență și prevenirea accidentelor.” Prof. înv. primar Tudorița Lupu a completat: „Elevii au fost deschiși și interesați să învețe norme de prim ajutor și au înțeles că salvatorul prezent la fața locului este esențial și unic. Aceste abilități sunt indispensabile deoarece oricare dintre noi poate fi cel care intervine pentru a salva o viață.”

Elevii participanți au împărtășit și ei impresii valoroase din experiența trăită. David Andrei Țurcanu, din clasa a VII-a C, a afirmat: „Am realizat cât de important este să știm cum să reacționăm în situații de urgență și să oferim ajutor eficient. Cred că toată lumea ar trebui să cunoască aceste informații.” Laurențiu Rusu, din clasa a II-a B, a adăugat: „Am avut emoții mari când am jucat rolul victimei cu o fractură la picior. Mi-a fost util să înțeleg cât de important este să primim ajutor rapid și corect”. Eduard Iordache, elev în clasa a IV-a B, implicat ca pacient într-un scenariu cu mușcătura unui câine, a mărturisit: „În timpul activității, m-am gândit cum aș reacționa dacă aș fi mușcat de un câine în realitate. Colegii mai mari mi-au explicat clar procedurile și importanța vaccinului antirabic. Deși am avut emoții, am înțeles importanța reacției corecte în astfel de momente.”

Într-o societate în continuă schimbare, educația pentru sănătate și formarea unei generații pregătite să intervină eficient în situații de urgență reprezintă un pas important spre un viitor mai sigur și mai solidar.

