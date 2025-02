Pe 20 februarie 2025, Centrul de Documentare și Informare (CDI) al Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni a fost gazda celei de-a VII-a ediții a proiectului educațional „Dă-ți întâlnire cu o carte!”, o inițiativă dedicată promovării lecturii în rândul elevilor. Evenimentul a fost organizat de echipa de elevi voluntari ai CDI și membrii Consiliului Școlar al Elevilor, marcând o tradiție deja bine înrădăcinată în comunitatea liceului.

Proiectul are drept obiectiv principal promovarea lecturii, dar și stimularea dezbaterilor literare între elevi și profesori. Alegerea de a desfășura activitatea în preajma zilei de Dragobete adaugă un plus de simbolistică, transformând cartea într-un partener de întâlnire special. Ediția din acest an a continuat tradiția predării ștafetei de către liceenii din an terminal către bobocii de clasa a IX-a, oferindu-le acestora din urmă prilejul de a se familiariza cu selecția cărților și organizarea activităților conexe.

Activitatea s-a adresat elevilor din învățământul gimnazial și liceal, oferindu-le ocazia de a explora lectura într-un cadru interactiv și captivant, menit să le stimuleze imaginația, să le dezvolte curiozitatea și să le cultive pasiunea pentru cărți.

Inițiatoarea activității, doamna profesor Ana Maria Briana Belciug, director-adjunct al liceului, a subliniat importanța acestui proiect pentru comunitatea educațională: „Prin acest proiect, ne dorim să le oferim elevilor oportunitatea de a descoperi plăcerea lecturii într-un mod inedit. Observăm de la an la an cum această inițiativă contribuie la dezvoltarea gândirii critice, a spiritului de echipă și a unei atitudini deschise față de lectură. Bucuria elevilor și implicarea lor activă sunt cea mai mare satisfacție pentru noi ca dascăli.” De asemenea, doamna Ana Maria Briana Belciug a evidențiat impactul pe termen lung al proiectului: „Lectura nu doar că dezvoltă imaginația și creativitatea, dar creează și un liant între elevi și profesori, facilitând schimbul de idei și perspective. Ne bucură faptul că în fiecare an reușim să atragem tot mai mulți participanți și să cultivăm o comunitate de cititori pasionați.”

Elevii organizatori au selectat aproximativ 75 de cărți din literatura română și internațională, în limbile română, engleză și franceză, pe care le-au împachetat cu grijă și le-au decorat cu inimioare colorate, oferind cititorilor indicii despre genul și tematica fiecărei cărți. Elevii și cadrele didactice au fost invitați să aleagă o carte cu care „să-și dea întâlnire”, având la dispoziție 30 de zile pentru a o lectura. Ulterior, pe data de 3 aprilie 2025, vor participa la activitatea „Un ceai, o carte, o prăjitură”, unde vor discuta despre lecturile parcurse.

Cărțile care au fost alese pentru întâlnirile literare ale elevilor de gimnaziu și liceu au cuprins un palmares diversificat de genuri literare: satiră, aventură, fantezie, thriller, istoric, dramă, psihologic, romance, young adult, fantasy, emoțional, supraviețuire, clasic, graphic novel, autobiografic, non-ficțiune, natură, mister, memorialistică, biografie, dezvoltare personală, polițist, suspans și realist. Printre titlurile remarcabile s-au numărat: Gargantua și Pantagruel de François Rabelais, The Adventures of Tom Sawyer de Mark Twain, Cronicile din Narnia de Clive Staples Lewis, The Hobbit de John Ronald Reuel Tolkien, Le Dernier des Mohicans de James Fenimore Cooper, Adventures of Huckleberry Finn de Mark Twain, Povestea fără sfârșit de Michael Ende, Curajul de a fi tu însuți. Arta de a comunica în mod conștient de Jacques Salomé, Les Filles de Marie Curie de Beatrice Nicodème, Black Out de John Lawton, Le Passeur d'étoiles de Lois Lowry, Cartea Junglei de Rudyard Kipling, Cei trei muschetari de Alexandre Dumas, Stuart Little de Elwyn Brooks White, Zâmbește! de Raina Telgemeier (ciclul gimnazial). În ceea ce privește ciclul liceal, titlurile incluse au fost: Totul se termină cu noi de Colleen Hoover, La Vérité sur tout de Brianna Wiest, The Lying Life of Adults de Elena Ferrante, The Boy on the Wooden Box de Leon Leyson, The Pianist de Władysław Szpilman, Spare de Prințul Harry, Too Late de Colleen Hoover, A Journey to Spain de Théophile Gautier, The Very Hungry Caterpillar de Eric Carle, Storm and Fury de Jennifer Lynn Armentrout, Nuit sans fin de Agatha Christie, Night of Fire de Eric-Emmanuel Schmitt, The Kingdom of the Dragons de Valerio Massimo Manfredi, Asumă-ți riscul. Învață să identifici, să alegi și să trăiești cu o doză acceptabilă de risc de Ben Carson & Gregg Levis.

„Dacă înainte de acest proiect, mulți dintre elevi nu aveau ocazia să își dedice timpul pentru o lectură individuală, acum vedem cum, treptat, pasiunea pentru cărți prinde rădăcini tot mai adânci. Faptul că acest proiect este continuat și îmbogățit în fiecare an, iar elevii care au fost implicați la edițiile anterioare își împărtășesc experiențele cu noii boboci, este un semn clar că, prin lectură, creăm nu doar cititori, ci și comunități. Este minunat să vedem cum fiecare carte aleasă devine un „partener de întâlnire” și un mijloc de conectare între tinerii noștri și lumea fascinantă a cărților,” a declarat bibliotecar Mihaela Liliana Onisii.

După fiecare ediție, s-a observat un interes crescut al elevilor pentru lectură și o implicare mai mare în activitățile extrașcolare. Prin „Dă-ți întâlnire cu o carte!”, elevii Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni descoperă bucuria lecturii într-un mod inedit, transformând fiecare carte într-un prieten de nădejde pe drumul cunoașterii.

Diana-Maria Poenaru