Pe data de 29 ianuarie 2025, în sala Centrului de Documentare și Informare a Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, a avut loc prezentarea ofertei educaționale a Facultății de Inginerie Alimentară (FIA) din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV). Evenimentul s-a adresat elevilor claselor a XII-a, oferindu-le informații valoroase despre oportunitățile de studiu și carieră în domeniul ingineriei alimentare. Invitatul special al prezentării a fost conf. univ. dr. ing. Ioan Gontariu, cadru didactic și cercetător al FIA.

Conf. univ. dr. ing. Ioan Gontariu a subliniat importanța acestui domeniu: „Ingineria alimentară este un domeniu esențial pentru viitor deoarece influențează direct sănătatea și bunăstarea societății. La Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul USV, ne concentrăm pe formarea viitorilor specialiști capabili să creeze produse inovatoare, sănătoase și sustenabile.”

Specializările Facultății de Inginerie Alimentară

Facultatea de Inginerie Alimentară oferă programe de licență și master în diverse domenii ale industriei alimentare, incluzând:

Ingineria produselor alimentare

Controlul și expertiza produselor alimentare

Protecția Consumatorului și a Mediului

Inginerie și Management în Alimentația Publică și Agroturism

Managementul igienei, controlul calității produselor alimentare și asigurarea sănătății populației

Managementul securității mediului și siguranță alimentară.

În cadrul întâlnirii, elevii au aflat despre avantajele studierii la FIA, posibilitățile de angajare și parteneriatele cu industria alimentară. „Pentru elevii care aleg acest drum, FIA oferă nu doar cunoștințe teoretice solide, ci și experiență practică în laboratoare moderne și colaborări cu parteneri din industrie. Cei care aleg să continue studiile în acest domeniu au șansa de a lucra în companii de top din industria alimentară sau chiar de a-și dezvolta propriile afaceri”, a explicat conf. univ. dr. ing. Ioan Gontariu.

FIA Food Fest – Promovarea inovației în industria alimentară

Un alt aspect important al Facultății de Inginerie Alimentară este FIA Food Fest, un concurs de inovație alimentară organizat anual de USV. Acest eveniment oferă studenților posibilitatea de a-și demonstra creativitatea prin dezvoltarea unor produse alimentare inovatoare, adaptate cerințelor pieței și nevoilor nutriționale speciale.

„Prin evenimente precum FIA Food Fest, încurajăm creativitatea și inovarea. Vedem studenți care reușesc să dezvolte produse alimentare revoluționare, adaptate cerințelor actuale ale pieței și nevoilor nutriționale speciale. Aceste inițiative demonstrează că industria alimentară nu este doar despre producție, ci și despre inovație și responsabilitate”, a declarat conf. univ. dr. ing. Ioan Gontariu.

Învățământ dual la Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu”

Directorul adjunct al liceului, prof. de limba franceză Belciug Ana Maria Briana, a evidențiat legătura pe care instituția o are cu industria alimentară prin învățământul dual: „Legătura pe care o are Liceul Tehnologic <Iorgu Vârnav Liteanu>din Liteni cu industria alimentară este aceea că liceul nostru are învățământ dual. De doi ani de zile suntem autorizați pentru clase de dual din industria alimentară. Este un parteneriat cu SC Avastar, unde elevii fac practică cu specialiști. După ce termină cele 11 clase, elevii respectivi au prioritate în a lucra acolo. De asemenea, elevii își pot continua studiile, existând parteneriate cu universitatea, își dau diferențele, putând apoi să continue cu studii universitare în acest domeniu. Sunt numai avantaje, drept urmare anul viitor de la SC Avastar avem din nou solicitare pentru 24 de locuri pentru învățământ dual. Tot anul viitor, ar trebui ca prima generație să își dea deja atestatul și ulterior vom avea și acreditarea ARACIP pentru acest domeniu, în zona noastră.”

Elevii care urmează acest program beneficiază de multiple avantaje:

contract individual de muncă între agentul economic și tutorele elevului, pe perioada școlarizării;

suplimentarea bursei profesionale (de 200 lei) cu 100%, ajungând la un cuantum total de 400 lei, pentru desfășurarea practicii;

pregătire teoretică oferită de profesorii liceului și instruire practică realizată de specialiști din domeniu;

diplomă de competențe profesionale nivel 3, certificat de Ministerul Educației.

Prezentarea a subliniat și importanța industriei alimentare în contextul actual, accentuând necesitatea specialiștilor bine pregătiți în acest domeniu. Evenimentul s-a încheiat cu o sesiune de întrebări și răspunsuri, în care elevii claselor a XII-a au putut discuta direct cu conf. univ. dr. ing. Ioan Gontariu despre viitorul lor academic și profesional.

Diana-Maria Poenaru