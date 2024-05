În perioada 29 aprilie – 4 mai 2024, două cadre didactice, prof. Mazilu Mirela Florentina și prof. dr. Nistor Bogdan, au participat la Dublin, Irlanda, alături de alți profesori din Italia, Malta, Franța, Olanda, Slovenia, Finlanda, Slovacia și România, la cursul de formare continuă oferit de Europass Teacher Academy intitulat „Predarea pentru o lume durabilă: schimbările climatice și cetățenia globală” („Teaching for a sustainable world: climate change and global citizenship”).

Odată cu escaladarea urgenței crizei climatice, profesorii poartă responsabilitatea de a împuternici următoarea generație de cetățeni globali cu cunoștințe relevante, gândire critică și empatie activă. Acest curs a oferit o perspectivă globală cuprinzătoare asupra dezvoltării durabile, nedreptății globale, amprentei ecologice și relației interconectate pe care o împărtășim cu toții atunci când vine vorba de combaterea schimbărilor climatice. Cei 14 participanții s-au angajat activ în activități centrate pe cursant, care pot fi adaptate pentru diferite niveluri de cursanți din clasă.

În fiecare zi, analizăm cauzele care stau la baza provocărilor globale contemporane, echipând participanții cu cunoștințele, abilitățile și instrumentele pentru a-și împuternici elevii. Pe parcursul celor 6 zile, am explorat rolul nostru de cetățeni globali și cum să ne încurajăm elevii să devină parte a schimbărilor pe care doresc să le vadă în lume.

La sfârșitul cursului, participanții au fost capabili să integreze cu încredere schimbările climatice și educația pentru cetățenia globală în lecțiile lor într-un mod holistic, să conducă proiecte acționabile și să obțină rezultate durabile. Totodată, cursul i-a ajutat pe participanți să înțeleagă gradul de conștientizare cu privire la temele cetățeniei globale (nedreptatea, inegalitatea, dezvoltarea durabilă și schimbările climatice), precum și implementarea schimbărilor climatice și a educației pentru cetățenia globală în lecții, cu ajutorul obiectivelor de dezvoltare durabilă ale ONU.

În afara cursului, participanții s-au bucurat de frumusețea capitale Dublin, vizitând: Christ Church Cathedral, Dublin Castle, Dublinia, Saint Patrick's Cathedral, Museum of Literature Ireland (MoLI), St. Stephen's Green, National Museum of Ireland - Natural History, EPIC The Irish Emigration Museum, Dublin Zoo, National Museum of Ireland - Decorative Arts & History, National Gallery of Ireland, National Print Museum, Trinity College Dublin & Books of Kells.

„A fost o experiență minunată. Am învăţat multe! Un loc minunat, oameni minunați, multă inspirație și informații stimulatoare. Au fost momente incredibile de învățare și aș vrea să le repet. O experiență de neuitat.”

Prof. dr. Nistor Bogdan